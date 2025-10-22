Ngày càng nhiều người trẻ mới chỉ 18 tuổi đã mắc "bệnh người già": Chuyên gia khuyên đừng làm 3 điều này

Trước đây được cho là căn bệnh chỉ làm phiền người lớn tuổi, viêm khớp hiện đang ngày càng ảnh hưởng đến nhiều người trẻ hơn – và lối sống của chúng ta có thể là nguyên nhân chính.

Dược sĩ người Anh Noel Wicks giải thích: “Chúng ta thường nghĩ rằng viêm khớp là thứ chỉ người trung niên và người già mới mắc phải, nhưng một báo cáo mới phát hiện rằng người trẻ hiện cũng đang bị ảnh hưởng. Thực tế, gần một nửa số người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 34 nói rằng họ hiện đang bị đau nhức khớp.”

“Rõ ràng viêm khớp không còn là vấn đề sức khỏe chỉ dành riêng cho người cao tuổi.”

“Có vô số nguyên nhân đằng sau xu hướng đáng lo ngại này, với lối sống là trọng tâm. Ở người trẻ, sự gia tăng các hoạt động liên quan đến màn hình – dù là cho việc học, công việc hay giải trí – có thể gây ra nhiều vấn đề. Ngồi hàng giờ cúi người trước máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh đã tạo ra ‘cơn bão hoàn hảo’ gây ra tư thế xấu, mất cân bằng cơ và gây căng thẳng cho cột sống và cổ.”

“Nhiều người trẻ cũng tạo thêm áp lực cho khớp – hoặc là do không vận động đủ, hoặc là tập thể dục sai cách. Việc tập thể dục, dù rất cần thiết cho lối sống lành mạnh, cũng cần được thực hiện đúng cách.”

“Chỉ cần một buổi tập với huấn luyện viên cá nhân để hướng dẫn cách tập an toàn trong phòng gym cũng có thể mang lại lợi ích lớn trong việc bảo vệ khớp. Chế độ ăn uống cũng rất quan trọng, vì nhiều loại ‘đồ ăn nhanh’ ngày nay, bao gồm cả đồ ăn vặt, là nguồn gây viêm cho toàn bộ cơ thể và có thể góp phần gây viêm khớp.”

“Cân nặng cũng là một yếu tố liên quan đến viêm khớp do áp lực nó tạo lên các khớp.”

Cách phòng ngừa viêm khớp ở người trẻ

Đừng ngồi một chỗ quá lâu: Noel nói: “Cứng cơ và khớp là vấn đề phổ biến khi bạn ngồi yên quá lâu. Hãy đảm bảo bạn di chuyển ít nhất mỗi giờ một lần – đặt báo thức nếu cần! Hãy duỗi người, đi lại… làm bất cứ điều gì để thay đổi tư thế. Nếu bạn đang bị đau, cũng nên vận động. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng duy trì hoạt động thể chất thực sự có thể giảm mức độ nghiêm trọng của cơn đau.”

Đừng ngồi sai tư thế: Noel nói: “Nhiều người trẻ bị đau khớp do tư thế xấu. Ngồi gập người trước bàn phím hoặc điện thoại suốt cả ngày có thể khiến cơ và khớp đau và căng. Vì vậy, dù bạn đang ngồi hay đứng, hãy giữ lưng thẳng, vai đưa ra sau và hai bàn chân đặt vững trên mặt đất với trọng lượng phân bổ đều. Cũng nên tránh ngồi thụp xuống ghế sofa khi dùng điện thoại và cố gắng không dùng điện thoại trên giường vì bạn sẽ gây căng cho các khớp cổ.”

Đừng tập thể dục sai cách: Hãy đảm bảo an toàn khi tập. Nếu bạn chạy bộ, hãy đầu tư một đôi giày chạy tốt, và nếu bạn đến phòng gym, hãy nhờ huấn luyện viên cá nhân hỗ trợ – chỉ một buổi tập cũng đủ để đảm bảo bạn sử dụng thiết bị đúng cách để bảo vệ khớp.

Ngoài ra, chuyên gia khuyên mọi người nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và chống viêm. Hãy ăn nhiều rau củ quả đủ màu sắc, cùng với đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Nếu bạn thích ăn thịt thì cũng không sao, nhưng đừng để nó trở thành trung tâm của mọi bữa ăn.

Noel bổ sung: “Mặc dù một số cơn đau có thể chỉ diễn ra ngắn hạn, như đau cơ sau khi tập gym, nhưng cơn đau nhói hoặc kéo dài không phải là bình thường và cần được kiểm tra. Nếu cơn đau khiến bạn không thể sinh hoạt như bình thường, hãy đến gặp bác sĩ.”