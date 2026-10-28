Nghiên cứu tiết lộ thời điểm "vàng" để giảm mỡ bụng và hạ huyết áp, nam giới và phụ nữ lại khác nhau

Chọn được khung giờ phù hợp, tập luyện đều đặn và duy trì những thói quen tốt mới là điều có ý nghĩa lâu dài đối với sức khỏe.

Bạn chăm chỉ tập luyện nhưng vòng bụng vẫn chưa thay đổi như mong muốn? Ngoài cường độ và chế độ ăn uống, thời điểm vận động cũng là yếu tố được các nhà khoa học quan tâm. Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy tập luyện buổi sáng và buổi tối có thể mang lại những lợi ích khác nhau ở nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cứ tập đúng giờ là mỡ bụng sẽ tự biến mất.

Phụ nữ tập buổi sáng có thể giảm mỡ bụng tốt hơn?

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Physiology của nhóm nghiên cứu tại Skidmore College (Mỹ) đã tìm hiểu ảnh hưởng của thời điểm tập luyện đến sức khỏe và thể chất ở nam giới, nữ giới.

Nghiên cứu có 56 người tham gia, gồm 30 phụ nữ và 26 nam giới. Họ được phân vào các nhóm tập luyện buổi sáng, từ 6-8 giờ, hoặc buổi tối, từ 18h30-20h30, trong 12 tuần.

Điểm đáng chú ý là chương trình tập không chỉ có chạy bộ hay đi bộ. Người tham gia thực hiện nhiều hình thức vận động kết hợp, bao gồm tập sức mạnh, bài tập cường độ cao ngắt quãng, các động tác kéo giãn và bài tập sức bền.

Kết quả ghi nhận nhóm phụ nữ tập buổi sáng giảm khối lượng mỡ khoảng 1kg và mỡ bụng khoảng 2,6kg. Trong khi đó, ở nhóm tập buổi tối, các con số tương ứng là 0,3kg và 0,9kg. Nhóm phụ nữ tập buổi tối lại có mức tăng sức mạnh khi tập đẩy ngực lớn hơn nhóm tập buổi sáng.

Những kết quả này gợi ý rằng thời điểm vận động có thể ảnh hưởng đến một số mục tiêu thể chất ở phụ nữ. Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô nhỏ và không đủ để khẳng định mọi phụ nữ đều giảm mỡ bụng hiệu quả hơn nếu tập vào buổi sáng. Các con số cũng phản ánh kết quả của một chương trình tập luyện kết hợp trong 12 tuần, không phải tác dụng của riêng việc thức dậy sớm để đi bộ.

Nam giới tập buổi tối có lợi thế về huyết áp?

Ở nam giới, nghiên cứu không ghi nhận sự khác biệt nổi bật giữa hai khung giờ về các chỉ số được đề cập trong bài viết. Tuy nhiên, nhóm tập buổi tối có mức giảm huyết áp tâm thu khoảng 14,9 mmHg, trong khi nhóm tập buổi sáng giảm khoảng 3,5 mmHg.

Đây là kết quả đáng chú ý, nhưng không nên hiểu rằng mọi nam giới đều có thể giảm huyết áp gần 15 mmHg chỉ bằng cách chuyển giờ tập sang buổi tối. Mức thay đổi ở một nhóm nhỏ trong một nghiên cứu không thể đại diện cho tất cả mọi người, nhất là những người đang mắc tăng huyết áp hoặc sử dụng thuốc điều trị.

Huyết áp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, cân nặng, giấc ngủ, chế độ ăn, mức độ căng thẳng và thuốc đang sử dụng. Người bị tăng huyết áp vẫn cần theo dõi chỉ số thường xuyên, dùng thuốc theo chỉ định và trao đổi với bác sĩ về cường độ vận động phù hợp.

Vậy nên tập thể dục vào lúc nào để giảm mỡ bụng?

Từ kết quả nghiên cứu, phụ nữ muốn cải thiện thành phần cơ thể có thể cân nhắc tập buổi sáng nếu phù hợp với lịch sinh hoạt. Nam giới muốn kiểm soát huyết áp cũng có thể lựa chọn khung giờ tập khiến bản thân cảm thấy thoải mái và duy trì được đều đặn. Nhưng không có một thời điểm duy nhất được chứng minh là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Nếu buổi sáng quá bận rộn, bạn hoàn toàn có thể tập sau giờ làm. Điều quan trọng hơn là duy trì vận động thường xuyên, kết hợp các bài tập sức mạnh với hoạt động aerobic như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội. Với mục tiêu giảm mỡ bụng, chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc và kiểm soát tổng năng lượng nạp vào cũng đóng vai trò quan trọng.

Bạn cũng không cần cố tập thật nặng ngay khi vừa thức dậy hoặc vận động cường độ cao sát giờ đi ngủ nếu điều đó khiến cơ thể mệt mỏi, khó ngủ. Hãy bắt đầu từ mức phù hợp với thể lực và tăng dần cường độ theo thời gian.

Giờ tập có thể là một yếu tố đáng cân nhắc, nhưng không phải chìa khóa duy nhất để giảm mỡ bụng hay hạ huyết áp. Chọn được khung giờ phù hợp, tập luyện đều đặn và duy trì những thói quen tốt mới là điều có ý nghĩa lâu dài đối với sức khỏe.