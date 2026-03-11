Ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ: Đây là 11 cách phòng ngừa, bạn làm được mấy?

Theo thống kê của GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam có hơn 16.800 ca mắc mới ung thư đại trực tràng và trên 8.400 ca tử vong do căn bệnh này. Ung thư đại trực tràng hiện đứng thứ 4 về số ca mắc và thứ 5 về số ca tử vong trong các loại ung thư phổ biến tại Việt Nam.

Ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, khoảng 45% bệnh nhân được phát hiện bệnh khi chưa đến 50 tuổi. Đây là con số được đánh giá là tăng bất thường so với trước đây. Báo cáo từ Bệnh viện K Trung ương cho thấy so với năm 1995, con số này đã tăng gần 45%. Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, thực tế ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế cũng cho thấy xu hướng ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa rõ rệt.

Theo thông tin từ Daily Mail, nhiều nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy số ca mắc ở người dưới 50 tuổi đang có xu hướng gia tăng. Một số giả thuyết cho rằng sự thay đổi này có thể liên quan đến thực phẩm siêu chế biến, vi nhựa trong môi trường và sự gia tăng của các bệnh viêm ruột.

Làm gì để giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng?

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh, hơn một nửa số ca mắc ung thư đại trực tràng có thể phòng ngừa được nếu thay đổi lối sống và tầm soát sớm.

Bác sĩ tiêu hóa Angad Dhillon cho biết có nhiều biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả đã được các nghiên cứu khoa học chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Theo đó, ông đã đưa ra 11 điều nên làm như sau:

Phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị

Theo bác sĩ Angad Dhillon, ung thư đại trực tràng nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu thường có khả năng chữa khỏi cao hơn, việc điều trị cũng ít phức tạp và tiên lượng lâu dài tốt hơn so với khi bệnh đã tiến triển. Vì vậy, chú ý đến các dấu hiệu bất thường và đi khám sớm là yếu tố quan trọng giúp phát hiện bệnh kịp thời.

Một số dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý gồm:

Có máu trong phân hoặc phân sẫm màu bất thường

Thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện như tiêu chảy hoặc táo bón

Đau bụng hoặc khó chịu vùng bụng kéo dài

Mệt mỏi, suy nhược không rõ nguyên nhân

Sụt cân bất thường dù không ăn kiêng

Cảm giác đi ngoài không hết, muốn đi nhiều lần

Bác sĩ Angad Dhillon cũng cảnh báo, nhiều trường hợp mắc ung thư đại trực tràng bắt đầu từ polyp. Đây là những khối u lành tính hình thành trên niêm mạc ruột. Nếu được phát hiện sớm, polyp có thể được cắt bỏ trong quá trình nội soi, qua đó giúp ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành ung thư. Do đó, tầm soát định kỳ được xem là chìa khóa quan trọng giúp phát hiện sớm polyp và ngăn chặn ung thư đại trực tràng ngay từ giai đoạn đầu.

Nguồn: Daily Mail, Sức khỏe và Đời sống