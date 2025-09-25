Nghiên cứu hơn 118.000 người, ĐH Harvard phát hiện loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả: Ăn 28g mỗi ngày tim khỏe, đường huyết ổn định

Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y học Mỹ (JAMA), kết quả cho thấy: chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm.

Cụ thể, nghiên cứu theo dõi hơn 74.000 phụ nữ và gần 44.000 đàn ông từ giữa những năm 1980 đến năm 2010 cho thấy, nhóm ăn trung bình 28g ngũ cốc nguyên hạt/ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 5% so với nhóm còn lại, đồng thời tuổi thọ được kéo dài thêm nhiều năm. Đáng chú ý, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch của nhóm này giảm tới 9%. Kết quả này đã được kiểm chứng sau khi loại bỏ các yếu tố gây nhiễu như tuổi tác, thói quen hút thuốc và các chỉ số cơ thể.

Ngoài tác dụng bảo vệ tim mạch, các nhà nghiên cứu nhận thấy món cháo ngũ cốc nguyên hạt còn phù hợp với người có hệ tiêu hóa yếu. Nhờ kết cấu mềm và dễ tiêu, cháo giúp giảm gánh nặng cho dạ dày, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết và giảm viêm. Kết quả nghiên cứu một lần nữa củng cố khuyến nghị đưa ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn hằng ngày để nâng cao tuổi thọ và phòng ngừa bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, bác sĩ Tian Yantao – Trưởng khoa Phẫu thuật Tụy và Dạ dày, Bệnh viện Ung thư thuộc Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc – đưa ra hai khuyến nghị:

1. Đừng chỉ ăn mỗi cháo

Thành phần dinh dưỡng của loại cháo này tương đối đơn giản, có đặc điểm là hàm lượng nước cao, ăn xong thường sẽ cảm thấy nhanh no. Do đó, thực đơn hàng ngày không nên chỉ ăn mỗi cháo mà cần bổ sung thêm nhiều loại thực phẩm để đa dạng nguồn dinh dưỡng với cơ thể. Khi nấu, bạn có thể cho thêm thịt nạc, rau củ, ngũ cốc các loại để tăng giá trị dinh dưỡng và mùi vị cho cháo.

Không nên ăn kèm cháo với dưa chua hay các loại thức ăn có nhiều dầu mỡ khác vì có thể khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều chất béo và muối. Thay vào đó, nên kết hợp với các loại rau củ và thực phẩm giàu đạm như tôm, thịt nạc, thịt bò…

2. Những đối tượng không nên ăn cháo ngũ cốc

Theo bác sĩ Tian Yantao, bệnh nhân đái tháo đường và trào ngược dạ dày tốt nhất không nên ăn món cháo này. Nguyên nhân là vì khi ăn có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, không tốt cho việc kiểm soát đường huyết. Hơn nữa, cháo sẽ thúc đẩy quá trình tiết axit dạ dày sau khi vào cơ thể, có thể dẫn đến trào ngược axit và làm trầm trọng thêm triệu chứng ợ nóng.

(Theo Aboluowang)