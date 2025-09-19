Nghệ An: Phát hiện hơn 4.000 bánh Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Cận cảnh bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Qua quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) đã liên tiếp phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu vi phạm trên địa bàn phường Trường Vinh và Vinh Phú.

Ngày 17/9/2025, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu tại Nghệ An. Kết quả, hai cơ sở bị phát hiện vi phạm liên quan đến nhập lậu và kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, khoảng 16h45, tổ công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh tại đường Cao Xuân Huy (phường Trường Vinh) do bà Lê Thị Thu Th. (SN 1994, trú tại phường Thành Vinh) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 51 thùng và 25 hộp chứa nhiều loại bánh Trung thu khác nhau.

Tiếp đó, khoảng 16h05 cùng ngày, một cơ sở khác tại đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh) do bà Phạm Thị Th. (SN 1989, trú tại phường Vinh Phú) làm chủ cũng bị kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 450 hộp bánh Trung thu loại vừa và nhỏ, toàn bộ bao bì in chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổng số lượng tại hai cơ sở là 4.174 chiếc bánh Trung thu các loại. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai chủ cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Làm việc với lực lượng chức năng, các chủ cơ sở khai nhận đã mua số bánh này trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, mục đích bán ra thị trường với giá cao để kiếm lời.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Trong đó, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; đồng thời phối hợp chặt chẽ để tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát tại các tuyến và địa bàn trọng điểm.

Các hành vi nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ thực phẩm không bảo đảm an toàn sẽ bị xử lý nghiêm, nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Người dân cũng được khuyến cáo nên lựa chọn bánh Trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác rõ ràng, hóa đơn và chứng từ đầy đủ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình trong dịp lễ Tết.