Ngày càng có nhiều người tử vong đột ngột, bác sĩ thở dài: Ăn thịt mỡ còn không hại bằng 4 việc

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh không lây nhiễm hiện gây ra khoảng 41 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Trong đó, nhiều trường hợp tử vong xảy ra đột ngột do biến chứng cấp tính như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay suy hô hấp... Một nghiên cứu trên tạp chí y khoa The Lancet chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong đột ngột ở nhóm dưới 50 tuổi đã tăng gần gấp đôi trong vòng hai thập kỷ qua.

Khi hàng ngày, hàng giờ tiếp nhận thông tin về những cái chết đột ngột, thậm chí không kịp nói lời trăng trối, nhiều người bắt đầu cẩn trọng hơn trong chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh ăn uống dù quan trọng nhưng không phải là tất cả. Ngay cả khi bạn ăn uống tham đạm, tránh xa thịt mỡ mà mắc phải 4 thói xấu dưới đây thì lúc nào tính mạng cũng có thể rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc":

1. Thức khuya thường xuyên

Thói quen làm việc xuyên đêm hoặc lướt điện thoại đến sáng đang trực tiếp đẩy nồng độ Cortisol và Adrenaline trong máu lên mức báo động. Việc thiếu ngủ mãn tính khiến hệ thần kinh giao cảm bị cưỡng ép hoạt động trong trạng thái hưng phấn quá mức.

Về mặt cơ chế, tình trạng này gây co thắt mạch máu toàn thân đột ngột. Áp lực máu tăng vọt trong tích tắc có thể làm vỡ các túi phình mạch não dẫn đến tử vong đột ngột do xuất huyết não. Đồng thời, thức khuya làm dòng máu trở nên "dính" hơn, dễ hình thành cục máu đông gây nhồi máu cơ tim cấp hoặc tắc mạch não ngay trong lúc ngủ.

2. Lạm dụng rượu bia, thuốc lá và các loại thuốc

Đây là những "sát thủ" trực tiếp tàn phá lớp nội mạc mạch máu. Rượu bia làm giãn mạch ngoại biên nhưng lại gây co thắt mạch vành và mạch não, trong khi nicotin trong thuốc lá làm hẹp lòng mạch và giảm lượng oxy trong máu.

Đặc biệt, việc tự ý dùng các loại thuốc giảm cân cấp tốc, thuốc cường dương hoặc lạm dụng chất kích thích gây áp lực cực đại lên cơ tim. Cơ chế y khoa cho thấy các hoạt chất này làm rối loạn hoạt động điện thế tế bào, dễ dẫn đến rung thất (tim chỉ rung mà không bơm được máu). Nạn nhân sẽ mất ý thức và tử vong đột ngột chỉ sau vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

3. Sống chung với cảm xúc tiêu cực, thất thường

Một cơn giận dữ, sự lo âu kéo dài hay cú sốc tâm lý không đơn thuần là vấn đề cảm xúc mà là cuộc càn quét vật lý tàn khốc. Khi bạn phẫn nộ hoặc quá căng thẳng, nhịp tim có thể tăng vọt từ 70 lên hơn 150 nhịp mỗi phút chỉ trong vài giây.

Dưới áp lực này, các mảng xơ vữa trong động mạch dễ bị bong tróc, trôi theo dòng máu gây tắc nghẽn ở tim hoặc não. Nguy hiểm hơn, sự dao động huyết áp cực mạnh do cảm xúc tiêu cực có thể làm nứt vỡ mạch máu não, gây ra cái chết trong chớp mắt mà không có dấu hiệu báo trước.

4. Lười vận động hoặc làm việc quá sức

Lười vận động khiến máu ở chi dưới ứ trệ, dễ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu (cục máu đông). Ngược lại, việc làm việc quá sức hoặc gắng sức đột ngột khi cơ thể đang mệt mỏi lại là "ngòi nổ" làm cục máu đông này bong ra.

Cục máu đông trôi ngược về tim rồi kẹt lại ở phổi, gây thuyên tắc phổi cấp tính. Lúc này, phổi không thể trao đổi oxy, nạn nhân bị ngạt thở cấp, sùi bọt mép và tử vong đột ngột ngay lập tức. Đây chính là lý do nhiều người trẻ gục ngã ngay tại bàn làm việc sau nhiều giờ ngồi lì một chỗ hoặc đột tử ngay trên sân tập vì gắng sức quá độ.

Thịt mỡ gây hại thế nào, nên ăn bao nhiêu?

Thực tế, mỡ động vật không phải là "độc dược" nếu bạn kiểm soát tốt định lượng. Theo các hướng dẫn dinh dưỡng hiện đại, một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ khoảng 40 - 75 gram thịt (bao gồm cả nạc và mỡ) trong một bữa ăn. Tỷ lệ này cung cấp đủ lượng chất béo bão hòa cần thiết để hòa tan các vitamin như A, D, E, K và tham gia vào cấu trúc tế bào mà không làm tăng vọt áp lực lên lòng mạch.

Mối nguy chỉ thực sự xuất hiện khi mỡ động vật được tiêu thụ vô tội vạ khiến cholesterol xấu tích tụ, tạo ra những mảng xơ vữa "giòn" và dễ vỡ. Tuy nhiên, y khoa khẳng định những mảng bám này thường cần một thời gian dài để gây bệnh, trong khi 4 thói quen sinh hoạt kể trên lại giống như những nhát dao trực diện, có khả năng kích hoạt biến cố tử vong đột ngột chỉ trong tích tắc.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor