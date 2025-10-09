Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”

Bà Vương, một phụ nữ lớn tuổi sống một mình ở Trung Quốc, luôn tin rằng “cho vào tủ lạnh là an toàn”. Cơm canh thừa chỉ cần đậy kín rồi bỏ tủ lạnh, chia ra ăn dần trong 2-3 ngày, vừa tiện lại đỡ tốn công. Nhưng nửa năm trước, trong một buổi tụ tập với bạn bè, bà đột nhiên bị đầy hơi, đi ngoài ra máu. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả khiến cả nhà chết lặng: ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm.

“Rõ ràng tôi ăn uống thanh đạm, giữ gìn vệ sinh, sao vẫn mắc bệnh?”, bà nghẹn ngào hỏi. Bác sĩ chỉ thở dài, truy ngược lại thói quen ăn uống hằng ngày và nói một câu khiến bà bàng hoàng: “Tủ lạnh không an toàn như bà nghĩ đâu, nhất là 4 loại thực phẩm để lâu dưới đây – cực kỳ nguy hiểm!”.

4 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh gây ung thư đại trực tràng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo, việc lạm dụng tủ lạnh, đặc biệt là thói quen bảo quản sai cách, có liên quan mật thiết đến sự gia tăng của căn bệnh này.

Các chuyên gia Bệnh viện Hiệp Hòa (Bắc Kinh) cho biết: nhiệt độ thấp trong tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình sinh sôi của vi khuẩn và nấm mốc, chứ không thể tiêu diệt chúng. Một số độc tố thậm chí còn tiếp tục tích tụ theo thời gian. Dưới đây là 4 loại thực phẩm “nguy cơ cao” dù vẫn được cất lạnh:

1. Cơm, thức ăn thừa:

Đây là môi trường thuận lợi cho nitrit hình thành. Chất này khi kết hợp với protein trong ruột sẽ tạo ra dimethyl nitrosamine - hợp chất gây ung thư cực mạnh. Nghiên cứu của Hội Dinh dưỡng Trung Quốc cho thấy: thức ăn để tủ lạnh qua đêm có lượng nitrit cao gấp 8-10 lần so với đồ mới nấu.

2. Đồ muối, đồ ngâm:

Dưa muối, thịt xông khói, củ kiệu, đồ chua… chứa nhiều muối và nitrat, dù để lạnh vẫn có tới 28% mẫu vượt mức an toàn. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã xếp nhóm thực phẩm này vào nhóm 2A - có khả năng gây ung thư ở người.

3. Thức ăn chín, hâm đi hâm lại:

Các món như thịt kho, đồ nguội, món luộc... nếu liên tục làm nóng rồi cất lạnh sẽ sinh ra benzopyrene - chất độc từng được ví là “sát thủ tế bào”. Khi bị hâm lại quá 3 lần, lượng benzopyrene có thể tăng gấp 2-3 lần so với lần đầu tiên.

4. Trái cây hư, dập nát:

Trái cây có đốm đen, nấm mốc, dù cắt bỏ phần hỏng vẫn chứa độc tố aflatoxin đã lan ra bên trong. Chỉ cần 150 microgram aflatoxin cũng đủ khiến tế bào gan biến dị, làm tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, trong đó có đại trực tràng. Theo Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO), 20% ca ung thư đường tiêu hóa toàn cầu có liên quan đến nhiễm độc nấm mốc.

Bác sĩ khuyên: Quá 24 giờ tốt nhất nên bỏ

“Đừng tin rằng để tủ lạnh là vô hại. Bất cứ món nào để quá 24 giờ, đặc biệt là đồ đã nấu chín hoặc có dấu hiệu hư hỏng, nên vứt bỏ ngay,” bác sĩ nhấn mạnh. “Giữ lại chẳng khác nào nuôi mầm bệnh trong nhà”.

Nghiên cứu của Viện Ung thư Trung Quốc trên hơn 10.000 người có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng cho thấy: chỉ cần giảm ăn đồ để tủ lạnh quá 1 ngày, hạn chế đồ muối, đồ hâm lại, trái cây hư, nguy cơ mắc bệnh giảm 20-30%. Nhiều người sau 1-2 tháng thay đổi thói quen, các triệu chứng đầy bụng, táo bón, tiêu chảy cải thiện rõ rệt, sức khỏe đường ruột được phục hồi.

Tại Mỹ và châu Âu, các gia đình có thói quen ăn tươi - nấu vừa đủ - dọn tủ lạnh định kỳ có tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn tới 27% so với nhóm “thích để dành”.

4 nguyên tắc "quản lý tủ lạnh" tránh rước bệnh vào người

- Nấu vừa đủ, ăn trong ngày: Nấu bao nhiêu ăn bấy nhiêu, hạn chế để thừa. “Chuẩn bị kỹ một chút, còn hơn lo cả tuần”.

- Nếu buộc phải cất trữ: Hãy ăn hết trong vòng 24 giờ, khi hâm lại phải đun sôi kỹ, tuyệt đối không hâm nhiều lần.

- Đồ muối, đồ chín, trái cây mềm: Mua ít, ăn nhanh, thường xuyên kiểm tra. Thấy chua, nhớt, mốc bỏ ngay.

- Đừng tiếc của: Một chút “tiết kiệm” hôm nay có thể phải trả giá bằng sức khỏe ngày mai.

Nguồn và ảnh: Sohu