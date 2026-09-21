Nghiên cứu trên hơn 22.000 người phát hiện: 1 loại kháng sinh phổ biến có thể làm tăng nguy cơ tử vong

Một loại kháng sinh phổ biến vừa được phát hiện có mối liên hệ đáng chú ý với nguy cơ tử vong cao hơn trong một nghiên cứu trên hơn 22.000 bệnh nhân.

Một phân tích tổng hợp 110 thử nghiệm lâm sàng cho thấy cefepime có liên quan đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn so với một số kháng sinh beta-lactam khác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh kết quả này mới chỉ cho thấy mối liên hệ và chưa chứng minh cefepime trực tiếp làm tăng nguy cơ tử vong.

Cefepime là một loại kháng sinh phổ rộng thường được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, trong đó có viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng da và một số tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng. Thuốc thường được sử dụng cho bệnh nhân tại bệnh viện và được tiêm qua đường tĩnh mạch.

Cefepime là kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiều bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, trong đó có viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng da (Ảnh: Fox News)

Nghiên cứu mới được công bố trên JAMA Network Open đã phân tích dữ liệu từ 110 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với hơn 22.000 bệnh nhân. Những người tham gia nghiên cứu gồm cả người lớn và trẻ em được điều trị bằng cefepime hoặc một loại kháng sinh beta-lactam khác, nhóm thuốc bao gồm penicillin và cephalosporin.

Các bệnh nhân được điều trị nhiều loại nhiễm trùng và tình trạng nghiêm trọng, trong đó có giảm bạch cầu hạt kèm sốt, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng do vi khuẩn nặng và viêm màng não.

Kết quả cho thấy trong số 11.726 bệnh nhân được điều trị bằng cefepime, có 778 người tử vong do mọi nguyên nhân trong vòng 30 ngày sau điều trị, tương đương 6,6%. Trong nhóm sử dụng một loại kháng sinh khác, tỷ lệ tử vong là 6,2%.

Các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp Bayesian và ước tính xác suất 94,4% rằng cefepime có liên quan đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn so với các kháng sinh beta-lactam khác. Khi chỉ xem xét 73 thử nghiệm đã được bình duyệt và công bố, xác suất này tăng lên 98,6%.

Mối liên hệ này được ghi nhận rõ hơn ở người lớn so với trẻ em và nổi bật nhất ở những bệnh nhân được điều trị tình trạng giảm bạch cầu hạt kèm sốt.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không đồng nghĩa cefepime là nguyên nhân trực tiếp khiến bệnh nhân tử vong.

Các thử nghiệm được đưa vào phân tích có sự khác biệt về thiết kế, nhóm bệnh nhân, liều lượng sử dụng và loại kháng sinh được dùng để so sánh. Một số nghiên cứu cũng đã được thực hiện từ nhiều thập kỷ trước.

Các nhà nghiên cứu cho rằng có nhiều yếu tố có thể giải thích mối liên hệ được quan sát. Một trong những khả năng được đề cập là nồng độ cefepime trong cơ thể không phù hợp.

Nếu liều thuốc quá thấp, thuốc có thể không đủ hiệu quả để kiểm soát nhiễm trùng. Ngược lại, nồng độ thuốc quá cao có thể làm tăng nguy cơ độc tính, đặc biệt là độc tính thần kinh.

Theo Mayo Clinic, cefepime có thể gây một số tác dụng phụ nghiêm trọng như lú lẫn, giảm ý thức hoặc co giật. Những vấn đề này được lưu ý đặc biệt ở người lớn tuổi và những người có vấn đề về chức năng thận.

Tiến sĩ Marc Siegel, nhà phân tích y tế cấp cao của Fox News và không tham gia nghiên cứu, cho rằng việc đánh giá mối liên hệ này gặp khó khăn vì bản thân tình trạng giảm bạch cầu trung tính kèm sốt đã có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân.

Trong khi đó, Tiến sĩ Isaac Dapkins, Giám đốc Y tế Trung tâm Y tế Gia đình thuộc NYU Langone và cũng không tham gia nghiên cứu, cho rằng người bệnh không nên tự ý ngừng sử dụng cefepime chỉ dựa trên kết quả này.

Theo ông Dapkins, cefepime vẫn đóng vai trò quan trọng trong điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm và có thể là lựa chọn cần thiết trong một số trường hợp.

Những bệnh nhân phải sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch thường là những người đang mắc nhiễm trùng nghiêm trọng, nên việc lựa chọn thuốc cần được cân nhắc dựa trên tình trạng cụ thể của từng người.

Nguồn: foxnews