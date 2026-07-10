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Thi hành lệnh bắt tạm giam một thủ kho SN 2004

Duy Anh
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Bị can Lê Quốc Kỳ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi can tội tham ô tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Kỳ (sinh năm 2004, cư trú Thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Thi hành lệnh bắt tạm giam một thủ kho SN 2004 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Lê Quốc Kỳ (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra,tháng 10/2025, Lê Quốc Kỳ ký Hợp đồng lao động với Công ty TNHH TMDV Ngô Gia Group và được phân công làm việc tại Kho MINI DC Ngô Gia Trà Vinh (địa chỉ xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) với vị trí công tác là Thủ kho.

Quá trình làm việc, Lê Quốc Kỳ đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt tài sản mà Lê Quốc Kỳ có trách nhiệm quản lý, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty TNHH TMDV Ngô Gia Group với số tiền hơn 480 triệu đồng.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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