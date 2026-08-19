Ngày Thất Tịch ăn chè đậu đỏ cầu duyên, nhưng đây mới là điều bạn sẽ nhanh chóng nhận được sau ăn 1 bát chè

Duyên thì chưa tới nhưng cơ thể sẽ nhận được điều này nhanh chóng!

Trong tháng 7 âm lịch có 1 ngày giới trẻ thích thú. Đó là ngày Thất Tịch 7/7 âm lịch. Và chè đậu đỏ lại trở thành món ăn được nhiều người tìm mua với mong muốn cầu duyên. Không chỉ mang ý nghĩa theo quan niệm dân gian, đậu đỏ thực tế cũng là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, thứ quyết định một bát chè đậu đỏ có tốt cho sức khỏe hay không lại nằm ở cách chế biến, đặc biệt là lượng đường được thêm vào.

Vì sao đậu đỏ được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Đậu đỏ thuộc nhóm các loại đậu, là nguồn cung cấp carbohydrate, protein thực vật và chất xơ. Theo USDA, các loại đậu như đậu lăng, đậu gà, đậu khô... là nguồn carbohydrate nên có trong một chế độ ăn lành mạnh.

Đậu đỏ thuộc nhóm các loại đậu, là nguồn cung cấp carbohydrate, protein thực vật và chất xơ.

Trong đó, chất xơ là một trong những điểm đáng chú ý của các loại đậu. Chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật và chất xơ có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và góp phần xây dựng chế độ ăn cân bằng.

Đậu đỏ cũng cung cấp protein thực vật, phù hợp để đa dạng hóa nguồn protein trong khẩu phần, đặc biệt với những người thường xuyên ăn ít thịt hoặc muốn tăng tỷ lệ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Vì vậy, nếu chỉ xét riêng hạt đậu đỏ được nấu chín, đây hoàn toàn có thể là một thực phẩm tốt để đưa vào chế độ ăn hàng ngày.

Nhưng một bát chè đậu đỏ lại là câu chuyện khác!

Điểm cần lưu ý nằm ở chữ "chè". Để tạo vị ngọt, nhiều công thức chè đậu đỏ sử dụng một lượng đường khá lớn. Một số phiên bản còn thêm nước cốt dừa, đường phèn, sữa đặc hoặc các loại topping. Khi đó, món ăn không còn đơn thuần là đậu đỏ mà trở thành một món tráng miệng có thể chứa nhiều đường và năng lượng.

ể tạo vị ngọt, nhiều công thức chè đậu đỏ sử dụng một lượng đường khá lớn.

WHO khuyến nghị cả người lớn và trẻ em hạn chế lượng đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng mỗi ngày; giảm xuống dưới 5% có thể đem lại thêm lợi ích sức khỏe. Đường được thêm vào thực phẩm trong quá trình nấu nướng cũng thuộc nhóm đường tự do này. Nói cách khác, không phải cứ ăn chè đậu đỏ là mặc nhiên tốt cho sức khỏe. Một bát chè nhiều đường có thể khiến tổng lượng đường và năng lượng trong khẩu phần tăng lên đáng kể. Đây cũng là lý do không nên đánh đồng lợi ích của đậu đỏ nguyên hạt với lợi ích của một món chè được nấu rất ngọt.

Ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch thế nào để vừa vui vừa tốt cho sức khỏe?

Theo PGS.TS Trần Đình Toán (Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng), mọi người muốn ăn chè đậu đỏ (không chỉ trong ngày Thất Tịch mà bất cứ ngày nào khác) nên ưu tiên những phiên bản ít đường, nhiều đậu, hạn chế các loại topping nhiều đường và không nên ăn một khẩu phần quá lớn.

Bạn có thể tự nấu chè tại nhà để chủ động lượng đường. Đậu đỏ nên được nấu mềm nhưng không cần biến món ăn thành một bát nước đường đặc. Nếu dùng nước cốt dừa, cũng nên sử dụng ở mức vừa phải.

Đặc biệt, không nên vì quan niệm "ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch để cầu duyên" mà ăn liên tục nhiều bát trong ngày. Một món ăn dù có thành phần dinh dưỡng tốt vẫn cần được sử dụng với khẩu phần phù hợp.

(Ảnh minh họa: Internet)