"Cậu nhỏ" cũng có thể bị ung thư: Đây là 5 dấu hiệu nam giới tuyệt đối không được bỏ qua

Ung thư dương vật là một căn bệnh hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Căn bệnh này xảy ra khi các tế bào khỏe mạnh trong dương vật thay đổi và phát triển ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù ung thư dương vật không phổ biến, nhưng khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở "cậu nhỏ", nam giới tuyệt đối không được bỏ qua. Điều quan trọng là nhận diện sớm những dấu hiệu này để có thể điều trị kịp thời vì ung thư dương vật ở giai đoạn đầu có thể chữa trị hiệu quả, giúp ngăn ngừa bệnh phát triển và di căn.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư ở “cậu nhỏ”

1. Lở loét hoặc có u cục không đau

Nam giới đừng chủ quan trước những dấu hiệu bất thường tại "cậu nhỏ" (Ảnh minh họa).

Một trong những triệu chứng rõ rệt của ung thư dương vật là sự xuất hiện của các khối u hoặc vết loét không gây đau. Những cục u này có thể xuất hiện bất kỳ nơi nào trên “cậu nhỏ”, đặc biệt là ở phần đầu “cậu nhỏ”. Những vết loét này có thể dễ dàng chảy máu và thường không đi kèm với cảm giác đau đớn. Điều này khiến nhiều người chủ quan, nghĩ rằng đó chỉ là vết thương nhỏ.

2. Thay đổi màu sắc hoặc kết cấu da

Da trên “cậu nhỏ” có thể thay đổi màu sắc, trở nên đậm hơn hoặc có màu sắc khác lạ, thậm chí có thể bị dày lên hoặc xuất hiện các mảng da khác thường. Các mảng da này có thể trở thành các vết loét hoặc có dấu hiệu khô, bong tróc. Nếu bạn thấy những thay đổi bất thường này, đặc biệt là ở vùng đầu “cậu nhỏ” hoặc bao quy đầu, bạn hãy đi khám gấp.

3. Dịch tiết có mùi hôi

Một dấu hiệu khác của ung thư dương vật là sự xuất hiện của dịch tiết dưới bao quy đầu, có mùi hôi. Điều này có thể kèm theo sự viêm nhiễm hoặc các vấn đề khác về sức khỏe, nhưng nếu kéo dài, đây có thể là một dấu hiệu của ung thư. Đặc biệt, khi dịch tiết đi kèm với những triệu chứng khác như đau hoặc thay đổi màu sắc da, bạn cần đi khám ngay lập tức.

4. Sưng tấy và kích ứng

Sưng tấy và kích ứng tại "cậu nhỏ" có thể là dấu hiệu của ung thư (Ảnh minh họa).

Sự xuất hiện của triệu chứng sưng tấy hoặc kích ứng ở đầu “cậu nhỏ” là một dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý. Đây có thể là hậu quả của nhiễm trùng, nhưng khi tình trạng này kéo dài và không đáp ứng với thuốc điều trị thông thường, nó có thể liên quan đến ung thư. Những thay đổi này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

5. Sự phát triển của những nốt sần nhỏ

Nếu bạn nhận thấy sự xuất hiện của những vết sần nhỏ, đặc biệt là những vết sần có hình dạng bất thường hoặc màu sắc khác lạ trên da “cậu nhỏ”, đây cũng là dấu hiệu không thể bỏ qua. Những nốt sần này có thể vỡ ra, để lại những vết loét hoặc các vết nứt đau đớn. Điều này có thể là biểu hiện của ung thư dương vật, đặc biệt nếu chúng không biến mất sau khi điều trị các bệnh lý thông thường.

Tầm quan trọng của phát hiện sớm

Nhiễm virus HPV có thể dẫn tới ung thư dương vật (Ảnh minh họa).

Mặc dù nguyên nhân chính xác của ung thư dương vật vẫn chưa được xác định, nhưng các nhà nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh này. Nam giới trên 55 tuổi, người không cắt bao quy đầu, người có hệ miễn dịch yếu hoặc bị nhiễm virus HPV là nhóm có nguy cơ cao hơn. Những người bị viêm da hoặc viêm nhiễm ở dương vật, có thói quen vệ sinh kém, hoặc dùng thuốc lá, cũng dễ mắc ung thư dương vật.

Giống như nhiều loại ung thư khác, ung thư dương vật có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu. Phát hiện sớm có thể giúp ngừng sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn ngừa chúng lan rộng sang các bộ phận khác của cơ thể. Đối với ung thư dương vật, các phương pháp điều trị có thể bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc sử dụng thuốc bôi để tiêu diệt tế bào ung thư.

Nguồn: Cleveland Clinic