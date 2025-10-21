Tìm ra phương pháp chữa hói đầu, kích thích mọc tóc cực tốt – sau 8 tuần là cải thiện rõ

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), khoảng một nửa nam giới và 40% phụ nữ sẽ gặp phải một dạng rụng tóc nào đó trước tuổi 50.

Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện đã phát triển một phương pháp điều trị đơn giản dưới dạng huyết thanh (serum), có thể mang lại cải thiện rõ rệt về tóc chỉ sau tám tuần.

Phương pháp điều trị này kết hợp các loại protein kích thích mọc tóc với caffeine và chiết xuất từ cây rau má (Centella asiatica).

Các nhà nghiên cứu từ Công ty Công nghệ Sinh học Schweitzer ở Đài Loan, Trung Quốc, đã thử nghiệm công thức này trên 60 người trưởng thành và phát hiện những người sử dụng hỗn hợp này đã tăng 25% mật độ tóc.

Những người sử dụng hỗn hợp này đã tăng 25% mật độ tóc.

Sau 56 ngày sử dụng hằng ngày, những người tham gia cũng ghi nhận là có tóc dày hơn.

Sau 56 ngày sử dụng hằng ngày, những người tham gia cũng ghi nhận là có tóc dày hơn, giảm dầu trên da đầu, và tình trạng rụng tóc giảm đáng kể.

Centella asiatica (rau má) được biết đến với đặc tính chống viêm và phục hồi, và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chân tóc chắc khỏe và cải thiện tuần hoàn da đầu.

Việc kết hợp rau má với các protein IGF-1 và FGF-7, vốn có tác dụng kích thích hoạt động của nang tóc, dường như đã giúp kích hoạt lại các nang tóc bị “ngủ yên” và thúc đẩy tóc phát triển dày hơn.

Nghiên cứu được tiến hành như thế nào?

Để thử nghiệm huyết thanh, các nhà nghiên cứu đã chia 60 người tham gia – độ tuổi từ 18 đến 60, bị rụng tóc mức độ vừa phải – thành 5 nhóm.

Mỗi nhóm được cung cấp một loại huyết thanh chứa hỗn hợp hóa chất khác nhau.

Một nhóm nhận được giả dược không chứa thành phần hoạt tính, trong khi các nhóm còn lại nhận được hỗn hợp khác nhau của các thành phần trong huyết thanh.

Nhóm thứ năm nhận được huyết thanh đầy đủ các thành phần điều trị.

Người tham gia được hướng dẫn thoa 1 mililit huyết thanh lên da đầu mỗi tối trong hai tháng.

Người tham gia được hướng dẫn thoa 1 mililit huyết thanh lên da đầu mỗi tối trong hai tháng.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đo đạc để theo dõi sự phát triển của tóc – bao gồm chiều dài tóc, độ dày sợi tóc, mức dầu tiết ra và mật độ tóc.

Tất cả các nhóm đều có cải thiện, nhưng những người sử dụng huyết thanh có chứa thành phần hoạt tính ghi nhận sự cải thiện vượt trội.

Những người nhận phương pháp điều trị đầy đủ có lợi ích lớn nhất, với độ dày tóc tăng 27,9 micromet, so với chỉ 13,9 micromet ở nhóm giả dược. Mật độ tóc của họ cũng tăng 23,9%, gần gấp đôi so với nhóm giả dược.

Phương pháp điều trị có nhiều triển vọng nhất cũng là phương pháp duy nhất chứa Centella asiatica, điều này cho thấy cây rau má là yếu tố then chốt.

Phương pháp điều trị có nhiều triển vọng nhất cũng là phương pháp duy nhất chứa Centella asiatica, điều này cho thấy cây rau má là yếu tố then chốt.

Tiến sĩ Christos Tziotzios, bác sĩ da liễu tại Đại học King’s College London, Anh, nói với New Scientist: “Loại cây này đã được sử dụng trong các sản phẩm chống lão hóa và phục hồi, cũng như để chống viêm. Vì thế, nó được coi như một loại cây ‘kỳ diệu’.”

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng nghiên cứu của họ có quy mô nhỏ và thời gian thử nghiệm ngắn. Họ nói rằng cần có thêm các nghiên cứu để xem chuyện gì xảy ra khi phương pháp điều trị được sử dụng thường xuyên hơn.

Tiến sĩ Tziotzios nói thêm: “Điều đó không có nghĩa là đây không phải là một hướng đi tiềm năng thú vị, nhưng rõ ràng là cần phải nghiên cứu thêm.”



