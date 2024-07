Ngỡ ngàng với loại rau thơm quen mặt ở Việt Nam hóa ra lại là vị thuốc quý

Rau răm là thuốc kháng sinh tự nhiên

Các hợp chất trong rau răm như aldehyde, flavonoid và tinh dầu có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, virus và nấm gây bệnh. Điều này giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.

Rau răm chứa các vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, vitamin A, canxi, sắt và phốt pho, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch. Loại rau thơm này cùng có nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Gốc tự do có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc bệnh.

Rau răm vừa dễ trồng vừa cực tốt cho sức khỏe. Ảnh: Shutter Stock

Thúc đẩy tiêu hóa

Rau răm giúp hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy sản xuất enzyme tiêu hóa và tạo điều kiện cho quá trình phân hủy thức ăn. Điều này có thể giúp làm giảm các vấn đề tiêu hóa phổ biến như đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu.

Do có tính kháng khuẩn nên rau răm còn có khả năng giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây hại trong đường ruột, giảm nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ điều trị tiêu chảy. Ngoài ra, rau răm có tác dụng làm dịu các cơn co thắt dạ dày, giảm đau bụng do co thắt hoặc viêm loét dạ dày tá tràng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Rau răm chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid và quercetin, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau răm cũng giúp bảo vệ tế bào nội mô mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, từ đó duy trì sự khỏe mạnh của mạch máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tăng cường sức khỏe hệ hô hấp

Các hợp chất trong rau răm như aldehyde, flavonoid và tinh dầu có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn và virus gây bệnh đường hô hấp. Điều này giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và làm giảm các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng.

Các hợp chất chống viêm trong rau răm giúp giảm viêm nhiễm đường hô hấp, từ đó làm giảm các triệu chứng khó chịu như nghẹt mũi, khó thở. Theo y học cổ truyền, rau răm có tính ấm nên có tác dụng giúp làm ấm đường thở, long đờm và giảm ho hiệu quả.

Rau răm là một trong những vị thuốc tốt cho hệ hô hấp không nên bỏ qua. Ảnh: Getty Images

Kích thích cảm giác thèm ăn

Mùi thơm đặc trưng của rau răm có tác dụng kích thích các giác quan, đặc biệt là khứu giác và vị giác, tạo cảm giác thèm ăn và hứng thú với bữa ăn. Các tinh dầu trong rau răm có tác dụng kích thích tiết dịch vị và enzym tiêu hóa, giúp tăng cường quá trình tiêu hóa thức ăn và tạo cảm giác ngon miệng hơn.

Giúp giảm đau

Rau răm có tính ấm, giúp làm ấm cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu, từ đó giảm đau nhức xương khớp do lạnh, phong thấp hoặc viêm nhiễm. Rau răm có tác dụng giảm co thắt tử cung, giảm đau bụng và giúp điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ.

Tinh dầu trong rau răm có tác dụng giảm đau đầu, đặc biệt là đau đầu do căng thẳng, stress hoặc do cảm cúm. Đắp lá rau răm giã nát lên vết côn trùng cắn có thể giúp giảm đau, giảm sưng và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau răm có tính mát, giúp thanh nhiệt giải độc gan, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, rau răm có tác dụng lợi tiểu, giúp tăng cường quá trình đào thải độc tố qua đường tiết niệu, giảm gánh nặng cho gan và thận.

Theo Netmeds và WebMD