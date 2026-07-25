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Nghệ sĩ Việt U70 kết hôn với bạn đời kém 36 tuổi, từng được cầu hôn trên thuyền khi đi du lịch

Minh Ngọc
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Trước khi công khai mối quan hệ với bạn gái, nghệ sĩ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

NSND Việt Anh là gương mặt kỳ cựu của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Ông ghi dấu ấn qua nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi..., đồng thời được khán giả truyền hình yêu mến qua các bộ phim Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Một thời ngang dọc... Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Ở tuổi U70, NSND Việt Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Riêng trong năm 2024, ông liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh như Mai, Mùa hè đẹp nhất và Hai Muối. Nghệ sĩ cho biết mỗi vai diễn đều là một thử thách mới, thôi thúc ông tìm tòi và làm mới bản thân để mang đến những nhân vật giàu cảm xúc cho khán giả. Bên cạnh sự nghiệp bền bỉ, cuộc sống và chuyện tình cảm của NSND Việt Anh ở tuổi xế chiều cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

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NSND Việt Anh là gương mặt kỳ cựu của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Ảnh: FBNV

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Ở tuổi U70, NSND Việt Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Ảnh: FBNV

Sau khi ly hôn, NSND Việt Anh tìm thấy hạnh phúc mới bên Chân Chân - bạn gái kém ông 36 tuổi. Chuyện tình của cặp đôi từng nhận được nhiều sự quan tâm khi nghệ sĩ bất ngờ được bạn gái cầu hôn trong một chuyến du lịch tại Huế, trước khi cả hai chính thức đăng ký kết hôn.

Màn cầu hôn diễn ra đúng dịp sinh nhật của NSND Việt Anh. Trong chuyến đi cùng bạn bè và học trò, Chân Chân đã bí mật chuẩn bị nhẫn và dành cho bạn trai một bất ngờ ngay trên thuyền giữa sông Hương. Trước sự chứng kiến của những người thân thiết, cả hai trao nhẫn cho nhau trong không khí ấm cúng.

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NSND Việt Anh tìm thấy hạnh phúc mới bên Chân Chân - bạn gái kém ông 36 tuổi. Ảnh: FBNV

Sau màn cầu hôn đầy bất ngờ, NSND Việt Anh và Chân Chân tiếp tục đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đến tháng 10/2025, nghệ sĩ xác nhận cả hai đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn sau thời gian gắn bó và tìm hiểu.

Chia sẻ về bạn đời, NSND Việt Anh cho biết điều khiến ông trân trọng nhất không phải khoảng cách 36 tuổi mà là sự thấu hiểu, sẻ chia. Chân Chân hiện không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn hỗ trợ ông sắp xếp công việc, cùng xuất hiện trong các chuyến lưu diễn và sự kiện.

Trước những ý kiến trái chiều về mối quan hệ chênh lệch tuổi tác, nghệ sĩ tiết lộ chính bạn đời mới là người luôn động viên mình. Ông chia sẻ: "Ai cũng nghĩ tôi là người động viên bạn gái trước những bình luận không hay nhưng thực tế ngược lại. Cô ấy kém tôi 36 tuổi nhưng lại là người mạnh mẽ hơn trong việc giữ gìn mối quan hệ này. Bạn gái luôn nói không buồn và động viên tôi đừng đọc mạng xã hội để tránh ảnh hưởng tinh thần".

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Tháng 10/2025, nghệ sĩ xác nhận cả hai đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn sau thời gian gắn bó và tìm hiểu. Ảnh: FBNV

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Chân Chân hiện không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn hỗ trợ ông sắp xếp công việc. Ảnh: FBNV

Trước khi công khai mối quan hệ với Chân Chân, NSND Việt Anh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có nhiều năm sống độc thân. Việc tìm được hạnh phúc mới ở tuổi xế chiều nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả, dù khoảng cách tuổi tác 36 năm giữa hai người từng gây không ít bàn luận.

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Trước khi công khai mối quan hệ với Chân Chân, NSND Việt Anh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Ảnh: FBNV

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