Ngôi sao bị mắng tơi bời ở World Cup "tiêu tiền như nước": Mua siêu xe như đi chợ, đắp cả núi đô la khoe nhan sắc

Ai nấy đều phải choáng với khối tài sản của mỹ nhân này.

Giữa lúc màn trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 chưa hạ nhiệt, Lisa tiếp tục khiến công chúng choáng ngợp bởi độ giàu có thuộc hàng "không phải dạng vừa" của mình. Mới đây, nữ thần tượng người Thái Lan gây sốt khi bổ sung thêm một chiếc Ferrari Testarossa vào bộ sưu tập siêu xe đồ sộ. Theo đó, Lisa hiện sở hữu tới 8 mẫu xe Ferrari khác nhau, từ Ferrari 812 GTS Mansory, Ferrari Purosangue, Ferrari 812 Superfast, Ferrari SF90 Spider, Ferrari 296 GTB, Ferrari Roma Spider, Ferrari 12Cilindri màu Verde Toscana cho đến Ferrari Testarossa huyền thoại.

Lisa vừa bổ sung bộ sưu tập Ferrari bằng chiếu siêu xe màu đỏ

Giá trị riêng bộ sưu tập Ferrari của Lisa đã được ước tính vào khoảng 5,5 triệu USD (gần 144 tỷ đồng). Nếu tính toàn bộ garage xe, con số còn ấn tượng hơn nhiều. Nữ ca sĩ hiện sở hữu khoảng 19 chiếc xe sang đến từ hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Tesla, BMW hay Mercedes-AMG. Tổng giá trị bộ sưu tập được định giá khoảng 7,43 triệu USD, tương đương gần 196 tỷ đồng.

Nữ thần tượng chi đậm cho sở thích sưu tầm siêu xe

Nhìn vào cách Lisa liên tục bổ sung những mẫu xe mới, nhiều người ví von nữ ca sĩ mua siêu xe chẳng khác nào đi chợ. Trong giới giải trí châu Á hiện nay, rất ít nghệ sĩ trẻ sở hữu bộ sưu tập xe hơi có giá trị lớn đến như vậy. Khối tài sản khổng lồ của Lisa không đến từ may mắn. Đó là thành quả của hơn một thập kỷ hoạt động ở đỉnh cao ngành công nghiệp giải trí.

Trong hơn 7 năm gắn bó với YG Entertainment, Lisa cùng BLACKPINK tạo nên một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử Kpop

Trong hơn 7 năm gắn bó với YG Entertainment, Lisa cùng BLACKPINK tạo nên một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử Kpop. Nhóm nữ liên tiếp thiết lập các kỷ lục toàn cầu, thực hiện những chuyến lưu diễn cháy vé tại nhiều châu lục và trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Lisa là một trong những thần tượng Kpop nổi tiếng nhất thế giới, với hơn 100 người theo dõi trên Instagram. Danh tiếng toàn cầu của Lisa tiếp tục được củng cố khi rời YG cuối năm 2023.

Lisa công bố thành lập công ty quản lý LLOUD vào đầu năm 2024

Trong khi BLACKPINK vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nhóm, các thành viên lựa chọn con đường riêng. Lisa công bố thành lập công ty quản lý LLOUD vào đầu năm 2024, tự mình phát triển độc lập. Đây được xem là quyết định táo bạo nhất trong sự nghiệp của Lisa. Thay vì hoạt động dưới chiếc ô của một tập đoàn giải trí khổng lồ, cô tự mình điều hành thương hiệu cá nhân và kiểm soát hoàn toàn định hướng nghệ thuật.

Lisa bước lên những sân khấu âm nhạc hàng đầu thế giới

Không lâu sau đó, LLOUD ký kết hợp tác chiến lược với RCA Records - hãng đĩa thuộc Sony Music và cũng là nơi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu nước Mỹ. Album đầu tay Alter Ego với những đĩa đơn như Rockstar, New Woman liên tục tạo hiệu ứng trên phạm vi toàn cầu. Từ một thần tượng Kpop, Lisa từng bước chuyển mình thành ngôi sao nhạc pop quốc tế độc lập, mở rộng tầm ảnh hưởng vượt xa phạm vi châu Á. Lisa bước lên những sân khấu âm nhạc hàng đầu thế giới, thiết lập hàng loạt kỷ lục với tư cách nghệ sĩ solo khi trình diễn ở VMAs 2024, Victoria's Secret Show, Coachella, Oscar,... và mới đây nhất là World Cup 2026.

Lisa kết hợp cùng siêu sao nhạc Pop Brazil Anitta và nghệ sĩ Nigeria Rema trình diễn ca khúc chủ đề World Cup mang tên Goals

Ngày 11/6/2026 theo giờ Mỹ, Lisa ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup 2026

Ngày 11/6/2026 theo giờ Mỹ, Lisa ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup 2026 tổ chức ở sân vận động SoFi, Los Angeles. Đứng chung sân khấu với ngôi sao Brazil Anitta và nghệ sĩ Nigeria Rema, Lisa trình diễn ca khúc chủ đề Goals thuộc album âm nhạc chính thức của FIFA. Sự kiện nhanh chóng tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội toàn cầu. Hàng loạt từ khóa liên quan đến Lisa lọt top xu hướng chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, sân khấu này cũng kéo theo một làn sóng tranh cãi không nhỏ

Tuy nhiên, sân khấu này cũng kéo theo một làn sóng tranh cãi không nhỏ. Lisa bị mắng tơi bời trên nhiều nền tảng, bị soi lỗi di chuyển nhỏ trong phân đoạn đội hình tập thể. Ca khúc Goals cũng bị fan bóng đá chê bai vì thiếu thông điệp kết nối, khác với hình dung về 1 bài hát chủ đề cho World Cup. Ngoại hình thay đổi của Lisa cũng bị dân tình soi xét với nhiều ý kiến trái chiều. Trong làn sóng tranh cãi này, Lisa là người hứng chịu nhiều nhất. Đây không phải lần đầu Lisa đối mặt với những áp lực như vậy. Với vị thế một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, từng cử chỉ hay khoảnh khắc của cô đều có thể bị phóng đại thành chủ đề tranh luận.

Lisa tung video performance Rapunzel

Bỏ qua tranh cãi bủa vây, thì không ai có thể phủ nhận được sự nghiệp thành công của Lisa. Trong âm nhạc, cô biến khối tài sản khổng lồ thành một phần của câu chuyện nghệ thuật. Ca khúc Rapunzel hợp tác cùng nữ rapper Megan Thee Stallion là ví dụ điển hình. Đây được xem là một trong những sản phẩm phô diễn rõ nét nhất quyền lực tài chính của Lisa kể từ khi trở thành người đứng đầu LLOUD. Chỉ là 1 video trình diễn, Lisa vẫn đầu tư với quy mô lớn, mang phong cách Hollywood cùng bối cảnh xa hoa.

Núi đô la trong MV Rapunzel của Lisa

Lisa đứng trên một ngọn núi tiền khổng lồ, vừa khoe vóc dáng vừa thể hiện những đoạn rap đầy tự tin. Cảnh quay này nhanh chóng trở thành biểu tượng cho hình ảnh một nghệ sĩ trẻ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước sau nhiều năm làm việc ở đỉnh cao.

Rapunzel cũng là một trong những ca khúc hào nhoáng và táo bạo nhất thuộc album Alter Ego. Phần ca từ chứa nhiều ngôn ngữ mạnh, thể hiện tâm thế của một ngôi sao đã bước qua giai đoạn chứng minh bản thân. "Sống xa hoa khi chúng ta còn trẻ; Tiêu xài hoang phí cho đến khi chúng ta trở nên ngu ngốc; Khoe hàm răng vàng suốt ngày; Khi chị đi ngang qua, chị nghe họ nói". Những câu hát này phần nào phản ánh hình tượng mà Lisa xây dựng trong dự án: một người phụ nữ thành công, giàu có và không ngại công khai tận hưởng thành quả lao động của mình.

Lisa đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không ngại tận hưởng thành quả lao động của mình:

Sau 10 năm hoạt động, từ cô gái Thái Lan sang Hàn Quốc thực tập trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, Lisa giờ đây đã trở thành một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế hệ. Khối tài sản hàng chục triệu USD, những hợp đồng đại sứ toàn cầu, bộ sưu tập siêu xe gần 200 tỷ đồng hay các dự án âm nhạc đậm chất xa hoa đều cho thấy thành quả của quy mô thương hiệu cá nhân mà cô xây dựng được.

Ảnh: IIGNV Getty