Ngừng làm "chuyện ấy", cơ thể sẽ hứng chịu 7 điều này

Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta ngừng làm "chuyện ấy"? (Ảnh minh họa).

Ai cũng từng trải qua “mùa khô hạn” trong đời. Đối với nhiều người, thời gian này chỉ diễn ra trong vài tuần, nhưng cũng có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm với những người khác. Các yếu tố như áp lực công việc, dịch bệnh có thể là những nguyên nhân khiến việc gần gũi trở nên ít đi. Nhưng ít ai biết rằng, việc ngừng làm “chuyện ấy” không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình cảm mà còn tác động rõ rệt đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ngừng làm "chuyện ấy", chuyện gì sẽ xảy ra?

Theo tạp chí Men’s Health, dưới đây là 7 thay đổi mà cơ thể bạn có thể gặp phải khi ngừng làm “chuyện ấy”.

1. Căng thẳng tăng cao, tâm trạng dễ tụt dốc

Ngừng làm "chuyện ấy" có thể tăng căng thẳng (Ảnh minh họa).

Một đêm mặn nồng có thể khiến mọi áp lực dường như tan biến. Khoa học đã chứng minh điều này không phải là tưởng tượng. Theo nhà thần kinh học người Mỹ Debra W. Soh, trong quá trình đạt cực khoái, cơ thể tiết ra endorphin – “hormone hạnh phúc” có tác dụng giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Vì vậy, khi ngừng quan hệ, đặc biệt nếu bạn vốn xem "chuyện ấy" như một cách giải tỏa căng thẳng, bạn sẽ thấy mình dễ cáu gắt, bứt rứt và khó thư giãn hơn.

2. Mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc

Giấc ngủ và cảm xúc có mối liên hệ chặt chẽ. Khi căng thẳng, não tiết nhiều hormone kích thích khiến bạn khó chợp mắt. Trong khi đó, “chuyện ấy” lại là một phương thuốc tự nhiên giúp ngủ ngon.

Bác sĩ thần kinh Phil Stieg, Trung tâm Y khoa NewYork-Presbyterian Weill Cornell (Mỹ), cho biết trong quá gần gũi, cơ thể giải phóng ba loại hormone là oxytocin, prolactin và dopamine. Oxytocin giúp thư giãn, prolactin tạo cảm giác mãn nguyện, còn dopamine mang lại sự dễ chịu. Khi thiếu vắng những hormone này, chất lượng giấc ngủ sẽ suy giảm rõ rệt.

3. Huyết áp tăng cao

Nếu bỏ bê "chuyện ấy" quá lâu, cơ thể dễ phản ứng mạnh hơn với căng thẳng, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng (Ảnh minh họa).

Một nghiên cứu năm 2006 đăng trên Biological Psychology chỉ ra rằng những người có đời sống tình dục đều đặn thường có huyết áp thấp hơn nhóm còn lại. Các nhà khoa học cho rằng, "chuyện ấy" không chỉ là hoạt động thể chất tốt cho tim mạch mà còn giúp giảm phản ứng sinh lý với căng thẳng, qua đó ổn định huyết áp.

Ngược lại, nếu bỏ bê "chuyện ấy" quá lâu, cơ thể dễ phản ứng mạnh hơn với căng thẳng hằng ngày, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng và nguy cơ tim mạch cao hơn.

4. Tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Theo nghiên cứu năm 2010 trên American Journal of Cardiology , đàn ông quan hệ ít nhất hai lần mỗi tuần giảm gần một nửa nguy cơ mắc bệnh tim so với người hiếm khi quan hệ.

Các chuyên gia cho rằng, những người duy trì đời sống tình dục tích cực thường sống trong mối quan hệ thân mật và hỗ trợ lẫn nhau, điều này giúp giảm căng thẳng và có lợi cho tim mạch.

5. Tăng nguy cơ rối loạn cương dương ở nam giới

Câu nói “nếu không dùng thì sẽ mất” có phần đúng với sinh lý nam giới. Nghiên cứu đăng trên American Journal of Medicine cho thấy đàn ông ở độ tuổi 50–70 ít quan hệ có nguy cơ cao bị rối loạn cương dương.

Việc ngừng làm "chuyện ấy” quá lâu khiến cơ thể mất đi sự linh hoạt trong điều khiển phản xạ tình dục, khiến lần “tái khởi động” sau đó có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, duy trì việc xuất tinh đều đặn, dù không có bạn tình, vẫn giúp duy trì chức năng sinh lý.

6. Tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới

Không chỉ tâm lý hay tim mạch, việc “ngủ đông” trong cả đời sống tình dục lẫn tự thỏa mãn cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới. Một số nghiên cứu cho thấy tần suất xuất tinh cao, khoảng 4 đến 7 lần mỗi tuần, giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Lý do được cho là vì việc xuất tinh đều đặn giúp loại bỏ các chất độc tích tụ trong tuyến tiền liệt, đồng thời cải thiện lưu thông máu và cân bằng hormone.

7. Hệ miễn dịch yếu đi, dễ ốm hơn

Một nhóm nhà tâm lý học tại Đại học Wilkes (Mỹ) từng phát hiện: những người quan hệ tình dục 1–2 lần mỗi tuần có mức kháng thể immunoglobulin A (IgA) cao hơn hẳn. IgA là loại kháng thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa cảm cúm và nhiễm trùng. Điều đó nghĩa là, “chuyện ấy” không chỉ là cảm xúc mà còn là liều vaccine tự nhiên giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

Nguồn: Men's Health