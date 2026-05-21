Ngỡ ngàng lấy ra 56 viên sỏi trong thận bé trai lớp 4, bác sĩ nói thẳng: Bố mẹ chiều sai cách!

Nhìn con trai 9 tuổi lọt thỏm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt vì đau đớn, người mẹ ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) không kìm được nước mắt. Chị liên tục tự trách bản thân từ khi con được chẩn đoán, nằm trên bàn mổ cho đến khi phẫu thuật xong. Hai quả thận của đứa con trai đang học lớp 4 chứa chi chít những dị vật. Tổng số dị vật được lấy ra lên tới 56 viên sỏi thận lớn nhỏ. Đây là một con số khiến ngay cả các bác sĩ kỳ cựu cũng phải bàng hoàng, do bệnh nhân còn quá nhỏ tuổi.

56 viên sỏi thận được lấy ra khỏi cơ thể bé trai 9 tuổi

Càng bàng hoàng hơn khi nguyên nhân gốc rễ của bi kịch này không nằm ở đâu xa, mà xuất phát chính từ sự nuông chiều sai cách của gia đình.

Tiếng khóc xé lòng của cậu bé 9 tuổi và sự nuông chiều con sai cách

Xiao Xuan vốn là một đứa trẻ rất hiếu động và đam mê các hoạt động thể thao. Thế nhưng, cậu lại có một tật xấu là cực kỳ lười uống nước lọc. Mỗi lần con đi đá bóng hay chơi đánh cầu về than mệt, thay vì bắt con uống nước lọc để bù khoáng, người mẹ vì quá thương con nên đã đáp ứng mọi sở thích của cậu.

Bất cứ khi nào Xiao Xuan khát đều được uống các loại nước ngọt có ga, nước trái cây đóng chai và sữa được mẹ mua sẵn lượng lớn để trong tủ lạnh. Chưa dừng lại ở đó, khẩu phần ăn hàng ngày của cậu bé lớp 4 này cũng ngập tràn thức ăn nhanh như hamburger, khoai tây chiên theo đúng ý muốn của cậu. Bố mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ, nếu cấm đoán hoặc ép con làm theo ý mình thì rất tội. Hơn nữa, cậu bé chăm vận động nên sẽ không sao cả.

Sự nuông chiều tai hại này kéo dài suốt nhiều năm cho đến một ngày, Xiao Xuan đột ngột đổ gục xuống sàn nhà vì những cơn đau bụng dữ dội, kèm theo tình trạng tiểu ra máu. Khi gia đình hoảng loạn đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu, kết quả chẩn đoán hình ảnh đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn về tình trạng của hai quả thận. Đến khi phẫu thuật xong, bác sĩ mới kết luận lượng sỏi thận chính thức là 56 viên.

Bác sĩ chỉ rõ sai lầm: Đừng biến sữa và nước ngọt thành "kẻ sát nhân thầm lặng"!

Đứng trước phòng hậu phẫu, bác sĩ điều trị đã thẳng thắn chỉ ra rằng chính thói quen ăn uống mất cân bằng và việc thiếu nước lọc nghiêm trọng trong thời gian dài là thủ phạm đẩy cậu bé vào nguy hiểm.

Tuyệt đối không dùng sữa, nước ngọt hay bất cứ loại nước gì để thay thế nước lọc (Ảnh minh họa)

Quá trình hình thành bệnh lý sỏi thận ở trẻ em rất phức tạp, bắt đầu từ sự bão hòa nước tiểu, kết tụ tinh thể và lắng đọng lâu ngày. Khi trẻ lười uống nước lọc nhưng lại nạp quá nhiều sữa và nước ngọt, lượng đường, protein và các khoáng chất dư thừa không thể đào thải hết ra ngoài. Chúng bão hòa trong nước tiểu, tạo điều kiện cho các tinh thể kết tụ lại thành những viên sỏi thận sắc nhọn, găm chặt vào đài bể thận. Việc kết hợp thêm thực đơn nhiều dầu mỡ, nhiều muối từ thức ăn nhanh càng làm đẩy nhanh tiến trình bệnh lý này.

Nhiều bậc phụ huynh vẫn lầm tưởng sữa là tốt nên cho con uống vô tội vạ, thậm chí thay thế hoàn toàn nước lọc. Đây là một quan niệm sai lầm nghiêm trọng. Việc lạm dụng sữa và nước ngọt không chỉ gây thừa cân, béo phì mà còn trực tiếp tạo ra gánh nặng đào thải cực lớn cho hai quả thận non nớt của trẻ. Đặc biệt nguy hiểm khi dùng thay nước lọc như trường hợp của cậu bé 9 tuổi kể trên.

Bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Vụ việc của bé Xiao Xuan là lời cảnh báo đắt giá cho tất cả các ông bố bà mẹ đang nuôi con theo kiểu "con thích gì chiều nấy".

Để phòng ngừa nguy cơ sỏi thận ở trẻ nhỏ, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo uống đủ nước sạch mỗi ngày: Nước lọc là dung môi tốt nhất để pha loãng nước tiểu và tống xuất các cặn bẩn ra ngoài. Tuyệt đối không cho trẻ dùng nước ngọt, nước trái cây hay sữa để thay thế hoàn toàn nước lọc.

- Thiết lập chế độ ăn cân bằng: Hạn chế tối đa các loại thức ăn nhanh chứa nhiều muối, nhiều dầu mỡ và protein động vật. Tăng cường rau xanh, trái cây tươi vào thực đơn hàng ngày của trẻ.

Phụ huynh cần rèn cho trẻ thói quen uống đủ nước càng sớm càng tốt (Ảnh minh họa)

- Bổ sung canxi đúng cách: Đảm bảo lượng canxi vừa đủ từ thực phẩm tự nhiên, tránh việc lạm dụng các loại thực phẩm bổ sung nồng độ cao khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Yêu thương con cái là bản năng, nhưng chiều chuộng thói quen sinh hoạt vô tội vạ của con lại là một tội ác thầm lặng. Hãy giúp con hình thành thói quen uống nước lọc và ăn uống khoa học ngay từ hôm nay để thận và toàn bộ cơ thể con luôn khỏe mạnh.

5 dấu hiệu quan trọng cảnh báo sỏi thận

- Đau dữ dội: Đau quặn thắt, âm ỉ ở vùng bụng dưới hoặc vùng hông lưng.

- Tiểu ra máu: Nước tiểu có màu hồng, đỏ hoặc màu rỉ sét bất thường.

- Rối loạn tiểu tiện: Đi tiểu liên tục, tiểu dắt hoặc có cảm giác đau buốt khi tiểu.

- Sốt và ớn lạnh: Cơ thể sốt cao kèm run rẩy nếu thận có tình trạng nhiễm trùng.

- Buồn nôn: Thường xuyên cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa do kích ứng dây thần kinh hệ tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: Sinchew, Aboluowang, China Press