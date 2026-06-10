Ngày tôi vừa ký hợp đồng mua nhà, mẹ chồng lập tức chuyển cho tôi 500 triệu đồng rồi chặn số cả gia đình

Tôi càng thấy bất an. Một người mẹ bình thường sẽ không tự nhiên chuyển nửa tỷ rồi biến mất khỏi liên lạc.

Vợ chồng tôi dành dụm gần 8 năm mới đủ tiền mua căn hộ đầu tiên. Chúng tôi đều làm công ăn lương, không có ai hỗ trợ nhiều nên chuyện mua nhà luôn là mục tiêu lớn nhất. Đến ngày ký hợp đồng, tôi vừa nhẹ nhõm vừa áp lực vì khoản vay ngân hàng khá lớn.

Điều bất ngờ xảy ra ngay chiều hôm đó. Tôi đang đứng ở ngân hàng làm thủ tục thì nhận được thông báo chuyển khoản. Người gửi là mẹ chồng. Số tiền là 500 triệu đồng.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Mẹ chồng không phải người có điều kiện dư dả. Bà sống tiết kiệm, nhiều năm nay còn phụ giúp chăm cháu nên tôi chưa bao giờ nghĩ bà có thể chuyển một khoản lớn như vậy.

Tôi gọi ngay cho bà để hỏi. Điện thoại không liên lạc được. Tôi nhắn tin cũng không thấy trả lời. Đến tối, cả chồng tôi lẫn các anh chị em trong nhà đều nói không gọi được cho bà. Một người em chồng còn bảo mẹ đã chặn số mọi người.

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Cả nhà bắt đầu lo. Có người nghĩ bà giận chuyện gì đó. Có người sợ bà bị ai lừa chuyển tiền.

Hai ngày sau, bà mới chủ động gọi lại cho tôi, nhưng chỉ nói ngắn gọn: “Tiền đó con cứ dùng để trả bớt nợ ngân hàng. Mẹ không cần con trả lại ngay. Đừng hỏi thêm”.

Tôi càng thấy bất an. Một người mẹ bình thường sẽ không tự nhiên chuyển nửa tỷ rồi biến mất khỏi liên lạc.

Cuối cùng, tôi quyết định về quê tìm bà.

Khi gặp, bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm đã tất toán và nói rất thẳng: “Đó là toàn bộ số tiền mẹ để dành nhiều năm. Mẹ chuyển cho con trước khi các anh chị biết, vì nếu họ biết sẽ lại tranh cãi”.

Tôi ngạc nhiên vì trong mắt tôi, các anh chị em chồng vẫn hòa thuận. Bà thở dài rồi kể rằng nhiều năm qua bà luôn có ý định chia khoản tiết kiệm này cho các con. Nhưng mỗi lần nhắc đến tiền bạc, trong nhà lại nảy sinh so sánh và trách móc. Bà biết vợ chồng tôi đang vay ngân hàng nhiều nhất nên quyết định hỗ trợ trước.

“Mẹ chặn số không phải vì ghét ai. Mẹ chỉ không muốn bị gọi điện gây áp lực trong lúc đang quyết định”, bà giải thích.

Tôi hỏi tại sao bà không nói trước với cả nhà cho đàng hoàng. Bà chỉ cười: “Nếu mẹ họp gia đình rồi mới quyết, có khi mẹ lại không làm được điều mẹ muốn nữa”.

Tôi nghe xong mà vừa thương vừa khó xử. Một bên là tấm lòng của mẹ chồng, một bên là nguy cơ anh chị em hiểu lầm rằng bà thiên vị.

Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định nhận một phần tiền để giảm áp lực trả nợ, còn lại gửi lại cho bà giữ. Thật sự tôi vẫn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan vì sợ nội tình có mâu thuẫn gì đó mà tôi không biết. Tôi nên làm gì bây giờ đây?