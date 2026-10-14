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Ngày càng nhiều gia đình trồng bưởi, hóa ra không chỉ để lấy quả

Minh Khang
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Không chỉ cho quả ngọt, cây bưởi còn được nhiều gia đình yêu thích nhờ tán lá xanh, hoa thơm, ý nghĩa sung túc trong quan niệm phong thủy và những công dụng dân gian của lá, vỏ bưởi.

Cây bưởi và quan niệm về sự sung túc

Trong những khu vườn gia đình Việt Nam, cây bưởi từ lâu đã là hình ảnh quen thuộc. Ngày nay, bên cạnh mục đích thu hoạch quả, nhiều người lựa chọn trồng bưởi như một cách tạo không gian xanh, làm đẹp sân vườn và gửi gắm mong muốn về cuộc sống đủ đầy.

Theo quan niệm dân gian, những cây bưởi xanh tốt, sai quả thường gợi liên tưởng đến sự sung túc, viên mãn và thành quả lao động. Quả bưởi tròn đầy cũng xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết ở nhiều gia đình, mang ý nghĩa cầu mong một năm bình an, thuận lợi.

Trong phong thủy, cây bưởi đôi khi được gắn với những ý niệm về phúc lộc, sự thịnh vượng và sức sống bền bỉ. Bởi vậy, với một số người, trồng bưởi trong vườn không đơn thuần là sở thích làm vườn mà còn là cách tạo dựng không gian sống mang ý nghĩa tinh thần tích cực.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ quả đến lá, vỏ đều có giá trị

Một trong những lý do khiến cây bưởi được yêu thích là nhiều bộ phận của cây có thể được tận dụng trong đời sống.

Trước hết, quả bưởi là thực phẩm giàu nước, cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật. Vitamin C góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình tạo collagen; trong khi chất xơ có lợi cho hoạt động tiêu hóa. Bưởi cũng có thể trở thành món tráng miệng hoặc nguyên liệu cho các món ăn thanh mát.

Không chỉ phần múi, vỏ bưởi còn được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm mứt, nấu chè hoặc chiết xuất tinh dầu. Vỏ bưởi chứa các hợp chất thơm và pectin, một loại chất xơ hòa tan có nhiều ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. Tinh dầu từ vỏ bưởi cũng được nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa và khả năng ức chế một số vi sinh vật trong điều kiện thí nghiệm.

Trong khi đó, lá bưởi có mùi thơm đặc trưng và được sử dụng trong một số tập quán dân gian, chẳng hạn nấu nước tắm hoặc kết hợp với các loại lá khác trong sinh hoạt truyền thống. Tinh dầu lá bưởi chứa nhiều hợp chất dễ bay hơi, tạo nên mùi hương đặc trưng của loại cây này.

Trồng bưởi để có thêm không gian xanh

Bên cạnh giá trị thực phẩm và những quan niệm phong thủy, cây bưởi còn phù hợp với xu hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống. Một cây bưởi được chăm sóc tốt có thể tạo điểm nhấn cho khu vườn, góp phần làm dịu cảm giác khô cứng của nhà ở đô thị và mang đến trải nghiệm gần gũi hơn với thiên nhiên.

Khi đến mùa hoa, hương thơm của hoa bưởi cũng là nét đặc trưng được nhiều người yêu thích. Đến mùa quả, cây tiếp tục đem lại niềm vui từ việc chăm sóc, thu hoạch và thưởng thức thành quả ngay trong khuôn viên gia đình.

Tuy nhiên, bưởi là cây ưa sáng, cần không gian phù hợp và chế độ chăm sóc để sinh trưởng tốt. Những gia đình có sân nhỏ hoặc trồng trong chậu cần chú ý khả năng thoát nước, dinh dưỡng và kích thước cây khi trưởng thành.

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Tags

Cây bưởi

gia đinh

phong thủy

không gian xanh

quả bưởi

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