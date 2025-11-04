Ngày càng nhiều nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt: Thấy những dấu hiệu này thì làm ơn đừng bỏ qua

Một số lượng kỷ lục nam giới ở Anh đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt trong thời gian gần đây, theo các số liệu mới công bố.

Có tổng cộng 58.137 ca mắc mới được phát hiện trong năm 2023, khiến đây trở thành loại ung thư phổ biến nhất, theo thống kê mới nhất của Cơ quan Số liệu Ung thư thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) được công bố ngày 30/10.

Con số này cao hơn 6% so với năm trước, với tốc độ tăng trưởng gần gấp ba lần mức tăng 2,4% được ghi nhận cho tất cả các loại ung thư nói chung.

Một nửa (50%) số ca ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện ở giai đoạn đầu — tức là giai đoạn một hoặc hai, khi khối u chưa di căn — đây là một cải thiện tăng thêm hai điểm phần trăm so với năm trước đó, báo Anh Daily Mail đưa tin.

Ngày càng nhiều nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ ung thư hàng đầu của Anh cho biết sự gia tăng các ca mắc có thể là do nhận thức về căn bệnh này ngày càng được nâng cao, cùng với việc ngày càng nhiều nam giới sẵn sàng nói chuyện công khai về tình trạng của mình.

Vận động viên đua xe đạp Olympic Sir Chris Hoy, danh hài Sir Stephen Fry và cựu người dẫn chương trình BBC Breakfast Bill Turnbull là một số người nổi tiếng đã công khai chia sẻ cuộc chiến của họ với căn bệnh này.

Daily Mail đang vận động nhằm chấm dứt các ca tử vong không đáng có do ung thư tuyến tiền liệt và kêu gọi thiết lập một chương trình tầm soát ung thư tuyến tiền liệt quốc gia, trước tiên dành cho những người đàn ông có nguy cơ cao.

Ủy ban Sàng lọc Quốc gia Vương quốc Anh, cơ quan tư vấn cho chính phủ về các chương trình sàng lọc, hiện đang xem xét các tiến triển mới trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và dự kiến sẽ công bố kết quả đánh giá vào cuối năm nay.

Giáo sư Peter Johnson, Giám đốc lâm sàng quốc gia của NHS về ung thư, cho biết: “NHS đang ghi nhận nhiều ca ung thư tuyến tiền liệt hơn bao giờ hết, và thật đáng khích lệ khi thấy nhiều nam giới chủ động đi kiểm tra và được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hơn — nhờ vào sự gia tăng nhận thức và việc họ nói chuyện cởi mở hơn về căn bệnh này.”

“Trên toàn hệ thống NHS, chúng tôi liên tục cải thiện cách phát hiện và điều trị ung thư tuyến tiền liệt — sử dụng chụp MRI để xác định ai cần sinh thiết và thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đẩy nhanh và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, giúp bệnh nhân bắt đầu điều trị sớm hơn và giảm tác dụng phụ.”

Tổng cộng, vào năm 2023, Anh ghi nhận kỷ lục 354.820 ca ung thư mới, tăng thêm 8.605 ca so với năm trước, tương đương khoảng 972 ca mỗi ngày.

Một nghiên cứu được công bố trong tuần này cho thấy việc sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt cho nam giới có thể cứu sống hàng nghìn người ở Vương quốc Anh bằng cách giảm 13% nguy cơ tử vong do căn bệnh này.

Theo số liệu từ Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (World Cancer Research Fund), ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ 4 trên toàn thế giới và phổ biến thứ 2 ở nam giới. Có 1.467.854 ca ung thư tuyến tiền liệt mới được ghi nhận vào năm 2022.

Dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Ban đầu, bệnh thường phát triển ở phần ngoài của tuyến tiền liệt, chưa chèn ép vào ống niệu đạo nên có thể chưa gây ra triệu chứng. Khi ung thư phát triển hoặc lan rộng, nó có thể gây ra những thay đổi trong cách bạn đi tiểu, chẳng hạn như:

- khó bắt đầu đi tiểu hoặc phải rặn khi đi tiểu

- dòng nước tiểu yếu

- tiểu ngắt quãng

- cần đi tiểu gấp hoặc thường xuyên, hoặc cả hai

- cảm thấy vẫn cần đi tiểu khi vừa mới đi xong

- đi tiểu vào ban đêm

Các triệu chứng khác có thể bao gồm:

- rối loạn cương dương (không thể cương cứng hoặc duy trì sự cương cứng)

- có máu trong nước tiểu hoặc máu trong tinh dịch

- đau lưng dưới và sụt cân mà không cố gắng (đây có thể là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển)

Hãy đi khám bác sĩ nếu bạn gặp khó khăn khi đi tiểu hoặc các triệu chứng khác của ung thư tuyến tiền liệt.