Nghiên cứu mới cho thấy: Đây chính là loại nước làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư thực quản

Trà là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trên thế giới. Nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng trà (đặc biệt là trà xanh) rất giàu chất chống oxy hóa như polyphenol, có thể ức chế sự phát triển của khối u.

Do đó, nhiều người lớn tuổi có thói quen này: Pha một ấm trà ngon và nhớ uống "khi còn nóng".

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát dịch tễ học thường cho kết quả trái ngược. Ở một số vùng ưa chuộng trà, số người bị ung thư thực quản tăng cao đến mức đáng ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy?

Ảnh minh họa: Internet

Để làm sáng tỏ bí ẩn này, một nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Ung thư trực thuộc Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc) đã tiến hành một phân tích tổng hợp chuyên sâu. Nghiên cứu này, được công bố trên Tạp chí Frontiers in Nutrition, tiết lộ mặc dù trà có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nhiệt độ cao thực chất có thể biến nó thành chất gây ung thư!

Ung thư thực quản là gì?

Ung thư thực quản là loại ung thư phổ biến thứ bảy trên toàn thế giới và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 6. Nó chủ yếu được chia thành 2 loại:

- Ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản(ESCC): Đây là loại ung thư thực quản phổ biến nhất trên toàn thế giới, chiếm hơn 80% tổng số ca ung thư thực quản. Loại ung thư này đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc và Trung Đông.

- Ung thư biểu mô tuyến thực quản(EAC): Loại này phổ biến hơn ở châu Âu và châu Mỹ và thường liên quan đến trào ngược axit và béo phì.

Tại các nước phương Tây, hút thuốc và uống quá nhiều rượu là những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư thực quản. Tuy nhiên, tại khu vực được gọi là " vành đai ung thư thực quản châu Á",...Tại các khu vực như miền trung và bắc Trung Quốc, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người dân thường không hút thuốc hay uống rượu nhiều, tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao. Các nhà khoa học nghi ngờ điều này có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống độc đáo của người dân địa phương, đó là uống trà rất nóng.

Sự thật đằng sau dữ liệu lớn: Mối quan hệ nguy hiểm giữa trà nóng và ung thư thực quản

Để tìm bằng chứng thuyết phục, các nhà nghiên cứu đã sàng lọc 23 nghiên cứu quan sát chất lượng cao (bao gồm các nghiên cứu đối chứng và nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu) từ các cơ sở dữ liệu y khoa quốc tế uy tín, bao gồm tổng cộng 5.050 bệnh nhân ung thư thực quản và 10.609 người khỏe mạnh làm nhóm đối chứng.

Những người thường xuyên uống trà nóng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp 1,77 lần so với những người không uống (tỷ lệ chênh lệch = 1,77). Điều này có nghĩa là việc tiêu thụ trà nóng lâu dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư thực quản.

Liệu trà nóng chỉ ảnh hưởng đến một loại ung thư thực quản?

Điều thú vị là, khi các nhà nghiên cứu phân loại ung thư thực quản theo loại, họ đã phát hiện ra những khác biệt đáng kể:

Tác động đến ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản (ESCC) là rất lớn: Uống trà nóng có thể làm tăng nguy cơ mắc ESCC lên 2,33 lần!

Tuy nhiên, nó không có tác dụng đối với ung thư biểu mô tuyến thực quản (EAC): Dữ liệu cho thấy không có mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa việc uống trà nóng và EAC.

Điều này giải thích hoàn hảo tại sao nguy cơ gây ung thư do uống trà nóng lại cao ở châu Á (nơi ung thư biểu mô tế bào vảy chiếm ưu thế), trong khi ở châu Âu và Úc (nơi ung thư biểu mô tuyến chiếm ưu thế), uống trà nóng dường như không làm tăng nguy cơ này.

Tại sao bỏng nước sôi lại gây ung thư?

Trên thực tế, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), một nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới , từ lâu đã phân loại "đồ uống rất nóng trên 65°C" là chất gây ung thư nhóm 2A (rất có khả năng gây ung thư ở người).

Bản thân trà không gây ung thư mà nhiệt độ cao mới là thủ phạm thực sự .

Khi chúng ta uống trà hoặc súp nóng bỏng, nhiệt độ cao liên tục làm bỏng các tế bào biểu mô của niêm mạc thực quản. Trong quá trình các tế bào này liên tục bị tổn thương, bong tróc và được sửa chữa một cách tuyệt vọng, đột biến gen rất dễ xảy ra, cuối cùng dẫn đến ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản (ESCC). Điều này giống như việc liên tục đổ nước sôi lên "lớp da bên trong" mỏng manh của thực quản; ngay cả thực quản tốt nhất cũng không thể chịu đựng được sự lạm dụng lâu dài như vậy.

Nghiên cứu có hệ thống này cho thấy chúng ta không nên mù quáng tin vào lời khuyên của người lớn tuổi rằng "hãy ăn và uống khi còn nóng".

Trà vẫn là một thức uống cực kỳ tốt cho sức khỏe và chất lượng cao, nhưng sau khi pha với nước sôi, hãy nhớ đợi cho trà nguội bớt, tốt nhất là xuống dưới 60℃ (hoặc thậm chí thấp hơn) trước khi uống \.

Hãy nhớ rằng: Trà không nên quá nóng khi uống. Điều này không chỉ giúp bạn thực sự cảm nhận được vị ngọt dịu của trà ngon, mà còn bảo vệ thực quản nhạy cảm của bạn khỏi nguy cơ ung thư!

Nguồn: QQ