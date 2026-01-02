Người bán cá rất sợ bạn hỏi 5 câu này khi đi chợ

Ra chợ mua cá, nhiều người chỉ quen hỏi mỗi câu bao nhiêu tiền một ký rồi quyết định mua hay không, nhưng thực tế người đi chợ lâu năm lại quan tâm đến những câu hỏi khác, bởi chỉ cần hỏi đúng vài câu, bạn sẽ biết ngay con cá đó là cá mới trong ngày hay cá đã để qua đêm, cá đánh bắt thật hay cá ướp đá, thậm chí biết được người bán có đang nói thật hay không. Dưới đây là 5 câu hỏi tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến không ít người bán cá phải dè chừng.

1. "Cá này về sáng nay hay từ hôm qua?"

Nghe qua thì đây là câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại là câu mà nhiều người bán không thích nghe nhất. Cá tươi trong ngày và cá để từ hôm qua nhìn qua có thể giống nhau, nhất là khi đã được ướp đá kỹ, nhưng chất lượng thì khác hoàn toàn. Khi bạn hỏi thẳng cá về sáng nay hay từ hôm qua, người bán buộc phải trả lời rõ ràng, nếu ấp úng, trả lời vòng vo kiểu cá vẫn còn tươi mà hay cá hôm qua nhưng vẫn ăn ngon thì bạn nên cảnh giác. Người bán cá mới về trong ngày thường trả lời rất dứt khoát, còn cá để qua đêm thì hiếm ai dám nói thẳng nếu khách không hỏi.

2. "Cá này là cá sông hay cá nuôi?"

Rất nhiều người mua cá nước ngọt nghĩ rằng cá nào cũng giống nhau, nhưng thực tế cá sông và cá nuôi khác nhau khá rõ về độ săn chắc, mùi và vị ngọt. Khi bạn hỏi câu này, người bán cá thật sự biết nguồn hàng sẽ trả lời ngay, còn nếu cá nuôi nhưng lại được quảng cáo là cá sông thì câu trả lời thường rất chung chung, kiểu cá này nuôi nhưng nước sạch lắm hay cá nuôi tự nhiên như cá sông. Chỉ cần nghe cách trả lời là bạn đã phần nào đoán được sự thật phía sau con cá mình định mua.

3. "Cá này có ướp đá lâu không?"

Đây là câu hỏi khiến nhiều người bán khó chịu nhất vì nó chạm thẳng vào vấn đề chất lượng. Cá ướp đá quá lâu sẽ bị nhạt thịt, mềm, dễ tanh dù nhìn bề ngoài vẫn còn tươi. Người bán cá mới thường không ngại nói cá vừa về, chỉ ướp đá giữ mát trong thời gian ngắn, còn cá để lâu sẽ né tránh câu hỏi này, hoặc trả lời rất mơ hồ. Với người mua thông minh, chỉ cần hỏi câu này là đã loại được khá nhiều con cá không còn ở trạng thái tốt nhất.

4. "Cá này mổ ra thịt có còn săn không?"

Nhiều người ngại hỏi vì sợ làm phiền, nhưng đây lại là câu hỏi cực kỳ quan trọng. Cá tươi khi mổ ra, thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt, không bở và không chảy nước nhiều. Khi bạn hỏi như vậy, người bán cá tự tin về hàng của mình thường sẵn sàng mổ cho bạn xem, còn nếu từ chối hoặc tìm cách lảng tránh thì rất có thể con cá đó không còn đạt chất lượng như mong đợi. Người bán cá không tươi rất sợ phải mổ trước mặt khách vì sự thật lộ ra ngay lập tức.

5. "Nếu tôi không mua ngay, cá này chiều có bán tiếp không?"

Câu hỏi này nghe có vẻ lạ nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Cá thật sự tươi, bán trong ngày thường sẽ được bán hết sớm, nhiều người bán thậm chí không để sang chiều. Nếu người bán trả lời kiểu chiều vẫn bán tiếp, để mai cũng được thì khả năng cao đó là cá đã được giữ lạnh lâu ngày. Người bán cá mới hiếm khi dám giữ cá sang hôm sau vì họ hiểu rõ cá để lâu sẽ giảm chất lượng và dễ mất khách quen.

Lần tới ra chợ, đừng chỉ hỏi giá, hãy thử hỏi 1 trong 5 câu trên, bạn sẽ thấy thái độ người bán thay đổi ngay và chất lượng con cá bạn mang về nhà cũng khác hẳn.