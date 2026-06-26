Ngay lúc này: "Đoàn tàu Bạch Mai" chính thức hoạt động, bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng bắt đầu đón người bệnh

Chuyến tàu đặc biệt chở nhân viên y tế đã chính thức lăn bánh trong ngày Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mở cửa đón người bệnh sau hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công.

Từ 6h sáng ngày 26/6/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận người dân đến khám và điều trị, đánh dấu thời điểm dự án bệnh viện quy mô gần 5.000 tỷ đồng bước vào giai đoạn vận hành thực tế sau nhiều năm xây dựng và chuẩn bị nguồn nhân lực.

Cùng ngày, "Đoàn tàu Bạch Mai" - tuyến tàu chuyên biệt phục vụ việc đưa đón đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ Hà Nội tới Ninh Bình cũng chính thức lăn bánh. Đây được xem là một trong những hình ảnh đặc biệt của ngành y tế Việt Nam khi lần đầu tiên có một mô hình vận chuyển chuyên dụng bằng đường sắt được tổ chức để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của một bệnh viện tuyến cuối.

Chính thức khai trương tuyến tàu chuyên biệt phục vụ việc đưa đón đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế

Cụ thể, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22.

Sau khi xuống ga Phủ Lý, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe ô tô trung chuyển đưa đón thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để bắt đầu ca làm việc. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30.

Những hình ảnh ghi nhận tại ga Hà Nội trong sáng nay cho thấy công tác chuẩn bị cho các chuyến tàu đầu tiên đã được hoàn tất. Hàng trăm nhân viên y tế bắt đầu hành trình thường xuyên từ Hà Nội tới Ninh Bình để tham gia vận hành cơ sở mới

Theo kế hoạch, đoàn tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội vào đầu giờ sáng, đưa đội ngũ y tế tới ga Phủ Lý trước khi được xe trung chuyển đưa tới bệnh viện. Chiều cùng ngày, các y bác sĩ sẽ trở lại Hà Nội sau khi kết thúc công việc.

Sự xuất hiện của "Đoàn tàu Bạch Mai" gắn liền với thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Dự án được khởi công từ năm 2015, quy mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng theo thông tin từ Báo Chính phủ. Sau hơn 10 năm kể từ ngày khởi công, cơ sở y tế này đã bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên.

Việc đi vào hoạt động của bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận như Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam hay một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong nhiều năm qua, không ít bệnh nhân phải di chuyển lên Hà Nội để khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt đối với những bệnh lý cần can thiệp chuyên sâu. Việc một cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai chính thức hoạt động tại Ninh Bình được xem là bước đi quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao ra ngoài các đô thị lớn.

Một trong những lĩnh vực được chú ý ngay từ ngày đầu vận hành là cấp cứu và điều trị đột quỵ. Theo thông tin từ bệnh viện, Khoa Cấp cứu sẽ duy trì lực lượng bác sĩ và điều dưỡng trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp đột quỵ cấp ngay từ những phút đầu tiên.

Đối với đột quỵ, thời gian được xem là yếu tố quyết định đến khả năng cứu sống và phục hồi của người bệnh. Trong y khoa, khái niệm "thời gian vàng" thường được sử dụng để chỉ khoảng thời gian ngắn sau khi khởi phát bệnh, khi các biện pháp can thiệp có thể mang lại hiệu quả cao nhất.

Việc có thêm một cơ sở đủ năng lực tiếp nhận và điều trị đột quỵ chuyên sâu ngay tại địa phương được kỳ vọng sẽ giúp nhiều bệnh nhân rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cơ hội được can thiệp sớm và hạn chế các biến chứng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, sự kiện ngày 26/6 không chỉ đánh dấu việc một bệnh viện quy mô lớn đi vào hoạt động mà còn cho thấy nỗ lực đưa các nguồn lực y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân địa phương.

Chuyến tàu rời ga Hà Nội trong sáng nay vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một hoạt động vận tải thông thường, mở ra thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu ngay tại khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận.