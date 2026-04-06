Nghịch ná bắn chim, bé trai bị viên bi sắt găm vào hố sọ

Như Thúy/VTC News |

Nghịch ná cao su bắn chim, bé trai 4 tuổi ở An Giang bị viên sắt găm vào hố sọ, sát với màng não thuỳ thái dương nguy hiểm tới tính mạng.

Bệnh nhi H.L.Đ (4 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng sưng nề đau nhiều mắt phải và đầu; vết thương mi dưới mắt phải khoảng 6 mm, rách kết mạc, xuất huyết củng mạc, đồng tử phải giãn 4mm, phản xạ ánh sáng yếu.

Theo người nhà bệnh nhi, trước đó, Đ. cùng các bạn có nghịch ná bắn chim và xảy ra sự cố. Gia đình tức tốc đưa bé đến cơ sở y tế địa phương. Do vết thương quá nguy hiểm, bé Đ. được chuyển đến bệnh viện tuyến trên cứu chữa.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi được khẩn trương đánh giá tình trạng vết thương. Bác sĩ xác định, bệnh nhi tổn thương ổ mắt và tương quan vị trí của viên đạn với các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn nội sọ, màng não và nhu mô não.

Bé trai 4 tuổi bị viên bi sắt găm vào sọ. (Ảnh: BVCC)

Kết quả chụp CT scan đầu mặt ghi nhận tụ khí trong hốc mắt, xuất huyết võng mạc mắt phải, có dị vật là khối kim loại hình cầu (đường kính 5mm) trong cánh nhỏ xương bướm vùng hố sọ giữa, sát với màng não thùy thái dương phải. Bé được các y bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật khẩn , mở hộp sọ lấy dị vật trong đêm.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, dị vật là viên bi sắt có kích thước 5mm được lấy ra thành công.

"Nếu bệnh nhi chậm phẫu thuật sẽ dẫn đến viêm xương bướm, áp xe nội sọ, viêm màng não vi khuẩn với nguy cơ nhiễm trùng nặng, điều trị khó khăn hơn và tỷ lệ tử vong cao", ThS.BS Lê Hoàng Hùng, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết.

Sau phẫu thuật bé Đ. tỉnh táo, không sốt, ăn uống tốt, hết đau và sưng mắt, kiểm soát được nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, bệnh nhi có thể có nguy cơ cao mất thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu, xuất huyết võng mạc.

Theo BS.CK1 Nguyễn Thành Đô, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, hằng năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 1 đến 2 trường hợp dị vật vùng đầu mặt. Chủ yếu do trẻ nghịch ná bắn chim hoặc súng tự chế, khiến đạn găm vào đầu. Tuy không nhiều nhưng đây được xem là tai nạn nguy hiểm, tất cả bệnh nhi nhập viện đều trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên sử dụng hoặc lưu trữ các loại vật dụng có tính sát thương. Phụ huynh cần sát sao con trẻ, để các đồ vật nguy hiểm xa tầm tay của trẻ.

Nhà trường và gia đình nên thường xuyên nhắc nhở trẻ không được chơi hoặc chế tạo các loại đồ chơi gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, nhằm tránh các tai nạn thương tâm.

