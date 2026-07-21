Nghĩ nhân viên hoàn cảnh, chủ quán ốc giúp chở về nhà, đến nơi ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt

Trước đó khi Minh tha thiết xin việc, chị Hoài nghĩ rằng chắc em này có hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống thú vị của nữ chủ quán ốc ở Quảng Ninh và nam nhân viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đoạn clip, nữ chủ quán ốc chia sẻ câu chuyện về cậu bé học lớp 8 đến xin làm thêm tại quán của mình. Theo lời kể, khi đến xin việc, cậu bé đi bộ, ăn mặc cũng giản dị nên chủ quán nghĩ rằng cậu bé có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên vào một ngày tan làm trời mưa, tiện có đơn ship nên chủ quán đã chở nhân viên về nhà. Đến nơi, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy cơ ngơi bề thế nhà cậu bé. Đó là một ngôi nhà 3 tầng khang trang, trong sân có ô tô, có cổng lớn, tự động.

Chia sẻ trên báo Dân trí , chị Thu Hoài, chủ quán ốc cho biết cậu bé trong clip tên là Nhật Minh. Trước đó, Minh nhắn tin qua Facebook để xin việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Khi thấy cậu bé tha thiết xin việc, chị Hoài nghĩ rằng chắc em này có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, Minh làm việc tại quán từ 17 giờ đến 22 giờ, công việc chủ yếu là order, bưng đồ ăn, dọn dẹp.

Câu chuyện gia cảnh của nam nhân viên được chị Hoài chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong quá trình làm việc tại quán, cậu bé thể hiện rất chăm chỉ, nhanh nhẹn, không ngại vất vả. Chị Hoài còn chủ động cho Minh tăng ca khoảng nửa tiếng để kiếm thêm 40.000 đồng.

Sau 1 tuần, vào hôm trời bất ngờ đổ mưa, thấy Minh chưa có người thân đến đón nên chị chủ động chở cậu bé về nhà. Chủ quán là người từ địa phương khác đến lập nghiệp nên không quen biết người dân quanh khu vực. Khi chở Minh về, chị Hoài mới biết nhà cậu bé chỉ cách quán khoảng 1 phút đi xe đạp. Nhìn gia cảnh nhà Minh, chị rất bất ngờ còn cậu bé chỉ cười.

Nữ chủ quán kể thêm, ngày đầu tiên đi làm, bà nội và anh trai của Minh còn đến quán để xem cậu làm việc. Chưa kể, Minh còn xin phép chị Hoài cho nghỉ làm 1 tuần để đi du lịch Hàn Quốc. Nghe lý do xin nghỉ của nam nhân viên, chị Hoài bật cười bất ngờ vì bản thân là bà chủ mà còn chưa từng được đi máy bay.

Câu chuyện khiến chị Hoài càng trân quý Minh vì cậu bé có tinh thần ham học hỏi, cầu thị, không nề hà việc chân tay. Dù gia đình có điều kiện nhưng Minh không ngại vất vả, vẫn muốn tự đi làm, tự va chạm. Đó là điều mà chị Hoài thấy rất đáng quý. Bên cạnh đó, chị cũng bày tỏ ngưỡng mộ cách giáo dục con của bố mẹ Minh.

Trước đó vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, câu chuyện gia đình anh Đình Tiến (SN 1989, ở Hà Nội) “choáng nhẹ” đi chúc Tết nhà người giúp việc cũng đã khiến mạng xã hội thích thú.

Cơ ngơi bề thế của gia đình người giúp việc nhà anh Tiến.

Kể với Tri thức - Znews , anh Tiến cho biết người giúp việc đã đồng hành cùng gia đình hơn 10 năm. Hàng ngày, bà giúp vợ chồng anh Tiến chăm sóc nhà cửa, con cái. 4 con của vợ chồng anh Tiến rất quý mến, gần gũi bà.

Tết 2026, gia đình anh Tiến mới có dịp đến thăm nhà người giúp việc. Cả nhà được phen bất ngờ khi chứng kiến cơ ngơi hoành tráng, đầy đủ tiện nghi của gia đình bà. Khác với ngày thường, hôm ấy bà diện một chiếc váy thanh lịch và còn chuẩn bị một xấp lì xì mừng tuổi cho các cháu.

Theo anh Tiến, người giúp việc có 2 người con trai, một người đã lập gia đình, ra ở riêng còn một người đang sống và làm việc tại nước ngoài.