Nghệ An khẩn trương đối phó khi có thêm một ca nghi bạch hầu

Như đã thông tin, vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 1 trường hợp bệnh nhân nữ 18 tuổi (trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) tử vong do bệnh bạch hầu. Qua điều tra, ngành y tế Nghệ An và huyện Kỳ Sơn xác định 119 trường hợp tiếp xúc cùng bệnh nhân. 119 người này thường trú tại 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Trong đó, có 2 người đã rời khỏi địa bàn, ra tỉnh Bắc Giang làm việc. Hiện tại, 1 người có biểu hiện đau họng và xét nghiệm cho kết quả dương tính với bạch hầu đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ảnh: CDC Nghệ An

Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về 1 ca nghi bạch hầu, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành nhuộm soi tươi mẫu bệnh phẩm, cử cán bộ trực tiếp mang mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngay trong đêm.

TS.BS Nguyễn Văn Thương - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết sở đã yêu cầu CDC Nghệ An thành lập ngay đội phản ứng nhanh xuất phát lên Kỳ Sơn vào sáng ngày 5/7 để hỗ trợ công tác điều tra và phòng chống dịch bệnh.

“Đội phản ứng nhanh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, Trung tâm y tế Kỳ Sơn, các trường học, trạm y tế điều tra, rà soát thông tin các trường hợp tiếp xúc gần; thực hiện gọi điện thoại hướng dẫn một số trường hợp tiếp xúc gần đã đi làm công ty ở địa phương khác và hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh”, TS.BS Nguyễn Văn Thương cho biết.

Ngoài ra, ngành Y tế Nghệ An đang phối hợp với chính quyền các địa phương liên quan tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, cách ly, cho những người tiếp xúc gần, có các biểu hiện đau họng, ho, sốt... uống thuốc kháng sinh dự phòng; hướng dẫn điều trị tại chỗ, đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân hiểu và phòng ngừa bệnh bạch hầu; tiến hành tiêm vaccine phòng bạch hầu cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng chưa được tiêm.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ảnh: CDC Nghệ An

TS.BS Nguyễn Văn Thương cũng cho biết, Sở Y tế đã có văn bản bản hỏa tốc gửi các đơn vị, chỉ đạo tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu, phát hiện sớm, hướng dẫn tổ chức cách ly kịp thời không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài, đối với các trường hợp mắc bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch.

Đồng thời tăng cường hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở về nguy cơ mắc bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng chống để người dân tự giác và chủ động phòng tránh. Vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm vaccine đúng lịch, đủ mũi tiêm.

Chủ động phối hợp ngành giáo dục - đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong trường học về các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên lau rửa sàn nhà, vật dụng bằng các hóa chất diệt khuẩn thông thường, hạn chế tiếp xúc với người bệnh.

Tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, hạn chế thấp nhất tử vong có thể.

Sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch (nếu có) và khuyến cáo người dân tiêm phòng vaccine có thành phần bạch hầu tại các điểm tiêm dịch vụ đối với những đối tượng không được chương trình tiêm chủng mở rộng.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng bệnh đúng lịch, đủ mũi, an toàn, chất lượng, đặc biệt rà soát các đối tượng chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đầy đủ các vaccine có thành phần bạch hầu để tổ chức tiêm vét.

Đảm bảo tất cả các trẻ kể cả trẻ vãng lai trên địa bàn đều được tiêm đủ các mũi tiêm cơ bản và nhắc lại, đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95% ở tất cả các xã, phường, thị trấn đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới nơi tiếp cận với dịch vụ y tế còn hạn chế để tránh việc trẻ bị mắc bệnh do tiêm vaccine muộn hoặc không được tiêm vaccine.

Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng (Ảnh: CDC Nghệ An)

Phối hợp chính quyền, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khẩn trương mở rộng điều tra dịch tễ, phát hiện sớm, hướng dẫn tổ chức cách ly kịp thời không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài, đối với các trường hợp mắc bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch.

Tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các hộ gia đình có người mắc bệnh, trường học, bệnh viện, lập chốt kiểm soát hạn chế người ra vào khu vực có dịch và lồng ghép với hoạt động cấp phát thuốc, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, thực hiện tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng (ưu tiên tiếng dân tộc thiểu số) cho người dân về các biểu hiện bệnh, hợp tác phòng chống bệnh dịch bạch hầu.

Theo ông Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế, CDC Nghệ An, địa phương đã điều tra dịch tễ, hướng dẫn cho người dân cách phòng chống và xử lý môi trường theo quy định.

“Hiện tại chúng tôi cho người dân cách li tại nhà, hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Nếu có vấn đề hoặc triệu chứng gì thì báo cáo với nhân viên y tế”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, khó khăn trong phòng chống bệnh bạch hầu ở huyện Kỳ Sơn lúc này là địa bàn miền núi, người dân ở vùng sâu, vùng xa, do đó nhận thức về bệnh và công tác tiêm phòng vaccine còn hạn chế mặc dù ngành y tế thường xuyên tuyên truyền và phổ biến.