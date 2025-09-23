Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không tặng hoa, bánh kem nhân dịp sinh nhật sắp tới. Thay vào đó, anh mong muốn mọi người quy đổi thành tiền để gửi vào quỹ “Mạch sống” của Bệnh viện Nhi đồng 2, nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị cho các em nhỏ mắc bệnh tim hoặc hoàn cảnh khó khăn.

“Những kệ hoa trị giá 4-15 triệu đồng chỉ tồn tại 2-3 ngày rồi bỏ đi, trong khi số tiền ấy có thể cứu sống 5-7 em bé. Tôi mong mọi người cùng đồng lòng để mang lại sự sống cho các con”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Bài viết của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được hơn 2.000 bình luận cùng nhiều lời khen ngợi. Không chỉ người hâm mộ, nhiều đồng nghiệp cũng ủng hộ hành động đẹp này, trong đó có ca sĩ Duy Mạnh.

Duy Mạnh và Đàm Vĩnh Hưng.

Giọng ca “Kiếp đỏ đen” chia sẻ lại status của Đàm Vĩnh Hưng kèm bình luận hài hước: “Đấy! Nghệ sĩ phải sống đúng, sống đẹp như này ai chả yêu. Những người khác cứ học theo mà làm! Mặn ủng hộ Hưn".

Không chỉ dừng lại ở lời nói, Duy Mạnh còn đăng ảnh sao kê, cho biết đã chuyển 5 triệu đồng vào quỹ kèm dòng trạng thái: “Mình là fan của Hưn nên mình ủng hộ Hưn. Mình vừa gửi 5 triệu rồi đó các bạn nhé.”

Hành động của Duy Mạnh tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 3.000 người đã vào bình luận, chia sẻ hình ảnh chuyển khoản, hưởng ứng lời kêu gọi ý nghĩa từ Đàm Vĩnh Hưng.