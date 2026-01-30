Ngoài 30 tuổi xương đã "xốp như tổ ong", ho cũng gãy xương đùi vì mê loại nước "ngòn ngọt", uống tê đầu lưỡi

Gãy xương đùi vốn là chấn thương nghiêm trọng thường chỉ xảy ra sau những va chạm cực mạnh như tai nạn giao thông hoặc ngã từ trên cao. Thế nhưng, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, họ Cung (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã khiến các bác sĩ bàng hoàng khi nhập viện với phần xương đùi gãy làm đôi chỉ sau một cơn ho.

Người đàn ông 35 tuổi gãy xương đùi sau một cơn ho

Chỉ một cơn ho cũng gãy xương đùi vì loại nước "vạn người mê"

Anh Cung kể lại, gần đây mình bị cảm lạnh nhưng không muốn uống thuốc nên cứ ho và sổ mũi dai dẳng không khỏi. Buổi tối hôm đó, anh ăn đồ hơi lạnh nên càng ho dữ dội. Trong một lần ho, anh đột nhiên cảm thấy đau nhói ở đùi trái. Anh cho rằng mình bị chuột rút nên không quá quan tâm, cố gắng nén đau và đi ngủ.

Đến nửa đêm, anh Cung bị giật mình tỉnh giấc vì cơn đau ở đùi. Anh phát hiện ra mình không thể đi lại được nhưng cố chờ đến trời sáng hẳn rồi nhờ người nhà đưa đi bệnh viện. Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Nhân dân số 2 Phúc Kiến (Trung Quốc) khiến anh Cung sốc nặng: xương đùi trái của anh bị gãy làm hai mảnh.

Bác sĩ Đông Trung, Trưởng khoa Chấn thương và Chỉnh hình của bệnh viện cho biết anh Cung bị gãy xương bệnh lý, xảy ra do loãng xương sớm rất nghiêm trọng. Dù mới 35 tuổi nhưng xương của anh Cung được bác sĩ nói vui là "xốp như tổ ong", khối lượng xương tương đương với một cụ già 80 tuổi.

Cũng theo lời kể của bác sĩ Đông Trung, khi ngồi xe lăn tới bệnh viện anh Cung vẫn cầm theo một chai nước ngọt có ga. Hỏi ra mới biết vài năm qua anh gần như uống nó thay thế cho nước lọc vì thích vị ngòn ngọt, uống vào tê tê đầu lưỡi.

Hình ảnh xương đùi bị gãy đôi vì loãng xương sớm của anh Cung

Nguyên nhân uống nhiều nước ngọt có ga gây loãng xương được bác sĩ Đông Trung giải thích như sau: "Nước ngọt có ga chứa nhiều photpho và đường. Khi uống quá nhiều, cơ thể sẽ bị mất cân bằng canxi do photpho cản trở sự hấp thụ canxi. Hơn nữa, trong quá trình chuyển hóa đường, cơ thể phải tiêu thụ một lượng lớn khoáng chất quan trọng, bao gồm cả canxi. Điều này buộc xương phải giải phóng canxi để bù đắp, dẫn đến loãng xương và gãy xương".

Ông cũng cảnh báo rằng ngoài việc gây loãng xương, uống nhiều nước ngọt có ga còn mang đến rất nhiều vấn đề sức khỏe khác. Ví dụ như béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, tăng nguy cơ mắc ung thư…

Bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu loãng xương sớm

Loãng xương đặc trưng bởi sự suy giảm mật độ xương và cấu trúc vi mô của xương, làm cho xương trở nên yếu và dễ gãy. Ở người bị loãng xương, xương mất đi sự chắc chắn, mật độ xương giảm và cấu trúc xương trở nên xốp hơn so với người bình thường và dễ gãy.

Trường hợp của anh Cung chính là hồi chuông cảnh báo về tình trạng loãng xương đang ngày càng trẻ hóa ở cả nam và nữ. Theo bác sĩ Đông Trung, ngoài việc lạm dụng nước ngọt có ga, những thói quen như lười vận động, hút thuốc và uống nhiều bia rượu đang âm thầm rút cạn khoáng chất, khiến xương "rỗng hóa" từ bên trong. Đặc biệt, chế độ ăn thừa muối và thiếu hụt vitamin D, canxi khiến các nang xương không được tái tạo kịp thời.

Để bảo vệ cơ thể, chuyên gia khuyến cáo cần thay thế ngay các loại nước "tê đầu lưỡi" bằng nước lọc và tăng cường dinh dưỡng để củng cố lại "giàn giáo" của cơ thể trước khi quá muộn. Đồng thời, cần bổ sung dinh dưỡng cân bằng (nhất là canxi, vitamin D) và vận động đều đặn nếu muốn xương khoẻ.

Hãy kiểm soát lượng uống nước ngọt có ga để bảo vệ xương và nhiều cơ quan khác (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Đông Trung cũng đưa ra 5 dấu hiệu loãng xương sớm ai cũng cần lưu ý, sớm đi khám:

- Thường xuyên đau mỏi lưng hoặc đau dọc các xương dài ở chân và tay, đau tăng khi vận động.

- Cơ thể mệt mỏi, hay bị chuột rút, đau mỏi cơ bắp dù không làm việc nặng.

- Giảm chiều cao nhẹ hoặc có dấu hiệu gù lưng, còng lưng so với trước đây.

- Móng tay giòn, dễ gãy hoặc nướu răng bị tụt, răng lung lay sớm do mật độ xương hàm giảm.

- Sức nắm của bàn tay yếu đi rõ rệt, gặp khó khăn khi thực hiện các động tác cầm nắm mạnh.

Nguồn và ảnh: Health Sent, QQ