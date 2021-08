Rủi ro từ nhiễm COVID-19 cao hơn nhiều so với bất kỳ rủi ro nào từ vaccine

Một nghiên cứu trên gần 2 triệu người ở Israel cho thấy vaccine Pfizer / BioNTech phòng COVID-19 làm tăng nhẹ nguy cơ viêm tim, sưng hạch bạch huyết và bệnh zona. Nhưng nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc nhiễm COVID-19 làm tăng nguy cơ viêm tim nhiều hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ đông máu, đau tim và các căn bệnh chết người khác, CNN đưa tin.

Các nhà nghiên cứu Israel cho biết đây là nghiên cứu lớn đầu tiên so sánh rủi ro của việc tiêm vaccine so với việc nhiễm COVID-19 trong cùng một quần thể. Nghiên cứu cho thấy rủi ro từ nhiễm COVID-19 cao hơn nhiều so với bất kỳ rủi ro nào từ vaccine.

Các lọ vaccine Pfizer / BioNTech trong một trung tâm tiêm chủng ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Denis Balibouse

"Trong nghiên cứu này, vaccine BNT162b2 (Pfizer) không liên quan đến việc gia tăng nguy cơ của hầu hết các tác dụng phụ được kiểm tra trong nghiên cứu", Tiến sĩ Ran Balicer thuộc Viện nghiên cứu Clalit ở Tel Aviv, Israel, và các đồng nghiệp viết trong báo cáo đăng trên Tạp chí Y học New England ngày 25/8.

"Các tác dụng phụ tiềm ẩn chính được xác định là tăng nguy cơ sưng hạch bạch huyết, bệnh zona, viêm ruột thừa và viêm cơ tim", các nhà nghiên cứu viết.

"Để đặt những rủi ro này trong bối cảnh, chúng tôi cũng đã kiểm tra dữ liệu của hơn 240.000 người bị nhiễm COVID-19 để ước tính ảnh hưởng của việc nhiễm SARS CoV-2 lên những nguy cơ tương tự".

Kết quả là, "nhiễm SARS-CoV-2 không được ước tính là có tác động rõ đến tỷ lệ mắc bệnh sưng hạch bạch huyết, bệnh zona hoặc viêm ruột thừa, nhưng được ước tính là làm tăng nguy cơ viêm cơ tim".

Cụ thể, theo nghiên cứu, cứ 100.000 người tiêm vaccine Pfizer thì có 1-5 người có khả năng bị viêm cơ tim. Tỷ lệ đó cao hơn nhiều ở những người nhiễm COVID-19: 11/100.000.

Một số tác dụng bổ sung của vaccine Pfizer

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một số điều bất ngờ.

Họ viết: "Một số tác dụng bất ngờ đã được phát hiện trong nghiên cứu này. Vaccine BNT162b2 dường như có khả năng bảo vệ chống lại một số tình trạng như thiếu máu và xuất huyết não. Những tình trạng này cũng được xác định là biến chứng của nhiễm SARS-CoV-2…".

Tiến sĩ Grace Lee, một bác sĩ nhi khoa tại Đại học Stanford (Mỹ), người đứng đầu Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, cho biết những phát hiện này cung cấp cái nhìn có giá trị.

Một nhân viên y tế chuẩn bị tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba tại Jerusalem, Israel, ngày 20 tháng 8 năm 2021 khi Israel triển khai tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường cho những người trên 40 tuổi. Ảnh: REUTERS / Ammar Awad

Tiến sĩ Lee, người không tham gia vào nghiên cứu, viết trong một bài bình luận: "Các vaccine messenger RNA (mRNA) có thể liên quan đến viêm cơ tim, nhưng chúng cũng có thể ngăn ngừa các trường hợp viêm cơ tim, chấn thương thận cấp tính, rối loạn nhịp tim và bệnh thuyên tắc huyết khối".

"Chìa khóa để so sánh những rủi ro này phụ thuộc vào nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 của một cá nhân và nguy cơ đó có thể thay đổi tùy theo địa điểm và theo thời gian. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện tại trên toàn cầu, nguy cơ phơi nhiễm đối với SARS-CoV-2 dường như là không thể tránh khỏi".

Tháng 6 năm ngoái, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã bổ sung cảnh báo về nguy cơ viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim vào tờ thông tin về vaccine COVID-19 mRNA (các loại vaccine do Pfizer và Moderna sản suất).

Các bác sĩ cho biết điều quan trọng là phải chẩn đoán tình trạng bệnh nhanh chóng. Những căn bệnh này có thể được điều trị dễ dàng và bệnh nhân hồi phục mà ít gặp khó khăn, các bác sĩ nói.

