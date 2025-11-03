Người ăn trứng thường xuyên vào bữa sáng, sau nửa năm, cơ thể có thể xuất hiện 6 thay đổi

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần duy trì thói quen ăn trứng vào mỗi buổi sáng, chưa đầy 6 tháng sau cơ thể đã có thể xuất hiện những biến chuyển rất rõ rệt về sức khỏe. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị trứng nên xuất hiện trong bữa sáng hằng ngày.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, đầy đủ các acid amin thiết yếu. Khi cơ thể bước sang tuổi trung niên, việc suy giảm khối cơ là điều khó tránh khỏi. Protein từ trứng giúp giảm quá trình “hao cơ”, hỗ trợ tái tạo và duy trì cơ bắp, nhất là ở người lớn tuổi hoặc người thường xuyên vận động.

Ngoài ra, ăn trứng vào bữa sáng còn giúp kiểm soát cân nặng. Protein trong trứng tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế tình trạng ăn quá nhiều vào buổi trưa hoặc buổi tối, giảm bớt cơn thèm đồ ngọt, đồ chiên rán và góp phần giảm tích mỡ.

Trứng cũng rất có lợi cho hoạt động của não bộ. Thành phần cholin trong trứng là nguyên liệu quan trọng để cơ thể tổng hợp acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan tới khả năng ghi nhớ và tập trung. Nhiều nghiên cứu gợi ý rằng chế độ ăn giàu cholin giúp làm chậm suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Không chỉ vậy, trứng còn chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa giúp bảo vệ điểm vàng của mắt, giảm nguy cơ thoái hóa hoàng điểm và đục thủy tinh thể. Trong thời đại ai cũng nhìn màn hình điện thoại, máy tính liên tục, đây là nhóm chất cực kỳ có giá trị.

Về mặt tim mạch, nhiều nhà khoa học cho rằng trứng (đặc biệt là trứng giàu omega-3) giúp cân bằng lipid máu, giảm LDL-C (cholesterol xấu) và triglycerid (mỡ máu), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Cuối cùng, trứng còn được coi là “người bạn của làn da và mái tóc” nhờ chứa biotin (vitamin H) và các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên. Đây là nhóm chất giúp tăng cường sức khỏe nang tóc, hỗ trợ da tái tạo tốt hơn, làm chậm dấu hiệu lão hóa.

Tóm lại, ăn trứng mỗi sáng có thể ảnh hưởng tích cực đến 6 mặt sức khỏe gồm: duy trì cơ bắp, kiểm soát cân nặng, cải thiện trí nhớ, bảo vệ mắt, ổn định mỡ máu, tốt cho da tóc.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý nguyên tắc “tốt nhưng phải đủ liều”. Người có cholesterol cao, bệnh lý nền về tim mạch nên trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh lượng trứng phù hợp.

Nguồn và ảnh: Sohu