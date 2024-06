GS Nhật Bản thọ 82 tuổi, không ốm bệnh suốt 27 năm, thường ăn món canh làm từ nguyên liệu Việt Nam có sẵn

Món canh giúp vị cố giáo sư Nhật Bản bảo vệ sức khỏe

Cố giáo sư Koichiro Fujita (1939-2021) là giáo sư danh dự tại Đại học Y và Nha khoa Tokyo Nhật Bản. Giáo sư Koichiro thọ 82 tuổi, khi còn sống, ông có sức khỏe dồi dào. Vị giáo sư từng chia sẻ trong một chương trình rằng từ năm 55 tuổi đến khi ngoài 80, ông chưa từng mắc bệnh nặng, ngay cả cảm lạnh ông cũng không mắc bao giờ.

Cố giáo sư Koichiro cũng cho biết, chìa khóa giúp ông khỏe mạnh, không mắc bệnh trong nhiều năm là áp chế độ ăn uống lành mạnh và bỏ rượu. Thói quen ăn uống lành mạnh cũng giúp ông cải thiện khả năng miễn dịch hiệu quả.

Cố giáo sư Koichiro Fujita.

Theo vị giáo sư, để cải thiện khả năng miễn dịch, việc duy trì đường ruột khỏe mạnh là vô cùng quan trọng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 70% tế bào miễn dịch nằm trong ruột con người.

Do đó, nếu không kiểm soát chế độ ăn uống, thường xuyên ăn các thực phẩm kém lành mạnh trong thời gian dài, mọi người có nguy cơ bị dư thừa đường, thừa cân, béo phì, từ đó tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch.

Sau khi nghiên cứu về các chế độ ăn uống lành mạnh và nhiều lần tự áp dụng cho bản thân, giáo sư Koichiro đã tạo ra một món canh bổ dưỡng, giúp tăng khả năng miễn dịch và bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Ông thường sử dụng món canh này vào bữa sáng mỗi ngày, kết hợp ăn kèm với các món phụ giàu protein và gạo lứt.

Đáng nói, các nguyên liệu trong món canh của vị giáo sư vô cùng dễ kiếm. Chúng bao gồm bắp cải, cà rốt, nấm đông cô, cà chua bi, cánh gà và các gia vị cơ bản.

Cụ thể món canh mà bác sĩ Koichiro Fujita sử dụng hàng ngày được nấu như sau:

- Chuẩn bị nguyên liệu: 4 cánh gà, 1/4 cái bắp cải, 1/2 củ cà rốt, 2 cây nấm đông cô, 6 quả cà chua bi và các loại gia vị như muối, tiêu đen và giấm.

Cách chế biến:

- Cắt bắp cải thành miếng hơi lớn; cà rốt cắt đôi rồi thái thành lát mỏng; nấm đông cô cắt thành lát mỏng.

- Cho cánh gà, cà chua vào nồi, đổ nước ngập nguyên liệu, đun sôi.

- Vặn nhỏ lửa vừa, nấu trong 20 phút sau đó cho các nguyên liệu còn lại vào nồi. Khi rau chín thì sẽ rắc muối và tiêu đen sao cho vừa ăn. Cuối cùng cho giấm vào canh, khuấy đều rồi tắt bếp và thưởng thức.

Món canh với các nguyên liệu dễ kiếm, giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe hiệu quả của cố giáo sư Koichiro Fujita.

Bí mật của món canh bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe

Sở dĩ món canh của vị giáo sư người Nhật giúp tăng miễn dịch và bảo vệ sức khỏe hiệu quả là do các nguyên liệu trong nó đều giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe.

1. Thịt gà

Đầu tiên phải kể tới phần thịt gà trong món canh. Thịt gà rất giàu protein, là một nguồn axit amin tuyệt vời để xây dựng xương và cơ bắp.

Một nghiên cứu trên hơn 500.000 người Mỹ cho thấy việc tiêu thụ các loại thịt trắng như thịt gà giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong vì ung thư.

Ngoài ra, thịt gà còn là nguồn cung cấp các loại vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như phốt pho, canxi (giúp xương và răng chắc khỏe) cũng như vitamin B3 (giúp kiểm soát huyết áp cao và ngăn ngừa xơ cứng động mạch, phòng ngừa bệnh tim hiệu quả).

2. Bắp cải

Bắp cải là một loại rau có chứa hàm lượng vitamin C khá cao. Nghiên cứu cho thấy 70g bắp cải tươi có khoảng 30mg vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa, khoáng chất, vitamin K, vitamin B và chất xơ… Do đó, thường xuyên ăn bắp cải giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Bắp cải cũng rất giàu chất xơ hòa tan, có lợi cho đường ruột, giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy bắp cải chứa hơn 36 loại anthocyanin (chất chống oxy hóa) khác nhau và kali, giúp cải thiện huyết áp, phòng ngừa các bệnh lý tim mạch hiệu quả.

Bắp cải giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

3. Cà rốt

Cà rốt cung cấp một lượng lớn vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa các chất dinh dưỡng như beta carotene, chất xơ, vitamin K1, kali cũng hợp chất chống oxy hóa, giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết hiệu quả.

Đặc biệt, cà rốt chứa hàm lượng chất chống oxy hóa carotenoid bao gồm beta-carotene, alpha-carotene phong phú. Nghiên cứu trên Tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho thấy những người có chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa carotenoid có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn 21%. Ngoài ra, việc bổ sung carotenoid cũng giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư khác như ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu.

4. Nấm đông cô

Nấm đông cô đã được người Trung Quốc sử dụng như là một loại thuốc chữa bệnh từ nhiều thế kỷ trước. Loại nấm này giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy sử dụng nấm đông cô cũng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Nấm đông cô đã được người Trung Quốc sử dụng như là một loại thuốc chữa bệnh từ nhiều thế kỷ trước. (Ảnh minh họa)

5. Cà chua

Cà chua rất giàu chất xơ và có chức năng như một loại thuốc nhuận tràng, giúp ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, cà chua còn chứa một lượng lớn lycopene, vitamin C và E, beta-carotene, tất cả đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, lycopene trong cà chua giúp giảm lượng cholesterol trong máu, rất tốt cho tim.