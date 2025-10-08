Ngoài 20 tuổi, đi khám đã có khối u lớn tại gan: Bác sĩ chỉ ra 'thủ phạm' rất quen thuộc

Ung thư gan – xơ gan sớm có chung một “thủ phạm”

Trong quá trình thăm khám, ThS.BS Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã gặp không ít trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi, mới ngoài 18–20, đã bị xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Điển hình là trường hợp một bệnh nhân mới ngoài 20 tuổi. Ở nhà, bệnh nhân gầy sút cân, chán ăn nên đi khám sức khỏe. Siêu âm cho thấy có khối u lớn tại gan. Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, kết quả cho thấy khối u là ác tính.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, kết quả xét nghiệm cũng phát hiện bệnh nhân nhiễm virus viêm gan nhưng chưa từng được phát hiện và điều trị. Khai thác thêm tiền sử, bệnh nhân cho biết mẹ cũng nhiễm virus viêm gan. Đây là trường hợp nhiễm viêm gan từ lúc chu sinh (lây từ mẹ sang con). Do không được phát hiện sớm, virus âm thầm gây tổn thương tế bào gan. Khi có triệu chứng và được chẩn đoán ung thư gan thì đã quá muộn.

Một trường hợp khác là một bệnh nhân nhập viện lúc 18 tuổi do nôn ra máu. Kết quả cho thấy xơ gan mất bù. Bệnh nhân này cũng bị nhiễm viêm gan virus mạn tính mà không hề hay biết.

Bác sĩ Ngọc Anh khám cho bệnh nhân (ảnh N.M).

Viêm gan virus - "Kẻ giết người thầm lặng"

Bác sĩ Ngọc Anh cho biết viêm gan virus được ví như “kẻ giết người thầm lặng”. Đa phần người mang virus sống chung với bệnh mà không hề hay biết do không có triệu chứng rõ ràng. Trong thời gian đó, gan vẫn âm thầm bị tổn thương, đến khi phát hiện thì đã xơ gan hoặc ung thư gan. Thông thường, các trường hợp nhiễm mạn tính là nhiễm từ khi mới sinh.

Phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện viêm gan virus tình cờ qua khám sức khỏe, xét nghiệm máu, hoặc khi bệnh đã có triệu chứng rõ ràng mới đi khám.

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất thế giới, với khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C. Đây là nguyên nhân gây ra khoảng 80.000 trường hợp xơ gan, ung thư biểu mô tế bào gan và 40.000 ca tử vong mỗi năm.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, người trưởng thành nhiễm viêm gan B cấp thường có thể khỏi sau 3–6 tháng. Trong thời gian này, người bệnh cần theo dõi và đi khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Còn với người nhiễm viêm gan B mạn tính thể hoạt động, cần uống thuốc suốt đời, đồng thời khám định kỳ 3 tháng/lần hoặc theo chỉ định để phát hiện sớm xơ gan, ung thư gan.

Chủ động phòng ngừa hiệu quả

Cách phòng ngừa hiệu quả nhất là tiêm vaccine viêm gan B nếu bạn chưa có kháng thể bảo vệ. Việc tiêm vaccine giúp phòng vệ khỏi virus viêm gan B lên đến 95%.

Phòng ngừa lây nhiễm viêm gan B từ mẹ sang con đặc biệt quan trọng ở các quốc gia có tỷ lệ lưu hành bệnh cao như Việt Nam. Thai phụ cần tầm soát viêm gan B và áp dụng biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho con nếu bản thân mắc bệnh.

Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ nhiễm viêm gan B, cần:

- Mang găng tay và rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể.

- Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

- Nếu bị chảy máu, cần lau sạch vết máu bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Bảo vệ vết thương cẩn thận.

- Tránh dùng chung các vật dụng sắc nhọn như dao cạo râu, bấm móng tay, bàn chải đánh răng, bông tai hoặc nhẫn.

- Khi đi tiêm phòng, xăm hoặc phẫu thuật… cần đảm bảo kim tiêm mới và được vô trùng.