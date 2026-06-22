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Ngôi trường năm nào cũng lọt top "điểm chuẩn thấp nhất Hà Nội" nhưng được xem là "hiện tượng giáo dục": Năm 2024 có học sinh đạt giải Quốc gia!

Thanh Hương
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Dù học sinh có điểm đầu vào thấp nhất thành phố nhưng học sinh lại luôn đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, có học sinh đoạt giải quốc gia và luôn đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%.

Mới đây, Hà Nội đã công bố điểm chuẩn của 122 trường công lập và trường chuyên trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những trường có mức điểm chuẩn cao nhất thì năm nay, những trường có mức điểm chuẩn thấp nhất bao gồm: TH, THCS và THPT Minh Châu - 8.50 điểm; Mỹ Đức C - 9 điểm; Minh Quang - 10 điểm; Lưu Hoàng - 11 điểm; Đại Cường - 12 điểm;...

Nhìn chung, nhóm trường có điểm chuẩn thấp nhất chủ yếu thuộc khu vực ngoại thành, nơi quy mô học sinh và áp lực cạnh tranh vào lớp 10 thấp hơn so với các quận nội đô.

Nói riêng về THPT Minh Quang, tuy thường xuyên có mức điểm chuẩn thuộc top thấp nhất Hà Nội (năm 2024 lấy điểm chuẩn thấp nhất) nhưng thực tế ngôi trường này có chất lượng đào tạo rất đáng nể.

THPT Minh Quang

Hiện tượng giáo dục của Thủ đô

Trường THPT Minh Quang được thành lập năm 2014, nằm ở địa bàn miền núi, nơi vùng xa nhất của Thủ đô Hà Nội. Đây là địa bàn sinh sống của bà con miền núi với đặc điểm địa lý tự nhiên còn nhiều khó khăn. Trường tập trung nhiều học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh "tràn tuyến", tức những học sinh không đỗ bất kỳ trường nào ở khu vực nội đô thì chuyển lên đây học theo nguyện vọng 3.

Dù điểm đầu vào thấp, chỉ 3 điểm mỗi môn nhưng những năm gần đây, học sinh Trường THPT Minh Quang lại đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

2025 là năm thứ 5 liên tiếp nhà trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Nhiều bộ môn đạt điểm trung bình bằng và cao hơn Thành phố và cả nước. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều em đạt mức điểm 8 -10 ở các môn thi.

Đáng nói năm 2024, lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt giải HSG Quốc gia. Cụ thể, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, Trường THPT Minh Quang vinh dự có một học sinh đoạt giải. Đó là em Đỗ Chí Tiến, học sinh lớp 12A2, đoạt giải Ba ở môn Địa lý.

Đỗ Chí Tiến, học sinh lớp 12A2, đoạt giải Ba HSG Quốc gia ở môn Địa lý

Cũng như nhiều học sinh khác trong trường THPT Minh Quang, Đỗ Chí Tiến có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình Tiến có 2 chị em, bố mẹ làm ruộng, thu nhập chỉ đủ trang trải việc ăn học của các con.

Thầy Nguyễn Duy Bỉnh - Hiệu trưởng Trường THPT Minh Quang chia sẻ: Việc học sinh của trường đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là niềm vinh dự, là kết quả sự nỗ lực rất lớn của cả học sinh và giáo viên.

Thành tích của thầy trò trường THPT Minh Quang những năm qua được đánh giá là hiện tượng của ngành Giáo dục Thủ đô. Dù học sinh có điểm đầu vào thấp nhất thành phố nhưng học sinh lại luôn đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, có học sinh đoạt giải quốc gia và luôn đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%.

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