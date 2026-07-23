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Nghệ sĩ Việt ai cũng biết mặt bị đột quỵ trong nhà vệ sinh, nay được vợ kém 15 tuổi chăm như em bé

Minh Ngọc
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Chỉ sau 6 tháng làm đám cưới, nghệ sĩ đã bị đột quỵ khiến sức khoẻ bị ảnh hưởng.

NS Công Lý là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và màn ảnh phía Bắc. Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng cùng khả năng biến hóa đa dạng, nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Đặc biệt, vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm đã trở thành hình ảnh biểu tượng, gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ suốt hơn hai thập kỷ. Bên cạnh thành công ở Táo quân , NS Công Lý còn để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Bão qua làng, Gió làng Kình, Sống chung với mẹ chồng, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng...

- Ảnh 1.

NS Công Lý là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và màn ảnh phía Bắc. Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

NS Công Lý ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm sân khấu, phim truyền hình và chương trình hài. Ảnh: Tổng hợp

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bất ngờ gặp biến cố sức khỏe khi bị đột quỵ tại nhà riêng. Thời điểm xảy ra sự việc, nam nghệ sĩ được phát hiện ngã trong nhà vệ sinh và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Sau thời gian điều trị tích cực, anh bước vào hành trình phục hồi kéo dài với nhiều khó khăn về vận động và giao tiếp.

Biến cố sức khỏe khiến NSND Công Lý phải tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm, động viên từ đồng nghiệp, khán giả và đặc biệt là sự đồng hành của gia đình trong suốt quá trình hồi phục.

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Ngoài vai Bắc Đẩu trong Táo Quân, NS Công Lý còn tham gia nhiều bộ phim với khả năng hóa thân đa dạng. Ảnh: Tổng hợp

Sau nhiều năm kiên trì điều trị, sức khỏe của NS Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nghệ sĩ hiện hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật với cường độ cao, dành phần lớn thời gian cho việc phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe. Thỉnh thoảng, anh xuất hiện tại một số sự kiện, gặp gỡ đồng nghiệp hoặc góp mặt trong các dự án phù hợp với thể trạng hiện tại.

TIN LIÊN QUAN

Trong suốt hành trình vượt qua biến cố, bà xã Ngọc Hà luôn là người đồng hành sát cánh bên NS Công Lý. Sau khi chồng đột quỵ, cô gần như gác lại nhiều công việc cá nhân để chăm sóc, đưa chồng đi điều trị và tập phục hồi chức năng trong lẫn ngoài nước.

Trên mạng xã hội, Ngọc Hà cũng thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị của hai vợ chồng, nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ khán giả. Cô cũng đã nghỉ công việc văn phòng và chuyển sang làm tiếp thị liên kết, chia sẻ sản phẩm để nhận hoa hồng. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà từng chia sẻ việc chăm sóc chồng chu đáo, kỹ lưỡng và còn gọi NS Công Lý là em bé.

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Tháng 7/2021, NSND Công Lý bất ngờ bị đột quỵ tại nhà riêng. Ảnh: Tổng hợp

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Sau nhiều năm kiên trì điều trị, sức khỏe của NS Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Tổng hợp

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Trên mạng xã hội, Ngọc Hà cũng thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng. Ảnh: Tổng hợp

Ở tuổi 53, NS Công Lý có cuộc sống bình yên bên bà xã Ngọc Hà. Cuối năm 2025, cặp đôi từng vướng nghi vấn chuẩn bị đón con đầu lòng khi Ngọc Hà đăng tải hình ảnh mặc váy cưới kèm dòng trạng thái úp mở về việc sắp thực hiện một ước mơ lớn trong tháng tiếp theo. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán rằng vợ chồng nam nghệ sĩ đã có tin vui.

Tuy nhiên, khi được liên hệ, Ngọc Hà đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: "Hiện tại tôi chưa có em bé, nếu có tin vui tôi sẽ thông báo đến mọi người ạ". Bà xã NS Công Lý khẳng định những suy đoán của cư dân mạng chỉ là hiểu lầm.

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Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý đầu năm 2021, tuy nhiên chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bị đột quỵ. Ảnh: FBNV

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Tags

NSND Công Lý

Ngọc Hà

vợ nsnd công lý

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