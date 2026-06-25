Ngày mai hạn cuối ghi tên vào danh sách nhận 24.645 tỷ đồng tiền mặt từ công ty họ Vingroup

Ít nhất khoảng 25.000 người đã có tên trong danh sách này.

Thứ Hai tuần tới (29/6) sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để Vinhomes (HOSE: VHM) tiến hành chốt danh sách cổ đông (vào ngày 30/6) nhận cổ tức tiền mặt năm 2025, tỷ lệ 60% (6.000 đồng/cổ phiếu).

Điều này có nghĩa là người nắm giữ cổ phiếu VHM trước khi đóng phiên giao dịch ngày mai đồng thời giữ cổ phiếu qua thứ Hai tuần tới, sẽ nằm trong danh sách được chia tiền mặt. Ngược lại, nhà đầu tư mua vào VHM từ ngày 29/6 trở đi sẽ không nhận được đợt cổ tức này.

Thời gian thanh toán cổ tức tiền mặt của VHM dự kiến trong quý III/2026.

Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền mặt chi ra ước khoảng 24.645 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Đây là đợt chi trả cổ tức tiền mặt lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) là cổ đông lớn duy nhất nắm 73,51% vốn VHM, ước tính nhận về khoảng 18.117 tỷ đồng tiền mặt từ đợt này. Tính đến cuối năm 2025, Vinhomes có khoảng 25.000 cổ đông trong và ngoài nước, trong đó cổ đông nội chiếm đa số vốn (khoảng 91%).

Toàn bộ nguồn tiền chi trả của Vinhomes được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến cuối năm 2025, đạt hơn 202.644 tỷ đồng.

Song song với cổ tức tiền mặt, VHM còn chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100% (cứ 1 cổ phiếu hiện hữu nhận thêm 1 cổ phiếu mới), dự kiến thực hiện trong quý II-III/2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất, số cổ phiếu lưu hành của VHM sẽ tăng gấp đôi. Ngày giao dịch không hưởng quyền cũng là thứ Hai tuần sau.

VN-Index tăng ròng hơn 64 điểm

VN-Index hôm nay đóng cửa với 1.863 điểm, giảm 15 điểm so với phiên gần nhất. Dù vậy, tính chung 11 phiên gần nhất, VN-Index tăng ròng 64,46 điểm, từ mốc 1.798. Đà tăng rõ nhất ở ba phiên liên tiếp cuối tháng: 18/6 bứt phá 24 điểm, 22/6 thêm 33 điểm, và 23/6 leo lên 1.869 điểm. Phiên 24/6 tiếp tục lập đỉnh mới trong chuỗi tại 1.878 trước khi 25/6 điều chỉnh về 1.863.

VN-Index 11 phiên giao dịch gần nhất.

Giá trị giao dịch 11 phiên gần nhất.

Thanh khoản phân hóa lớn. Phiên 23/6 đột biến 30.989 tỷ đồng, cao gần gấp đôi mức trung bình 11 phiên là 18.458 tỷ. Dòng tiền luân chuyển mạnh giữa các nhóm vốn hóa: nhóm nhỏ thống trị 15–16/6 với hơn 60% GTGD, trong khi nhóm lớn lấy lại dẫn dắt từ 17/6 và đạt 57,26% vào 25/6.

Điểm đáng chú ý nhất là khối ngoại bán ròng toàn bộ 11/11 phiên, với tổng áp lực bán ròng ước 483 triệu cổ phiếu, duy nhất 1 phiên đảo chiều.

Khối ngoại liên tục bán ròng.







