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Ngày mai, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

Duy Anh
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Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn tại các khu vực trên chủ yếu tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Ngày mai, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/7

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 27-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộmưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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