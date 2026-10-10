3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 10/10/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Bảy, 10/10, cũng là ngày đầu tiên của tháng 9 âm, tháng Mậu Tuất sẽ mang đến may mắn, thành công và tiền bạc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Bảy, 10/10/2026, tức ngày 1 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Sa Trung Thổ mang ý nghĩa là đất trong cát, chứa đựng tính chất điềm đạm, bao dung và luôn kiên định với mục tiêu đề ra. Sự pha trộn giữa đất và cát tạo nên nét đặc trưng vừa có tính chất mềm dẻo nhưng cũng dễ bị tác động, đòi hỏi bản mệnh phải có sự kiên trì củng cố nội lực từ bên trong.

Trong ngày này, những công việc liên quan đến việc lập kế hoạch dài hạn, xây dựng nền móng vững chắc hoặc thu hoạch thành quả cũ sẽ nhận được nhiều năng lượng hỗ trợ cát lành. Tuy nhiên, để bảo toàn tài lộc và tránh những biến động không đáng có, bạn cần giữ vững lập trường, tỉnh táo trước các luồng thông tin nhiễu loạn và không nên đưa ra quyết định theo cảm tính.

Tử vi học có nói, do ngày Đinh Tỵ thuộc hành Thổ (Sa Trung Thổ), kết hợp với các cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, vận trình tài lộc của 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng hanh thông, mở đầu cho tháng mới đầy viên mãn.

Con giáp tuổi Sửu: Khởi đầu tháng mới vô cùng rực rỡ

Nhờ cục diện Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu mang lại vận khí hanh thông, đường tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch này vô cùng rực rỡ. Sự nâng đỡ của cát tinh giúp con giáp này dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều đón nhận những cơ hội kiếm tiền rõ rệt ngay từ đầu ngày.

(Ảnh minh họa)

Nếu tuổi Sửu đang có kế hoạch khai trương mở hàng, ký kết hợp đồng hoặc đầu tư dự án mới thì nên triển khai ngay vì tỷ lệ thành công là rất cao. Dòng tiền đổ về túi vô cùng dồi dào giúp bạn giải quyết triệt để các áp lực tài chính còn tồn đọng trước đó. Khách hàng và đối tác tự tìm đến đặt vấn đề hợp tác lâu dài giúp nguồn doanh thu của con giáp này tăng trưởng vượt bậc so với dự tính.

Những người làm văn phòng cũng đón nhận tin vui khi có cơ hội nhận thưởng nóng hoặc được đề xuất tăng lương nhờ những đóng góp xuất sắc. Việc chi tiêu trong ngày diễn ra khá thoải mái mà bạn không cần phải thắt lưng buộc bụng hay lo nghĩ quá nhiều. Con giáp này cũng có duyên nhận được một vài khoản tiền bất ngờ từ việc đầu tư phụ hoặc được người thân trao tặng quà cáp có giá trị lớn. Nhìn chung đây là một ngày đại cát về mặt tài chính giúp tuổi Sửu tích lũy được một khoản tiền lớn và tạo đà may mắn cho cả tháng mới.

Con giáp tuổi Dậu: Ngày đầu tháng tài lộc tăng tiến không ngừng

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày, người tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp đón nhận một ngày thứ Bảy tràn ngập may mắn và tài lộc tăng tiến không ngừng. Thần Tài ghé thăm giúp cho các quyết định đầu tư tài chính của con giáp này trong ngày hôm nay đạt độ chính xác và hiệu quả rất cao.

(Ảnh minh họa)

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những mối đầu tư béo bở mà người khác vô tình bỏ qua nhờ tư duy bén nhạy của mình. Đối với người làm ăn kinh doanh, hàng hóa luân chuyển nhanh chóng và tiền bạc thu về túi đếm không xuể sau những ngày dài nỗ lực. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp tuổi Dậu khơi thông những bế tắc trong việc thu hồi nợ xấu từ các đối tác lâu năm.

Bạn cũng có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo giúp cắt giảm chi phí vận hành mà vẫn giữ nguyên hiệu quả công việc cao. Nguồn thu nhập chính ổn định cộng thêm các khoản thu phụ tăng tiến giúp cán cân tài chính của con giáp này vô cùng vững vàng. Với sự chăm chỉ vốn có của tuổi Dậu, bản mệnh sẽ có thể để ra được một khoản kha khá hoặc mua sắm cho mình một món đồ đã ao ước bấy lâu nay. Có thể nói, tình hình tài chính viên mãn chính là bệ phóng vững chắc giúp con giáp tuổi Dậu tự tin thực hiện các mục tiêu lớn lao tiếp theo trong tháng mới này.

Con giáp tuổi Thân: Ngày thứ Bảy hanh thông, tài lộc phát đạt

Cục diện Lục Hợp Tỵ - Thân mang lại cho con giáp tuổi Thân một ngày thứ Bảy hanh thông, đặc biệt tài lộc phát đạt ngoài sức mong đợi của chính bạn. Bản mệnh đón nhận vận may tiền bạc lớn, có thể là một khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng hoặc lợi nhuận từ dự án chung chia về.

(Ảnh minh họa)

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp tuổi Thân dễ dàng ký kết được những hợp đồng kinh tế có giá trị cao trong ngày hôm nay. Những người đang theo đuổi con đường công danh dễ gặp được đối tác lớn sẵn sàng rót vốn đầu tư cho các ý tưởng mới của bạn. Sự chủ động và quyết đoán trong công việc giúp bạn nắm bắt được dòng tiền chảy vào túi một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Tuổi Thân không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết cách quản lý tài chính, giúp tiền đẻ ra tiền một cách an toàn và thông minh. Đối với người làm công ăn lương, công sức bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên ghi nhận bằng phần thưởng xứng đáng. Việc mua sắm hay đầu tư cho bản thân và gia đình trong ngày này đều diễn ra thuận lợi, mang lại niềm vui lớn cho mọi người. Tóm lại, con giáp này sẽ khép lại một ngày làm việc với tâm thế vô cùng mãn nguyện và một chiếc ví rủng rỉnh tiền bạc làm chỗ dựa vững chắc.

* Lưu ý chung:

Đối với 3 con giáp tuổi Sửu, tuổi Dậu và tuổi Thân trong ngày Đinh Tỵ, dù vận trình đầu tháng rất hanh thông nhưng các bạn vẫn cần giữ sự cẩn trọng cần thiết trong mọi giao dịch tài chính. Do đặc trưng Thổ khí của nạp âm ngày có phần lỏng lẻo, việc rà soát kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng và hóa đơn chứng từ trước khi xuống tiền là vô cùng quan trọng.

Bản mệnh cũng nên chú ý kiềm chế cái tôi cá nhân, hành xử nhún nhường để tránh vướng vào những tranh chấp hoặc thị phi không đáng có với đồng nghiệp. Hãy cố gắng cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để duy trì năng lượng tích cực cho những kế hoạch dài hơi trong cả tháng mới. Cuối cùng, một kế hoạch quản lý chi tiêu nghiêm túc và việc từ chối các lời mời gọi đầu tư mạo hiểm sẽ giúp ba con giáp bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc vừa gặt hái được.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm