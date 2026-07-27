Nghề "con cái toàn thời gian": Thất nghiệp nên về làm thuê cho bố mẹ, lương tháng hơn chục triệu

Khi bố mẹ là người trả lương, liệu áp lực có biến mất?

Không tìm được việc làm, kiệt sức sau những năm tháng chạy theo văn hoá 996 của đời sống công sở, một bộ phận người trẻ Trung Quốc đang lựa chọn quay về làm thuê cho bố mẹ. Họ miêu tả công việc này là “con cái toàn thời gian” (full-time children).

Thay vì làm văn phòng, những người trẻ này ở nhà chăm sóc bố mẹ, làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn,... Đổi lại, họ nhận được một khoản tiền lương cố định mỗi tháng.

Góc khuất khi làm thuê cho bố mẹ

Khái niệm “con cái toàn thời gian” lần đầu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vào năm 2023, khi nhiều người trẻ thất nghiệp hoặc kiệt sức vì công việc bắt đầu dùng cụm từ này để mô tả cuộc sống mới của mình. Sau khoảng 3 năm, một số người từng lựa chọn cách sống này đã bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về những góc khuất phía sau: Sự thoải mái hoá ra chỉ là tạm thời, áp lực tài chính, cảm giác mắc kẹt và nỗi lo khó quay trở lại thị trường lao động khiến mọi thứ ngày càng nặng nề hơn.

Xiaoya - Cô gái đã làm thuê cho bố mẹ trong vòng 15 tháng qua, cho biết hiện tại cô đang cố gắng tìm kiếm công việc văn phòng để chấm dứt việc quanh quẩn đi chợ, cơm nước và dọn nhà hàng ngày. Theo chia sẻ của Xiaoya, quyết định “làm thuê cho bố mẹ” ban đầu nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Trong suốt 15 tháng qua, mỗi tháng, bố mẹ trả cho cô 3.000 NDT (khoảng 10,4 triệu đồng). Tuy nhiên, cuộc sống của một “cô con gái toàn thời gian” không hoàn toàn dễ dàng như tưởng tượng.

Ảnh minh họa

Xiaoya cho biết mối quan hệ với bố mẹ dần trở nên căng thẳng khi thời gian thất nghiệp của cô kéo dài lâu hơn dự kiến. Có lần, bố mẹ đã chỉ trích cô ngay giữa đường phố, nói rằng việc cô không đi làm khiến họ cảm thấy mất mặt.

Không chỉ chịu áp lực từ gia đình, Xiaoya còn gặp khó khăn khi quay lại thị trường lao động. Cô liên tục gửi hồ sơ xin việc nhưng hiếm khi nhận được phản hồi.

Câu chuyện của Xiaoya phản ánh một nỗi lo phổ biến trong nhóm lao động trẻ tại Trung Quốc hiện nay: Khoảng thời gian thất nghiệp có thể trở thành rào cản lớn khi họ muốn tìm kiếm cơ hội quay lại thị trường lao động.

Thế khó của người trẻ

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người trẻ Trung Quốc trong độ tuổi 16-24 đã dao động khoảng 14-18% trong những năm gần đây. Điều này cho thấy áp lực tìm việc của thế hệ lao động trẻ ngày càng gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế thay đổi và thị trường tuyển dụng cạnh tranh hơn.

Không chỉ xuất phát từ vấn đề việc làm, xu hướng trở thành “con cái toàn thời gian” còn liên quan đến những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc gia đình Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Một trong những nỗi lo lớn của nhiều người trẻ là cha mẹ ngày càng lớn tuổi. Đặc biệt với những người là con một, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ trong tương lai trở thành áp lực tâm lý thường trực. Khi ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, cộng thêm thực tế khó tìm việc làm, quyết định ở nhà chăm sóc bố mẹ và nhận lương hàng tháng dần trở nên hợp lý.

Với một số người, trở thành “con cái toàn thời gian” không chỉ đơn thuần là lựa chọn vì thất nghiệp mà còn là cách để họ ở bên cạnh bố mẹ nhiều hơn trong giai đoạn gia đình cần sự hỗ trợ.

Theo các báo cáo được công bố gần đây, Trung Quốc đang đối mặt với áp lực nhân khẩu học ngày càng lớn. Năm 2025, số trẻ em được sinh ra tại nước này giảm xuống còn khoảng 7,92 triệu ca, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp tỷ lệ sinh giảm.

Trong khi đó, tốc độ già hóa dân số tiếp tục tăng. Số liệu mới nhất cho thấy nhóm người từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 23% dân số Trung Quốc vào năm 2025. Tỷ lệ này đang tăng thêm khoảng 1 điểm phần trăm mỗi năm trong những năm gần đây.

Sự thay đổi về nhân khẩu học khiến vai trò của thế hệ trẻ trong việc chăm sóc cha mẹ ngày càng được chú ý. Vì vậy, dù “con cái toàn thời gian” ban đầu được xem như một hiện tượng mạng xã hội mang tính hài hước, đằng sau đó lại phản ánh nhiều vấn đề thực tế như áp lực việc làm, chi phí sinh hoạt, kỳ vọng gia đình và sự thay đổi trong quan niệm về thành công của người trẻ.

Đối với một số người, khoảng thời gian ở nhà cùng bố mẹ là cơ hội để nghỉ ngơi, cân bằng lại cuộc sống sau những năm tháng căng thẳng. Nhưng với những người khác, đây cũng là khoảng thời gian đầy lo lắng khi họ phải đối mặt với câu hỏi: Khi nào sẽ quay trở lại thị trường lao động và liệu mình còn đủ khả năng cạnh tranh hay không?

(Nguồn: Money Control)