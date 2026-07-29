Nghề hiếm người dám theo đuổi ở Nhật: Mỗi tháng thu lãi hơn 180 triệu đồng nhưng không phải ai cũng trụ nổi

Từng bị nhiều người e ngại vì tính chất ám ảnh, nghề dọn dẹp hiện trường các vụ "chết cô độc" tại Nhật Bản lại đang trở thành công việc có thu nhập cực cao.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng và số lượng các trường hợp kodokushi (chết cô độc) liên tục tăng, dịch vụ "dọn dẹp đặc biệt" đang trở thành một ngành nghề phát triển mạnh tại Nhật Bản. Theo các thống kê được truyền thông địa phương đăng tải, mỗi năm nước này ghi nhận hơn 40.000 trường hợp chết cô độc, riêng khu vực Tokyo vẫn đang chứng kiến xu hướng gia tăng.

Chính điều đó đã mở ra cơ hội kiếm tiền cho những người dám theo đuổi công việc mà không phải ai cũng đủ can đảm đảm nhận.

Nữ lao động 60 tuổi kiếm hơn nửa tỷ đồng doanh thu mỗi tháng

Nhân vật được nhắc đến là bà Saki Adachi (tên đã được thay đổi), năm nay 60 tuổi. Hiện bà điều hành doanh nghiệp chuyên xử lý hiện trường sau các vụ chết cô độc và một số vụ việc đặc biệt khác.

Theo chia sẻ, trong những tháng cao điểm mùa hè, doanh thu mỗi tháng của bà vượt 3 triệu yên, tương đương khoảng 550 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thuê nhân công, xăng xe và các khoản vận hành, bà vẫn giữ lại hơn 1 triệu yên lợi nhuận, tương đương khoảng 183 triệu đồng mỗi tháng.

Đây là con số khiến không ít người bất ngờ khi so sánh với mức thu nhập trung bình của người lao động tại Nhật Bản.

Công việc càng "khó nhằn", mức lương càng cao

Việc dọn dẹp hậu quả của những "cái chết cô đơn" ở Nhật Bản rất sinh lợi. Ảnh: Tokyoreporter

Ông Takuya Shioda, giám đốc một công ty chuyên dọn dẹp hiện trường tại Tokyo, cho biết nhu cầu dành cho dịch vụ này tăng mạnh vào mùa hè. Từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ cao khiến thi thể phân hủy nhanh hơn, mùi hôi bốc lên sớm nên các trường hợp chết cô độc thường được phát hiện trong giai đoạn này.

Những người làm nghề phải đối mặt với hiện trường đầy ruồi nhặng, côn trùng, mùi tử khí nồng nặc cùng nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn và mầm bệnh. Không chỉ dọn dẹp thông thường, họ còn phải xử lý mùi hôi bám sâu trong tường, sàn nhà, khử trùng toàn bộ căn hộ và phục hồi không gian để có thể sử dụng trở lại.

Theo ông Shioda, chính yêu cầu kỹ thuật cao cùng điều kiện làm việc khắc nghiệt khiến mức thù lao của ngành này vượt xa nhiều nghề lao động phổ thông.

Người mới cũng có thể kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Theo chia sẻ của vị giám đốc, người chưa có kinh nghiệm vẫn có thể nhận mức lương 20.000-30.000 yên/ngày (khoảng 3,7-5,5 triệu đồng/ngày). Nếu làm việc đều đặn, thu nhập hàng tháng có thể vượt 500.000 yên, tương đương hơn 91 triệu đồng.

Những người từng làm trong lĩnh vực xây dựng hoặc vệ sinh công nghiệp có thể nhanh chóng đạt mức 1 triệu yên/tháng (khoảng 183 triệu đồng) chỉ sau chưa đầy một năm làm việc. Riêng công ty của ông Shioda được cho là đạt doanh thu hơn 15 triệu yên mỗi tháng, tương đương khoảng 2,75 tỷ đồng, nhờ hoạt động liên tục 24/7.

Không phải ai cũng đủ sức theo nghề

Ảnh của Shiho Fukada cho The Washington Post

Bà Adachi vốn từng làm trong lĩnh vực xử lý rác thải công nghiệp trước khi theo học nghề dưới sự hướng dẫn của ông Shioda trong gần ba năm. Năm 52 tuổi, bà quyết định thành lập công ty riêng và hiện xử lý khoảng 5 hiện trường mỗi tháng.

Theo bà, rào cản gia nhập nghề khá cao nên số lượng đối thủ cạnh tranh vẫn còn ít, giúp công việc luôn ổn định. Tuy nhiên, thu nhập cao cũng đi kèm những áp lực rất lớn.

"Nhiều người bỏ cuộc chỉ sau vài ngày vì không chịu nổi mùi tử khí, côn trùng và cảnh tượng phân hủy của thi thể", bà chia sẻ.

Theo nữ doanh nhân, để tồn tại với nghề này, kỹ năng dọn dẹp thôi là chưa đủ. Người làm còn phải có sức khỏe để làm việc gần như không có thời gian nghỉ, đồng thời biết cách hỗ trợ tinh thần cho gia đình người đã khuất trong thời điểm khó khăn.

"Nếu không thực sự tin rằng mình đang làm một công việc cần thiết cho xã hội thì rất khó để trụ vững lâu dài", bà Adachi cho biết.