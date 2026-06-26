Ngôi trường nơi có bức tượng “hao hao” Nữ thần Tự do Mỹ: Hoá ra là một Đại học tư thục có tuổi đời 16 năm

Những ngày gần đây, hình ảnh bức tượng Nữ thần trong khuôn viên Trường Đại học Tân Tạo thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Những video ghi lại khuôn viên Trường Đại học Tân Tạo với bức tượng Nữ thần cao gần 20m đang thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người bày tỏ bất ngờ khi một trường đại học tại Việt Nam sở hữu công trình lấy cảm hứng từ biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ.

Theo thông tin từ nhà trường, bức tượng Nữ thần khánh thành vào đầu tháng 6 vừa qua. Công trình được xây dựng như biểu tượng của tinh thần tự do học thuật, khát vọng khai sáng và hội nhập quốc tế - những giá trị mà trường theo đuổi từ ngày đầu thành lập.

Trường Đại học Tân Tạo

2004 - Ngày 2 tháng 10, Đại học Tân Tạo được khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng, đường nội bộ và tiện ích, từng bước biến vùng đất phèn chua thành ngôi trường đại học tư thục phi lợi nhuận theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam.

2010 - mốc thành lập chính thức - Ngày 25 tháng 11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký Quyết định thành lập Đại học Tân Tạo, cụ thể là Quyết định 2154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường mở 8 ngành học bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn Đại học Rice; hoàn thành Tòa nhà trung tâm 18.600 m2 với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

2011 - Ngày 20 tháng 1, ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Đại học Duke của Mỹ, tạo nền tảng cho các chương trình đào tạo. Ngày 25 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở 8 ngành đào tạo đại học. Ngày 19 tháng 10, khai giảng năm học đầu tiên, có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Theo chia sẻ của nhà sáng lập, ý tưởng thành lập trường đại học bắt nguồn từ chuyến sang Anh thăm con gái đang học tại Đại học Oxford vào năm 2002. Khi chứng kiến bề dày lịch sử và vai trò của những trường đại học hàng đầu thế giới trong việc đào tạo nhân tài, bà bắt đầu ấp ủ mong muốn xây dựng một ngôi trường tại Việt Nam có thể đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

Khánh thành tượng nữ thần

Ba năm sau, bà quyết định dành khoảng 56 ha đất tại khu đô thị Tân Đức để phát triển Trường Đại học Tân Tạo. Đến năm 2010, trường chính thức đi vào hoạt động theo mô hình đại học tư thục phi lợi nhuận.

Trong hành trình xây dựng ngôi trường, tượng Nữ thần được xem như một biểu tượng cho triết lý mà người sáng lập theo đuổi. Theo thông tin từ Trường Đại học Tân Tạo, công trình không chỉ mang ý nghĩa về tự do, tri thức và khai sáng mà còn thể hiện khát vọng hội nhập của một trường đại học Việt Nam trong bối cảnh giáo dục toàn cầu ngày càng gắn kết.

Khu vực Tượng Nữ Thần được hình thành trên nền hệ thống bể nước xử lý phèn, mặn – công trình hạ tầng quan trọng phục vụ tưới tiêu và duy trì mảng xanh cho toàn bộ dự án.

Theo nhà sáng lập, sự xây dựng tượng Nữ Thần Khai Phóng không chỉ tạo nên điểm nhấn trung tâm về cảnh quan và biểu tượng, mà còn thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa hạ tầng, môi trường và không gian văn hóa của Thành phố Tri thức Văn hóa Tân Đức.