Nghiên cứu trên 25.000 người: Phát hiện loại cá dưỡng thận, ngừa suy thận hiệu quả

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ phát hiện ăn các loại cá béo thường xuyên có thể làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận, đồng thời ngăn ngừa suy thận hiệu quả. Mỗi tuần chỉ cần ăn 2 bữa cá béo, bạn có thể có được lợi ích này.

Thường xuyên ăn cá béo có thể giúp tăng cường chức năng thận, phòng ngừa suy thận (Ảnh: Eating Well).

Tăng cường chức năng thận, ngừa suy thận nhờ ăn cá béo

Nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Sức khỏe Toàn cầu George và Đại học New South Wales (Úc). Trong nghiên cứu này, các chuyên gia đã tổng hợp kết quả của 19 nghiên cứu với sự tham gia của khoảng 25.000 người trưởng thành đến từ 12 quốc gia khác nhau để tìm hiểu mối liên hệ giữa việc tiêu thụ omega-3 và nguy cơ mắc các bệnh về thận. Qua đó, họ phát hiện những người có nồng độ omega-3 trong máu cao hơn do ăn nhiều các loại cá béo như cá thu, cá hồi, cá trích, cá mòi, cá ngừ,... và các loại hải sản khác có nguy cơ mắc suy thận thấp hơn 8% so với những người tiêu thụ nhóm thực phẩm này ít hơn. Ngoài ra, mức độ suy giảm chức năng thận mỗi năm ở nhóm người ăn nhiều cá béo cũng thấp hơn. Đặc biệt, các nhà khoa học không tìm thấy mối liên hệ này ở những người tiêu thụ nhiều omega-3 có nguồn gốc thực vật.

Tiến sĩ Matti Marklund, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Sức khỏe Toàn cầu George, chia sẻ với tờ The Guardian rằng: “Mặc dù chúng tôi không thể xác định chắc chắn loại cá cụ thể nào có tác dụng phòng ngừa bệnh suy thận hiệu quả nhất nhưng chúng tôi biết rằng nồng độ omega-3 trong máu phản ánh khá chính xác mức độ tiêu thụ thực phẩm chứa loại axit béo này”.

"Các loại cá béo sống ở vùng nước lạnh, ví dụ như cá hồi, cá mòi, cá thu và cá trích, có hàm lượng omega-3 cao nhất. Một số loại hải sản có vỏ như hàu, vẹm và cua có lượng omega-3 thấp hơn", tiến sĩ Matti Marklund nói thêm.

Cá béo chứa nhiều omega-3 (Ảnh: Getty).

Phát hiện này ủng hộ các khuyến nghị dinh dưỡng hiện hành về việc nên tiêu thụ cá béo và hải sản như một phần của chế độ ăn lành mạnh.

Tiến sĩ Matti Marklund cũng cho hay, các khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay ở hầu hết các quốc gia đều đề xuất ăn ít nhất 2 bữa cá mỗi tuần, ưu tiên các loại cá béo. Thói quen này có thể giúp tăng cường chức năng thận, ngăn ngừa suy thận cũng như nhiều loại bệnh tật nguy hiểm khác.

Theo thông tin từ tờ The Guardian, các nghiên cứu trên động vật trước đây đã chỉ ra axit béo omega-3 có thể hỗ trợ chức năng thận. Nhưng cho đến nay, bằng chứng từ các nghiên cứu trên người vẫn còn hạn chế và chủ yếu dựa vào bảng câu hỏi khảo sát chế độ ăn uống.

Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Matti Marklund sau đó đã thực hiện các phân tích bổ sung. Kết quả vẫn cho thấy việc tiêu thụ nhiều omega-3 từ các loại cá béo có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận, bao gồm suy thận.

(Nguồn: The Guardian)