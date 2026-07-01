Ngư dân đi đánh cá bất ngờ thuyền máy bị hỏng, 8 ngày lênh đênh trên biển chờ phép màu

Sau khi động cơ chiếc thuyền nhỏ của mình bị hỏng, Junior Apiuta Apiuta đã phải vật lộn với sự cô đơn, những con sóng dữ dội và cái lạnh thấu xương. Nhưng anh ấy không bao giờ bỏ cuộc.

Junior Apiuta Apiuta, ngư dân 42 tuổi đến từ đảo san hô Pukapuka thuộc quần đảo Cook, được lực lượng cứu hộ tìm thấy ngày 19/6, sau gần 8 ngày mất tích ở vùng biển phía nam Thái Bình Dương.

Hành trình của Apiuta bắt đầu ngày 11/6, sau khi anh chơi bóng chuyền trên đảo quê nhà, cách đảo chính Rarotonga thuộc quần đảo Cook khoảng 1.140 km. Anh chuẩn bị dụng cụ đánh cá rồi một mình lái thuyền nhôm dài khoảng 4m ra khơi.

Hôm đó gió khá mạnh. Apiuta đi theo đàn chim bay trên mặt biển, dấu hiệu cho thấy có đàn cá phía dưới. Không lâu sau, anh phát hiện động cơ có dấu hiệu trục trặc. "Máy nổ như tiếng ho", Apiuta nhớ lại.

Động cơ nhiều lần tắt rồi nổ trở lại, trước khi ngừng hẳn khi màn đêm buông xuống.

Junior Apiuta Apiuta, ngư dân 42 tuổi lênh đênh 8 ngày trên biển

Trong 8 ngày lênh đênh một mình trên Thái Bình Dương bao la, Junior Apiuta Apiuta đã phải vật lộn với những con sóng dữ dội, cái lạnh thấu xương và nỗi lo không biết liệu mình có bao giờ gặp lại gia đình nữa hay không.

Hai lần anh bị những con sóng khổng lồ quật ngã xuống biển. “Những con sóng lớn, cao hơn thuyền rất nhiều, ập vào tôi từ hai phía… nhưng tôi không sợ vì tôi chưa bao giờ mất niềm tin và không ngừng cầu nguyện", Junior Apiuta Apiuta nói.

Apiuta không mang theo dụng cụ sửa máy, trong khi gió ngày càng mạnh, khiến anh từng nghĩ đến khả năng bỏ xuồng, nhảy xuống biển rồi bơi vào bờ.

"Tôi tự hỏi có nên bơi về đảo không, nhưng nghĩ chắc mình sẽ không thể tới nơi", anh nói.

Dần dần, ánh đèn trên phố Pukapuka mờ dần trong khoảng cách xa. Đêm đầu tiên một mình, tâm trí anh tràn ngập những suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo và làm thế nào để sống sót. "Đêm đầu tiên của tôi không tệ bằng những ngày tiếp theo đang chờ đợi tôi," anh nói.

Những ngày tiếp theo là tồi tệ nhất, khi anh phải đối mặt với biển động dữ dội, cái lạnh thấu xương và mưa không ngớt. Khi những con sóng ập vào người, Apiuta ngồi thấp xuống để tránh bị cuốn trôi.

“Sóng rất lớn” anh ấy nói. Trong điều kiện biển động, tất cả những gì anh ấy có thể làm là giữ cho thuyền cân bằng và tát nước tràn vào bên trong.

Anh ấy đã sống sót nhờ những gì mình có trên tàu: hai chai nước, một cái xô, dụng cụ câu cá, một thùng giữ lạnh và một tấm ga trải giường.

Junior Apiuta Apiuta ăn những con cá sống nhỏ mà mình vừa bắt được và hứng nước mưa vào xô.

Apiuta (trái) và mẹ tại Auckland để chờ chuyến bay trở về quần đảo Cook

Để tránh cái lạnh, anh ấy đã dùng tấm ga trải giường và thùng giữ lạnh. “Ban đêm, tôi không thể làm gì được. Tôi lạnh cóng ở ngoài đó.”

Suốt quãng thời gian khó khăn đó, anh đã cầu nguyện. Anh xin một dấu hiệu – một chiếc thuyền đánh cá hay du thuyền – bất cứ thứ gì có thể mang đến phép màu.

Đến ngày thứ ba, sau khi cầu nguyện buổi tối, Apiuta phát hiện ánh đèn của một tàu cá ở phía xa.

"Tôi vui lắm", anh kể và cho biết đã cố hết sức chèo về phía con tàu. Tuy nhiên, gió mạnh đẩy xuồng của anh lệch hướng, còn tàu cá nhanh chóng khuất dạng trong bóng tối.

Những ngày tiếp theo, Apiuta tập trung tiết kiệm nước, giữ ấm cơ thể và cố giữ cho xuồng không bị chìm. Đến ngày thứ 8, anh đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ máy bay. "Tôi tự nhủ rằng có thể họ đến cứu mình", anh kể.

Máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon của không quân New Zealand đã lượn nhiều vòng trên đầu Apiuta rồi thông báo vị trí của anh cho loạt tàu cá hoạt động gần đó. Một tàu cá Đài Loan tiến đến khu vực. Apiuta liên tục huýt sáo cho đến khi thủy thủ nghe thấy và rọi đèn pin về phía chiếc xuồng nhỏ, kết thúc 8 ngày lênh đênh trên biển của ngư dân này.

Việc đầu tiên anh làm khi lên tàu là tắm, ăn uống và gọi điện cho gia đình. "Câu đầu tiên tôi nói là: 'Em yêu, anh ổn rồi'", Apiuta kể.

Apiuta đã được đưa đến New Zealand và sẽ sớm trở về nhà. Anh ấy nói rằng sẽ vẫn quay lại nghề đánh cá, nhưng thận trọng hơn. “Đừng quên đèn pin, áo phao. Đừng quên áo mưa. Hãy cầu nguyện trước khi bắt đầu đi câu cá.”