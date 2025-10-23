Ngày càng nhiều người chết vì ung thư dạ dày, bác sĩ nhắc: Đói "mờ mắt" cũng không ăn 5 món này vào bữa sáng!

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu và cả ở Việt Nam. Theo GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 1,12 triệu ca mắc mới và khoảng 768.000 ca tử vong do căn bệnh này mỗi năm. Ung thư dạ dày cũng đứng top 4 loại ung thư ở Việt Nam. Các chuyên gia sức khỏe liên tục cảnh báo tình trạng gia tăng và trẻ hóa của loại ung thư "tử thần này. Một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này là chế độ ăn uống không lành mạnh.

Muốn dạ dày khỏe mạnh thì ngoài ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, đều đặn, cân bằng dinh dưỡng... thì chọn món khi bụng đói cũng vô cùng quan trọng. Nhất là vào bữa sáng, khi bụng rỗng sau đêm ngủ dài và dạ dày mỏng manh nhất. Dù có đói đến "mờ mắt", cũng phải nhớ không vội ăn 5 món dưới đây để ngăn ung thư dạ dày:

1. Đồ ăn thừa để tủ lạnh qua đêm

Đồ ăn thừa, đặc biệt là các món có thịt, rau hoặc cơm, nếu bảo quản không đúng cách và hâm nóng lại không triệt để sẽ tiềm ẩn nguy cơ sinh ra hợp chất Nitrosamine từ nitrit và amin trong thực phẩm. Nitrosamine là một chất gây ung thư mạnh.

Ảnh minh họa

Khi ăn lúc dạ dày trống, cơ thể tăng cường hấp thụ chất này, trực tiếp gây viêm nhiễm niêm mạc và phá hủy DNA tế bào. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày về lâu dài.Ngoài ra, chúng còn làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm cấp tính và gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột.

2. Đồ ăn nhiều muối và ngâm chua

Ví dụ như dưa muối, cà pháo, thịt kho mặn... các món ăn này chứa hàm lượng muối và nitrit rất cao, gây kích ứng mạnh mẽ và làm tổn thương trực tiếp niêm mạc dạ dày lúc đói. Nồng độ muối cao liên tục tác động xấu lên lớp bảo vệ của dạ dày.

Nguy hiểm nhất là nitrit trong dưa muối khi kết hợp với axit dạ dày sẽ tạo thành Nitrosamine, chất gây ung thư dạ dày hàng đầu. Thói quen này thúc đẩy quá trình biến đổi tế bào.Ngoài ra, nồng độ muối cao còn gây nguy cơ tăng huyết áp và không tốt cho sức khỏe tim mạch.

3. Cà phê đen hoặc cà phê mạnh

Uống cà phê lúc đói kích thích tuyến tụy và dạ dày tiết ra axit dịch vị cực mạnh và quá mức. Không có thức ăn để trung hòa, axit trực tiếp ăn mòn lớp niêm mạc bảo vệ, gây cảm giác cồn cào, đau rát và dễ dẫn đến viêm loét dạ dày.

Ảnh minh họa

Cà phê còn làm giãn cơ vòng thực quản dưới, tạo điều kiện cho axit trào ngược lên thực quản. Tình trạng trào ngược axit mãn tính gây tổn thương tế bào, là yếu tố tiền đề dẫn đến các bệnh lý tiền ung thư thực quản. Ngoài ra, cà phê lúc đói - dù là cà phê gì cũng dễ gây tim đập nhanh, hồi hộp, lo âu và giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng.

4. Thức ăn quá cay nóng

Chất cay như Capsaicin trong ớt tươi hoặc sa tế sẽ gây kích thích cực mạnh và làm bào mòn niêm mạc dạ dày đang trống rỗng và mỏng manh. Sự tổn thương này gây ra các vết viêm, loét tạm thời.

Các tổn thương này làm niêm mạc dễ bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn H. pylori xâm nhập sâu hơn, đẩy nhanh tiến trình viêm loét nặng và ung thư hóa tế bào dạ dày.Ngoài ra, thức ăn cay nóng còn gây nóng rát thực quản và dễ dẫn đến tình trạng tiêu chảy cấp.

5. Bánh mì trắng, bánh ngọt nhiều đường

Thực phẩm chứa carbohydrate tinh chế cao và nhiều đường khiến dạ dày tiết axit nhanh chóng và quá mức, gây ra cảm giác đầy bụng, ợ nóng. Chúng không cung cấp đủ chất xơ để bảo vệ dạ dày.

Ảnh minh họa

Sự rối loạn tiêu hóa và tiết axit quá mức này tạo ra môi trường viêm và kích ứng mãn tính trong dạ dày. Tình trạng viêm mãn tính kéo dài là một yếu tố nguy cơ hàng đầu, thúc đẩy quá trình biến đổi tế bào thành ung thư. Chưa kể, chúng gây tăng đột ngột đường huyết, nhanh đói trở lại và tăng nguy cơ tích lũy mỡ thừa.