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Ngày mai là mùng 1 tháng 9 Âm lịch: Khung giờ đẹp nhất để thắp hương

Thư Hân
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Mùng 1 tháng 9 Âm lịch rơi đúng cuối tuần, nhiều gia đình có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn.

Ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026 Dương lịch, là mùng 1 tháng 9 năm Bính Ngọ Âm lịch. Ngày đầu tháng, nhiều gia đình Việt vẫn giữ nếp thay nước, chuẩn bị hoa quả, lễ vật rồi thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong một tháng mới bình an, mọi việc thuận hòa. Nếu có thói quen xem giờ trước khi dâng hương, mùng 1 tháng 9 năm nay có một số khung giờ thuận tiện để lựa chọn. Trong đó, 7h - 9h sáng là khoảng thời gian đẹp và dễ sắp xếp hơn cả.

7h - 9h: Khung giờ đẹp nhất để thắp hương buổi sáng

Khoảng 7h - 9h là giờ Thìn, thuộc giờ hoàng đạo của ngày mùng 1 tháng 9 năm nay. Đây cũng là khoảng thời gian khá đẹp để bắt đầu ngày mới, khi trời đã sáng hẳn nhưng vẫn còn sớm, phù hợp với nếp dâng hương buổi sáng của nhiều gia đình. Nếu có thời gian, mọi người có thể dậy sớm hơn một chút để lau dọn khu vực thờ cúng, thay nước, chuẩn bị hoa quả hoặc mâm lễ. Đến khoảng 7h - 9h, mọi thứ đã tươm tất thì thắp hương, sau đó mới bắt đầu những công việc khác trong ngày. Mùng 1 lần này lại rơi đúng thứ Bảy nên với những gia đình được nghỉ cuối tuần, việc chuẩn bị cũng không cần quá vội vàng.

11h - 13h: Phù hợp với gia đình chuẩn bị cơm cúng

Không phải gia đình nào cũng thắp hương ngay từ sáng sớm. Nếu nhà có thói quen làm một mâm cơm nhỏ dâng gia tiên vào ngày đầu tháng, khoảng 11h - 13h, tức giờ Ngọ, cũng là thời điểm có thể tham khảo. Đây cũng là giờ hoàng đạo của ngày 10/10. Quan trọng hơn, khoảng thời gian này khá thuận với sinh hoạt thực tế: buổi sáng có thể đi chợ, chuẩn bị món ăn, hoa quả và sắp xếp bàn thờ, sau đó dâng hương khi mâm lễ đã hoàn tất. Cách này đặc biệt phù hợp với những gia đình vẫn duy trì nếp cúng mùng 1 bằng một bữa cơm gia đình.

13h - 15h: Thêm một lựa chọn nếu buổi sáng bận rộn

Khoảng 13h - 15h, tức giờ Mùi, cũng thuộc giờ hoàng đạo của ngày mùng 1 tháng 9 năm nay. Với những người buổi sáng có công việc riêng hoặc chưa kịp chuẩn bị lễ, đây là một khoảng thời gian khác có thể lựa chọn. Không cần vì lỡ mất giờ buổi sáng mà vội vàng làm lễ cho kịp. Bàn thờ được thu xếp sạch sẽ, hoa quả và lễ vật chuẩn bị chu đáo rồi mới thắp hương vẫn hợp lý hơn việc cố chạy theo một khung giờ.

Không cần quá câu nệ giờ đẹp

Việc chọn giờ thắp hương vốn xuất phát từ phong tục và quan niệm dân gian, vì vậy những khung giờ trên chỉ nên được xem như thông tin để tham khảo. Không có chuyện thắp hương đúng giờ đẹp thì cả tháng chắc chắn gặp may, hay vì bận việc mà dâng hương muộn hơn một chút sẽ trở thành điều không tốt. Mỗi gia đình cũng có một nếp riêng. Có nhà quen thắp hương từ sáng sớm, có nhà chờ con cháu đông đủ mới làm lễ, cũng có gia đình chỉ chuẩn bị một bình hoa, đĩa quả và chén nước sạch. Lễ vật nhiều hay ít, giờ sớm hay muộn không quan trọng bằng sự trang nghiêm và tấm lòng của người dâng hương.

Bởi vậy, nếu thuận tiện, mọi người có thể tham khảo 7h - 9h, 11h - 13h hoặc 13h - 15h, trong đó 7h - 9h là khung giờ đẹp để ưu tiên vào buổi sáng. Còn nếu không thể sắp xếp đúng những khoảng thời gian này, cũng không cần quá lo lắng hay câu nệ. Khi thắp hương, đừng quên chú ý an toàn, tránh để giấy, vải, hoa lá khô hoặc những vật dễ cháy quá gần bát hương, nến và đèn có ngọn lửa. Sau cùng, ngày mùng 1 vẫn là dịp để mỗi người hướng về gia đình, tổ tiên và gửi gắm những mong ước tốt đẹp cho chặng đường phía trước.

Chúc mọi người bước sang tháng 9 Âm lịch với thật nhiều bình an, gia đình êm ấm, mọi việc hanh thông và có một tháng mới nhẹ nhàng, thuận ý!

Tháng 9 âm 2 con giáp chia tay vận xui, sự nghiệp rộng mở, tài lộc đủ đầy, 1 con giáp lại cần thận trọng
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giờ hoàng đạo

Âm lịch

gia đình Việt

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