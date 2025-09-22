Ca khúc giúp nữ ca sĩ xinh đẹp quê Hà Nội mua được 3 căn nhà, 30 tuổi chưa lấy chồng

Tại đêm nhạc Musique de Salon 16 diễn ra giữa tháng 6/2025, nhạc sĩ Đức Trí bất ngờ tiết lộ, chính ca khúc Nụ hôn đánh rơi đã mang lại cho Hoàng Yến Chibi nguồn thu nhập đủ để cô mua được đến ba căn nhà. Lời chia sẻ này khiến nhiều khán giả thích thú và càng thêm tò mò về sức hút của bản ballad từng gắn liền với bộ phim Tháng năm rực rỡ .

Hoàng Yến Chibi.

“Nụ hôn đánh rơi” sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, man mác buồn, đúng chất nhạc phim, nhưng lại có đời sống riêng vượt khỏi khuôn khổ điện ảnh. Lời ca khắc họa nỗi day dứt của cô gái trẻ lần đầu biết yêu, ngập ngừng giữ tình cảm cho riêng mình nên cuối cùng vụt mất hạnh phúc. Những câu hát như “Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi, yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi” chạm vào cảm xúc của những ai từng trải qua mối tình đầu dang dở.

Sự giản dị trong ca từ, kết hợp cùng chất giọng trong trẻo, dễ thương của Hoàng Yến Chibi, đã biến ca khúc thành một bản tình ca gây nghiện. Nó vừa gợi lên sự hối tiếc, vừa có nét ngây thơ của tuổi mới lớn, khiến người nghe đồng cảm và nhớ mãi. Thành công của Nụ hôn đánh rơi không chỉ mang về cho Hoàng Yến hàng loạt giải thưởng, mà còn mở ra cơ hội chạy show dày đặc, giúp cô nhanh chóng khẳng định vị trí tại Vpop.

Sinh năm 1995 tại Hà Nội, Hoàng Yến Chibi được biết đến từ khá sớm nhờ gương mặt xinh xắn, giọng hát trong sáng và tính cách đáng yêu. Sau khi đoạt Quán quân chương trình Học viện Ngôi sao 2014 , cô quyết định Nam tiến để theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Quyết định rời Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp đã mở ra cho Yến một hành trình nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách. Bằng nỗ lực, cô dần khẳng định mình qua cả hai lĩnh vực: ca hát và diễn xuất.

Dù gặt hái thành công trong sự nghiệp, ở tuổi 30, Hoàng Yến Chibi vẫn chọn cuộc sống độc thân. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, cô muốn tập trung tối đa cho công việc và chưa vội nghĩ đến chuyện kết hôn. Chính sự tự tin, độc lập và hết mình với nghệ thuật khiến Hoàng Yến trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám theo đuổi đam mê.



