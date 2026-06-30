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Ngày cuối “chốt đơn” VinFast VF 8 thế hệ mới với mức giá lăn bánh chỉ dưới 900 triệu đồng

Ánh Dương
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Nâng cấp từ khung gầm tới công nghệ nhưng giá lăn bánh chỉ dưới 900 triệu đồng, VinFast VF 8 thế hệ mới - “món hời” cho khách hàng từ thời điểm đặt mua tới suốt quá trình sử dụng.

Lột xác từ "xương sống" đến "bộ não"

Những ngày cuối cùng của tháng 6, không khí tại nhiều điểm trưng bày VinFast trên cả nước trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi lượng khách đến tìm hiểu và trải nghiệm VF 8 thế hệ mới liên tục tăng. Trên các diễn đàn ô tô, mẫu D-SUV này cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, không chỉ bởi mức giá hấp dẫn mà còn nhờ màn "lột xác" gần như toàn diện ở nền tảng kỹ thuật.

Khác với nhiều phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vốn chỉ thay đổi về ngoại hình hoặc bổ sung vài tiện ích, VF 8 thế hệ mới được làm mới từ nền tảng khung gầm và công nghệ - những thành phần quan trọng quyết định khả năng vận hành của chiếc xe.

Một nâng cấp được nhiều chuyên gia nhắc tới là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM do các kỹ sư VinFast tự chủ nghiên cứu và phát triển toàn diện. Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh rằng hệ thống ITM độc quyền này giúp điều phối nhiệt độ linh hoạt để khối động cơ luôn hoạt động trong dải nhiệt độ lý tưởng nhất. Việc này không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn giảm thiểu các tổn hao năng lượng dư thừa trong toàn bộ hệ thống điện.

"Cụm động cơ mới gọn hơn, ít đường ống hơn và quan trọng nhất là tích hợp hệ thống quản lý nhiệt thông minh ITM tiên tiến nhất của VinFast giúp xe đạt hiệu suất tốt hơn", ông Thắng phân tích.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư VinFast đã thực hiện "ép cân" ngoạn mục cho xe, hạ tổng khối lượng xe khoảng 600 kg. Sự cộng hưởng của những nâng cấp trên giúp VF 8 mới có thể đạt tầm vận hành lên tới 500 km theo tiêu chuẩn NEDC dù dung lượng pin chỉ hơn 60 kWh.

Ngày cuối “chốt đơn” VinFast VF 8 thế hệ mới với mức giá lăn bánh chỉ dưới 900 triệu đồng - Ảnh 1.

Tiện nghi thăng hạng, giá bán khiến khách hàng bất ngờ

Bên cạnh những thay đổi ở phần lõi công nghệ, VF 8 thế hệ mới cũng mang lại nhiều nâng cấp về tiện nghi. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí 12,9 inch với giao diện hệ điều hành hoàn toàn mới. Phía sau vô-lăng trang bị thêm một màn hình hiển thị thông tin vận hành.

"Hệ điều hành mượt, không có độ trễ. Giao diện cũng được sắp xếp lại hợp lý, đưa thông tin trạng thái xe và các tính năng hay dùng ra ngoài, về phía gần người lái", anh Hoàng Lâm (Hà Nội) đánh giá sau khi "sờ tận tay" VF 8 mới ở đại lý.

Sự chỉn chu còn thể hiện ở từng điểm chạm nhỏ. Anh Lâm nhận định ghế VF 8 mới mềm mại, tựa đầu rất thoải mái và có thể ngả ghế hàng thứ hai. Độ rộng rãi của khoang hành lý cũng làm anh hài lòng.

"Gia đình tôi hay đi dã ngoại cuối tuần nên cần một chiếc xe rộng và êm. VF 8 là lựa chọn hợp lý. Các con tôi ngồi thử cũng rất thích", anh bày tỏ lý do quyết định lựa chọn phiên bản mới của mẫu D-SUV là chiếc xe tiếp theo của gia đình.

Ngày cuối “chốt đơn” VinFast VF 8 thế hệ mới với mức giá lăn bánh chỉ dưới 900 triệu đồng - Ảnh 2.

Sức hút của VF 8 thế hệ mới còn nằm ở tính kinh tế, đặc biệt khi VinFast đang áp dụng "ưu đãi chồng ưu đãi" cho khách hàng đặt cọc trong tháng 6.

VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại, khách hàng được hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe và có thể nhận xe chỉ từ 0 đồng trả trước. Cộng thêm 2% từ chương trình "Mùa hè rực rỡ - Vinfascination" (áp dụng hết 30/6, có thể quy đổi thành voucher Vinpearl) và chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh thực tế của VF 8 mới dự kiến chỉ dưới 900 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết.

Trường hợp trả góp, người mua cũng có thể chọn chính sách lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu thay thế ưu đãi trực tiếp. Chủ xe còn được miễn phí sạc pin tối đa 10 lần mỗi tháng đến 10/2/2029, biến VF 8 mới trở thành "khoản đầu tư" có lợi ở mọi thời điểm.

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