Nghệ sĩ Việt sa lầy quảng cáo nhà cái, web cờ bạc

Nghệ sĩ liên tiếp bị gọi tên

Sáng 23/9, Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở Công an TPHCM theo lệnh triệu tập của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, buổi làm việc diễn ra cả ngày. Chiều cùng ngày, Lâm Chấn Huy cũng đến làm việc với cơ quan chức năng. Các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng bị cơ quan điều tra triệu tập, làm rõ việc logo nhà cái xuất hiện trong MV Anh em trước sau như một.

Những ngày qua, khán giả phát hiện MV ra mắt tối 18/9 của Ngũ hổ tướng chứa logo, tên miền của trang web cá cược. Lời giải thích "tôi không quảng cáo cho thương hiệu này, các nền tảng trên trang của tôi cũng không liên quan" của Ưng Hoàng Phúc khiến khán giả phẫn nộ.

Sau đó, khán giả đào lại video Ưng Hoàng Phúc trải nghiệm giải đua xe MotoGP 2025, trong đó biểu tượng nhà cái xuất hiện liên tục. Sau phản ứng dữ dội, video này đã bị xóa tạm thời nhưng ảnh chụp màn hình vẫn lan truyền trên mạng.

Nhiều nghệ sĩ bị gọi tên sau khi khán giả phát hiện MV Anh em trước sau như một xuất hiện logo web cờ bạc.

Ngày 23/9, đến lượt Khánh Phương bị khán giả gọi tên vì góp mặt trong sự kiện livestream “mừng sinh nhật 2 năm” của một web cá cược ngày 6/6. Nam ca sĩ biểu diễn trước phông nền in đậm logo nhà cái. Video vẫn tồn tại trên nền tảng của trang đánh bạc, bất chấp cảnh báo từ dư luận.

Khánh Phương lên tiếng sau khi bị khán giả gọi tên: "Tôi giao ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép vài cảnh có logo. Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty".

Lời giải thích của Khánh Phương tiếp tục gây phản ứng, tương tự bài giải thích "tôi không quảng cáo" của Ưng Hoàng Phúc.

Khán giả cũng chụp lại hình ảnh Châu Khải Phong và Hồ Quang Hiếu xuất hiện trong chuỗi chương trình MegaLive mừng sinh nhật của web đánh bạc (lần lượt ngày 16/5 và 26/5). Hình ảnh các ca sĩ này bị gắn kèm các bài đăng kèm hashtag như “Một bước làm giàu”, “Quà khủng” vốn là khẩu hiệu quen thuộc của giới cá cược.

Đây không phải hiện tượng mới. Nhiều năm qua, nhiều nghệ sĩ Việt bị phát hiện quảng bá cho các nền tảng cờ bạc trá hình.

Giữa năm 2022, Trang Pháp, Mlee, Thùy Anh, Băng Di sang Hàn Quốc dự trận giao hữu của Tottenham Hotspur, đăng tải loạt video, ảnh gắn website cờ bạc. Các nghệ sĩ âm thầm gỡ bài sau khi truyền thông phản ánh.

Trường hợp khác là cựu tuyển thủ quốc gia Công Vinh. Năm 2021, anh xuất hiện trong video từng xuất hiện trong video nhảy múa, kêu gọi người xem tham gia ứng dụng cá cược. Đại diện Công Vinh thừa nhận đó là video quảng cáo cho dịch vụ xem bóng đá trực tuyến gắn yếu tố cá cược.

Năm 2020, hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray… gây phẫn nộ khi đồng loạt chia sẻ nội dung quảng bá ứng dụng game cá cược. Các KOLs trong giới game như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng bài giới thiệu ứng dụng này trên trang cá nhân.

Giữa lúc nghệ sĩ liên tục bị gọi tên liên quan web cá cược, nhà cái, khán giả mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý mạnh tay, răn đe hành vi quảng cáo web đánh bạc phi pháp. "Phải xử lý trường hợp lấy mác nghệ sĩ tuyên truyền web cá độ", "Đây không phải lần đầu nghệ sĩ quảng cáo cá cược, chỉ là bị khui ra thôi, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm"... khán giả bình luận.

Theo quy định của Chính phủ, hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam.

Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015.

Làn sóng siết chặt, cấm sóng quảng cáo web cờ bạc

Không chỉ Việt Nam siết chặt quảng bá cá cược. Trong hơn một thập kỷ, Giải Ngoại hạng Anh, vốn được xem là mỏ vàng quảng cáo, cho phép logo các nhà cái hiện diện trên áo của cầu thủ. Newcastle United, West Ham hay Everton từng ký hợp đồng trị giá hàng chục triệu bảng với website cá cược như Fun**, Bet***…

Theo thông tin Dữ liệu Ủy ban Cờ bạc Anh, 55.000 trẻ em từ 11-16 tuổi đã nghiện cá cược, tạo nên làn sóng phản đối dữ dội. Sau nhiều năm tranh cãi, tháng 4/2023, Premier League đưa ra lệnh cấm lịch sử. Từ mùa 2026-2027, toàn bộ 20 câu lạc bộ chấm dứt quảng cáo từ các hãng cá cược trên mặt trước áo đấu. Logo chỉ được phép đặt ở tay áo hoặc bảng điện tử, kèm cảnh báo “18+” và giới hạn phát sóng sau 21h, theo The Guardian.

“Quyết định này đánh dấu sự chuyển mình hiếm hoi của bóng đá Anh trước áp lực xã hội,” Tiến sĩ Heather Wardle, chuyên gia Đại học Glasgow, nhận xét.

Làn sóng siết quảng cáo cá cược lan rộng sang châu Á. Nhóm nhạc Seventeen phải gỡ bỏ livestream trên Weverse sau khi khán giả phát hiện banner trang Sports Toto - nền tảng cá cược trái phép lấp ló phía sau. Công ty quản lý Pledis nhanh chóng xin lỗi, hủy hợp đồng liên quan, theo Korea Herald.

Người vi phạm có thể bị phạt đến 50 triệu won (khoảng 850 triệu đồng) và truy cứu hình sự. Giáo sư Kim Soo Jin (Đại học Yonsei) nhấn mạnh: “Ở Hàn Quốc, nghệ sĩ không thể viện cớ ‘vô tình’. Chỉ một hình ảnh mang yếu tố cá cược cũng bị coi là tiếp tay cho tội phạm”.

Mỹ và nhiều nước châu Âu ban hành lệnh cấm tài trợ, quảng cáo cá cược online.

Tại Mỹ, làn sóng “streamer cờ bạc” từng bùng nổ trên Twitch. Hai cái tên đình đám xQc (Félix Lengyel) và Trainwreckstv (Tyler Niknam) công khai livestream trò “slot online”, gắn liên kết đến sòng bài.

Theo Bloomberg, xQc từng thừa nhận đã tiêu hơn 2 triệu USD vào các trò này, kéo hàng nghìn người hâm mộ vào vòng xoáy cá cược. Sau áp lực từ cộng đồng và chính quyền Mỹ, tháng 10/2022, Twitch tuyên bố cấm toàn bộ nội dung sòng bài chưa được cấp phép tại Mỹ và Liên minh châu Âu.

Từ góc độ pháp lý, Tiến sĩ Matthias Jahn, chuyên gia luật truyền thông Đức, nhấn mạnh với Deutsche Welle: “Không còn khái niệm ‘vô tình’. Khi hình ảnh hay lời nói thúc đẩy hành vi cá cược, bất kỳ ai cũng chịu trách nhiệm pháp lý và dân sự, dù chỉ là vài giây xuất hiện trong video”.

Trong khi đó, nhà tâm lý học Jeffrey Derevensky - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cờ bạc Trẻ em Đại học McGill, Canada - cảnh báo: “Nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên tiếp xúc sớm với quảng cáo cờ bạc có nguy cơ nghiện cao gấp đôi. Người nổi tiếng quảng bá hoặc vô tình để hình ảnh cá cược xuất hiện đang tạo điều kiện cho một thế hệ người trẻ bị lệ thuộc”.