Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc là một thiết bị quen thuộc với nhiều gia đình, nhưng bạn cũng cần biết những lưu ý quan trọng để việc sử dụng được an toàn và hiệu quả.

Ưu điểm của ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc sở hữu khả năng đun sôi nước cực nhanh chỉ trong vòng vài phút giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi. Ngoài ra, thiết bị được trang bị tính năng tự động ngắt điện thông minh ngay khi nước đạt 100 độ C hoặc khi ấm cạn nước, mang lại sự an toàn tuyệt đối và phòng chống cháy nổ hiệu quả cho các gia đình.

(Ảnh: Happynest.vn)

Kiểu dáng của ấm vô cùng nhỏ gọn cùng trọng lượng nhẹ giúp người dùng dễ dàng di chuyển và bày trí gọn gàng tại nhiều không gian khác nhau từ phòng bếp đến văn phòng làm việc. Hầu hết các dòng ấm hiện đại đều có thang đo mực nước hiển thị rõ ràng trên thân máy, hỗ trợ bạn dễ dàng căn chỉnh lượng nước chính xác theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, giá thành của dòng sản phẩm này rất phải chăng và đa dạng phân khúc, giúp mọi gia đình đều có thể dễ dàng sở hữu để nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, ấm siêu tốc là thiết bị điện gia dụng có công suất lớn, nếu sử dụng không đúng cách sẽ rất dễ gây tốn điện, giảm tuổi thọ máy hoặc thậm chí dẫn đến chập cháy.

Dưới đây là những lời khuyên cốt lõi mà bạn nên tham khảo để giúp gia đình bạn sử dụng ấm siêu tốc vừa an toàn và tiết kiệm điện năng.

1. Đổ nước đúng vạch quy định

Bạn hãy nhớ luôn đổ nước nằm trong khoảng giữa vạch Min (Tối thiểu) và Max (Tối đa) trên thang đo của ấm, vì việc đổ quá ít nước dưới vạch Min sẽ khiến mâm nhiệt bị quá nhiệt, dễ cháy và làm hỏng rơ-le ngắt tự động.

Chú ý đổ đúng vạch Max, Min mà nhà sản xuất quy định trên thân ấm. (Ảnh: Happynest.vn)

Ngược lại, nếu đổ quá đầy nước vượt vạch Max thì khi sôi nước sẽ tràn ra ngoài, chảy vào các mạch điện bên dưới gây chập mạch và rò rỉ điện vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng.

2. Không cắm chung ổ điện với các thiết bị công suất lớn

Hãy cắm ấm siêu tốc vào một ổ điện độc lập hoặc ổ cắm chịu tải tốt để đảm bảo an toàn điện cho cả gia đình. Ấm siêu tốc thường có công suất rất cao từ 1500W đến 2200W, nên nếu bạn cắm chung nó với tủ lạnh, lò vi sóng, bếp từ hoặc nồi cơm điện trên cùng một ổ cắm dây thì hệ thống rất dễ bị quá tải, có thể gây nhảy aptomat hoặc làm chảy nhựa và chập cháy dây dẫn.

3. Vệ sinh cặn bám ở đáy ấm định kỳ

Bạn nên vệ sinh lòng ấm định kỳ từ 1–2 tuần một lần tùy vào chất lượng nguồn nước nhà bạn để đảm bảo không còn lớp cặn bám ở đáy ấm. Cách làm rất đơn giản, bạn có thể tẩy cặn dễ dàng bằng cách đun sôi nước trộn với một ít giấm ăn hoặc nước cốt chanh, sau đó tráng sạch lại.

(Ảnh: Happynest.vn)

Nếu để nước cứng tích tụ lâu ngày thành một lớp cặn canxi bám chặt vào đáy ấm, nó sẽ đóng vai trò như một chất cách nhiệt khiến ấm mất nhiều thời gian đun hơn, làm hao phí điện năng và khiến mâm nhiệt nhanh hỏng do không tản được nhiệt.

4. Tuyệt đối không đun nước liên tục nhiều lần

Nhiều người có thói quen đun liên tiếp 3–4 ấm nước để tích vào phích chứa mà không lường được việc làm này bắt mâm nhiệt phải hoạt động quá tải liên tục trong tình trạng nhiệt độ tích tụ cao, từ đó rất dễ làm cháy bộ phận sinh nhiệt hoặc làm hỏng rơ-le cảm biến nhiệt độ của thiết bị.

Do đó sau khi ấm vừa ngắt điện, tốt nhất hãy để ấm nghỉ khoảng 10–15 phút cho mâm nhiệt nguội bớt rồi mới tiếp tục đun lần sau.

5. Thói quen sử dụng an toàn hàng ngày

Luôn rút phích điện ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong để tránh rủi ro trẻ nhỏ nghịch ngợm hoặc sự cố chập điện khi không có người ở nhà. Bên cạnh đó, bạn cũng không được cắm điện vào ấm trước rồi mới đổ nước sau vì rất nguy hiểm.

Ngoài ra, bạn cũng phải đậy kín nắp ấm trước khi đun và tuyệt đối không mở nắp ấm khi nước đang sôi vì có thể gây bỏng hơi rất nặng, đồng thời việc này cũng khiến rơ-le nhiệt không cảm nhận được áp suất hơi nước để tự động ngắt điện.

Cuối cùng, khi đổ nước vào ấm bạn cần tránh làm rớt nước ra thân ngoài và phần đáy ấm, và nếu bị ướt thì phải lau thật khô trước khi đặt lên đế tiếp điện để tránh nguy cơ bị điện giật nhé.

Gia Linh (Tổng hợp)