Rắc thứ này ra vườn, sâu bệnh tự nhiên né xa, cây non xanh mơn mởn

Quế không chỉ đơn thuần là một loại gia vị thơm cho những công thức nấu ăn của bạn. Giống như nhiều loại gia vị khác, quế chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và kháng nấm. Quế cũng là một chất chống oxy hóa. Hóa ra, những lợi ích của quế không chỉ áp dụng cho con người, bởi vì quế còn có rất nhiều công dụng trong làm vườn.

Hãy đọc tiếp để khám phá sáu cách đáng ngạc nhiên mà bạn có thể sử dụng quế để mang lại lợi ích cho khu vườn của mình, từ việc xua đuổi sâu hại đến chống lại các bệnh của cây trồng, theo tạp chí Mỹ Southern Living.

1. Xua đuổi côn trùng

Tinh dầu quế có thể được sử dụng như một loại “thuốc trừ sâu” tự nhiên đối với các loài gây hại như ấu trùng muỗi và bọ trĩ. Với bột quế, bạn có thể rắc lên đất xung quanh cây để ngăn kiến, sâu tai (earwigs) và các loài côn trùng bò khác ăn cây của bạn.

Nếu bạn gặp tình trạng ve nhện hoặc rệp nghiêm trọng, bạn có thể sử dụng xà phòng hoặc dầu trừ sâu có chứa tinh dầu quế cùng với các thành phần khác. Hãy cẩn thận tránh phun dầu lên cây trong điều kiện thời tiết nóng và nắng gắt.

2. Ngăn chuột

Quế có thể gây kích ứng đối với những chiếc mũi nhạy cảm. Một số sản phẩm xua đuổi chuột tự nhiên trên thị trường có chứa tinh dầu quế cùng với các thành phần khác. Nếu bạn gặp vấn đề với sóc hoặc chuột, hãy thử rắc một vòng quế xung quanh gốc hoặc phun lên lá cây.

Nếu bạn muốn tự pha dung dịch xịt từ tinh dầu quế, bạn phải pha loãng trước để tránh gây hại cho cây. Hãy bắt đầu bằng cách nhỏ vài giọt tinh dầu vào một lít nước và thử nghiệm trên một vài chiếc lá. Động vật có thể quen dần với chất xua đuổi, vì vậy hãy thử thay đổi chất xua đuổi sau mỗi vài tuần.

3. Điều trị nhiễm nấm

Quế là một chất kháng nấm đã được chứng minh hiệu quả đối với các vấn đề phổ biến như nấm mốc xám trên dâu tây và bệnh sương mai trên cà chua. Bạn có thể điều trị cho cây bằng cách phun dung dịch quế pha loãng với nước.

Thêm 1 muỗng cà phê cho bình xịt 470 ml. Để dung dịch ngâm một thời gian, sau đó lắc đều và phun lên toàn bộ lá và thân cây.

4. Bảo vệ cây con

Nhờ đặc tính kháng nấm của quế, nhiều người làm vườn sử dụng nó để ngăn ngừa hiện tượng thối rễ cây con. Hiện tượng này do nhiều loại nấm gây ra, khiến cây con mới mọc đột ngột héo rũ và chết.

Mặc dù chúng ta chưa biết chính xác bột quế hiệu quả đến mức nào, bạn có thể thử trộn một ít quế vào giá thể gieo hạt hoặc rắc lên bề mặt đất. Khi tưới nước, quế sẽ thấm xuống đất.

5. Giâm cành ra rễ

Mặc dù quế không phải là hormone kích thích ra rễ, nhưng đặc tính kháng khuẩn của nó có thể hữu ích khi giâm cành từ cây lâu năm hoặc cây trồng trong nhà. Để ngăn ngừa nhiễm nấm và vi khuẩn, hãy nhúng phần cắt của thân cây vào bột quế trước khi trồng.

6. Diệt cỏ dại

Nhiều loại thuốc diệt cỏ thương mại có nguồn gốc tự nhiên sử dụng tinh dầu để làm cháy và tiêu diệt cỏ dại. Bạn cũng có thể làm điều tương tự với tinh dầu quế, tuy nhiên việc mua sản phẩm diệt cỏ có sẵn tại cửa hàng có lẽ sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

Lưu ý: Các loại thuốc diệt cỏ gốc dầu hoạt động hiệu quả nhất đối với cỏ dại còn nhỏ và có thể không tiêu diệt được rễ của chúng.