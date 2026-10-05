Ngày càng nhiều gia đình trồng nguyệt quế trước nhà, hóa ra không chỉ để làm cảnh

Nguyệt quế là một trong những loại cây thường được lựa chọn để trồng trước nhà nhờ dáng cây đẹp, tán xanh quanh năm và đặc biệt là những chùm hoa trắng có mùi thơm.

Nguyệt quế có tên khoa học là Murraya paniculata (L.) Jack, thuộc họ Rutaceae. Loài cây này có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á.

Nguyệt quế có dạng cây bụi hoặc cây nhỏ, thường xanh, có thể tạo tán gọn nên được sử dụng phổ biến làm cây cảnh. Khi ra hoa, những bông hoa nhỏ màu trắng nổi bật trên nền lá xanh, đồng thời tạo mùi thơm dễ chịu.

Lá, cành và hoa còn được nghiên cứu về dược liệu

Không chỉ có giá trị cảnh quan, nguyệt quế cũng được ghi nhận trong các tài liệu về cây thuốc. Một tổng quan được đăng tải trên PubMed năm 2023 cho biết nguyệt quế có chứa nhiều nhóm hợp chất thực vật như: flavonoid, coumarin, terpenoid và alkaloid. Các nghiên cứu thực nghiệm đã khảo sát nhiều hoạt tính sinh học của cây, trong đó có hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, giảm đau và một số tác dụng khác.

Trong y học cổ truyền, một số quốc gia dùng nguyệt quế để hỗ trợ các vấn đề về đau bụng, đau răng, sưng hoặc đau nhức.

Ảnh minh họa

Tượng trưng cho thành đạt, công danh

Bên cạnh giá trị cảnh quan, nguyệt quế còn được nhiều người lựa chọn vì những ý nghĩa phong thủy được lưu truyền trong dân gian. Cây thường được gắn với hình ảnh may mắn, thành đạt, công danh và sự phát triển.

Vì vậy, việc đặt cây ở sân hoặc khu vực trước nhà được một số gia đình xem như một cách tạo không gian xanh đồng thời gửi gắm mong muốn tốt đẹp.

Với một cây dễ tạo dáng, xanh quanh năm và có hoa thơm như nguyệt quế, việc trồng trước nhà vì thế không chỉ đơn thuần là lựa chọn một loại cây cảnh. Nó còn cho thấy giá trị đa dạng của một loài thực vật quen thuộc – từ cảnh quan, giá trị văn hóa cho tới tiềm năng dược liệu được giới khoa học tiếp tục nghiên cứu.